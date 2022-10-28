朝鮮半島五年來最不穩定：向海裡發射數百枚砲彈，金正恩在想什麼？

北韓的緊張局勢時隱時現，現在朝鮮半島的情勢卻是五年來最不穩定的，而且似乎可能會變得更糟。

過去一個月，平壤向日本上空發射了一枚導彈，迫使日本居民尋求庇護，這是一種敵對和挑釁的行為。近期，金正恩又發射了其他幾枚彈道導彈，派遣戰機靠近其與韓國的邊界，並向海裡發射了數百枚砲彈，落在了兩韓在2018年為維持和平而設立的軍事緩衝區。

可以說，基本上（technically）這兩個國家在仍處於戰爭狀態。本周一（10月24日），一艘北韓商船航行穿過兩國的海上邊界，導致雙方鳴槍警告。首爾回應稱此次入侵是蓄意行為。

金正恩在想什麼？

平壤發射導彈可能有三個原因：測試和改進其武器技術，向世界（主要是美國）發出政治信息，和做給國人看以鞏固他們對政權的忠誠。

要解讀平壤的行動是為了上述哪個目的十分不容易， 但這一次該國領導人金正恩說得很清楚，其官媒這幾天曾多次報導，最近的導彈發射和演習是回應美國、韓國和日本正在進行的軍事演習。朝鮮指責其敵人使緊張局勢升級，並說發射導彈是警告這些國家立即「停止」演習。

事實上，過去兩個月，華盛頓、首爾和東京一直在單獨或共同舉行大規模軍事演習，以顯示他們為應對北韓的核攻擊做好凖備。無疑，這些軍演激怒了金正恩。他一直認為這些演習是敵人在為入侵進行操演，而北韓發展核武器的原因是為了阻止自己被入侵。

五年計劃

但是目前， 金正恩似乎讓情勢逐漸升溫，他可能在為一次更具挑釁性的試驗做凖備， 即五年來第一次進行核武器實驗，甚至是對韓國的小規模攻擊。

一年前， 金正恩制定了一個五年計劃，詳細說明了他計劃研發的所有新武器，這包括較小的戰場核彈。最近實驗顯示他不僅在努力完成這份願望清單，而且還在訓練他的部隊使用這些武器。他聲稱，最近的一些演習是用來模擬對韓國的核攻擊。

金正恩需要讓世界的關注到他的這些戰果，以期國際社會取消對北韓的嚴厲制裁。經濟制裁並沒有如原有設想阻止北韓發展武器，但制裁正在傷害北韓的經濟。

旨在減少這些制裁的談判長期以來一直停滯不前，北韓在全球議程中的重要性不斷下滑。現在全球更關注烏克蘭戰爭，以及一個專制中國的崛起。美國總統拜登（Joe Biden）的立場是，只有當北韓同意放棄其所有核武器時，才能放鬆對其制裁。

與此同時，華盛頓和首爾已同意透過舉行平壤非常討厭的軍事演習來加強防禦，並對金正恩的挑釁行為作出武力回應。在北韓最近一輪的導彈發射和演習之後，韓國派出了戰機並發射了砲彈。

因此，如果金正恩想在與美國進行談判中贏得更多對自己更有利的條件，他必須證明他的國家已經變得多麼危險。

Photo Credit: KCNA/Reuters / BBC News 北韓一場導彈試射，地點不明。

上個月，金正恩宣佈北韓是一個核武器國家，並稱這個立場是不可逆轉的。

前韓國國防部顧問金正大（Kim Jong-dae）稱，我們該擔心平壤似乎變得十分自信。 他強調，過去北韓是如何等到美軍完成軍事演習才進行報復的。 但這一次，他們在演習進行時向海上發射了大砲。

「我們以前從未見過這樣大膽和挑釁。北韓的行為就像一個核武國家。」他解釋。

美國和韓國政府則認為，北韓第七次核武器試驗的凖備工作業已完成，而金正恩正等待政治時機採取行動。

現在，一個讓北韓感到誘人的窗口正在打開：中國共產黨20大已結束，美國期中選舉即將到來。

與此同時，首爾正在進行另一輪軍事演練，而白宮計劃加入。這很可能為金正恩提供了他一直在等待的借口。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航