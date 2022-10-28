朝鮮半島五年來最不穩定：向海裡發射數百枚砲彈，金正恩在想什麼？
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金正恩需要讓世界的關注到他的這些戰果，以期國際社會取消對北韓的嚴厲制裁。經濟制裁並沒有如原有設想阻止北韓發展武器，但制裁正在傷害北韓的經濟。如果金正恩想在與美國進行談判中贏得更多對自己更有利的條件，他必須證明他的國家已經變得多麼危險。
北韓的緊張局勢時隱時現，現在朝鮮半島的情勢卻是五年來最不穩定的，而且似乎可能會變得更糟。
過去一個月，平壤向日本上空發射了一枚導彈，迫使日本居民尋求庇護，這是一種敵對和挑釁的行為。近期，金正恩又發射了其他幾枚彈道導彈，派遣戰機靠近其與韓國的邊界，並向海裡發射了數百枚砲彈，落在了兩韓在2018年為維持和平而設立的軍事緩衝區。
可以說，基本上（technically）這兩個國家在仍處於戰爭狀態。本周一（10月24日），一艘北韓商船航行穿過兩國的海上邊界，導致雙方鳴槍警告。首爾回應稱此次入侵是蓄意行為。
金正恩在想什麼？
平壤發射導彈可能有三個原因：測試和改進其武器技術，向世界（主要是美國）發出政治信息，和做給國人看以鞏固他們對政權的忠誠。
要解讀平壤的行動是為了上述哪個目的十分不容易， 但這一次該國領導人金正恩說得很清楚，其官媒這幾天曾多次報導，最近的導彈發射和演習是回應美國、韓國和日本正在進行的軍事演習。朝鮮指責其敵人使緊張局勢升級，並說發射導彈是警告這些國家立即「停止」演習。
事實上，過去兩個月，華盛頓、首爾和東京一直在單獨或共同舉行大規模軍事演習，以顯示他們為應對北韓的核攻擊做好凖備。無疑，這些軍演激怒了金正恩。他一直認為這些演習是敵人在為入侵進行操演，而北韓發展核武器的原因是為了阻止自己被入侵。
五年計劃
但是目前， 金正恩似乎讓情勢逐漸升溫，他可能在為一次更具挑釁性的試驗做凖備， 即五年來第一次進行核武器實驗，甚至是對韓國的小規模攻擊。
一年前， 金正恩制定了一個五年計劃，詳細說明了他計劃研發的所有新武器，這包括較小的戰場核彈。最近實驗顯示他不僅在努力完成這份願望清單，而且還在訓練他的部隊使用這些武器。他聲稱，最近的一些演習是用來模擬對韓國的核攻擊。
金正恩需要讓世界的關注到他的這些戰果，以期國際社會取消對北韓的嚴厲制裁。經濟制裁並沒有如原有設想阻止北韓發展武器，但制裁正在傷害北韓的經濟。
旨在減少這些制裁的談判長期以來一直停滯不前，北韓在全球議程中的重要性不斷下滑。現在全球更關注烏克蘭戰爭，以及一個專制中國的崛起。美國總統拜登（Joe Biden）的立場是，只有當北韓同意放棄其所有核武器時，才能放鬆對其制裁。
與此同時，華盛頓和首爾已同意透過舉行平壤非常討厭的軍事演習來加強防禦，並對金正恩的挑釁行為作出武力回應。在北韓最近一輪的導彈發射和演習之後，韓國派出了戰機並發射了砲彈。
因此，如果金正恩想在與美國進行談判中贏得更多對自己更有利的條件，他必須證明他的國家已經變得多麼危險。
上個月，金正恩宣佈北韓是一個核武器國家，並稱這個立場是不可逆轉的。
前韓國國防部顧問金正大（Kim Jong-dae）稱，我們該擔心平壤似乎變得十分自信。 他強調，過去北韓是如何等到美軍完成軍事演習才進行報復的。 但這一次，他們在演習進行時向海上發射了大砲。
「我們以前從未見過這樣大膽和挑釁。北韓的行為就像一個核武國家。」他解釋。
美國和韓國政府則認為，北韓第七次核武器試驗的凖備工作業已完成，而金正恩正等待政治時機採取行動。
現在，一個讓北韓感到誘人的窗口正在打開：中國共產黨20大已結束，美國期中選舉即將到來。
與此同時，首爾正在進行另一輪軍事演練，而白宮計劃加入。這很可能為金正恩提供了他一直在等待的借口。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！