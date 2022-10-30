把習近平與毛澤東相提並論是愚蠢的，習的目標是輝煌而神話性的中華文化：天下
我們想讓你知道的是
在忠誠者的包圍下、在看不到接班人的情況下，習近平現在無可爭議地指揮著一個更富有、擁有更強大軍隊的國家。世界第一次不確定中國會發生什麼，而習近平已經把批評他的以及更謹慎的黨內元老一掃而光。
文：BBC記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）
把習近平與毛澤東相提並論是「愚蠢的」，這是紐約大學中國歷史教授麗貝卡・卡爾（Rebecca Karl）的看法。
「如果你要比較兩個人，它必須顯露一些東西。這就像把普亭比作史達林，或把特拉斯比作柴契爾夫人一樣。」
乍一看，兩人的相似之處並不少。眾所周知，毛主席是20世紀中國的決定性政治人物。從1949年中共建政到他在1976年辭世，毛澤東一直掌控著中共，以及這個國家。自那以後，沒有其他中國領導人能與他相提並論。直到現在。
周日，習近平成為自毛澤東以來第一位三次當選黨首的領導人。在習近平主政的十年裏，他將權力集中在自己手中，無情地清除對手、推行個人崇拜、封殺批評，並將他的思想——習近平新時代中國特色社會主義思想——寫入憲法。他被半開玩笑地稱之為「萬能主席」。
但卡爾教授認為，將毛澤東和習近平畫等號仍然是一個錯誤，因為它忽略了介於兩者之間的一切，以及那些夢想著或為另一個國家而戰的中國人。
「這暗示的是專制是在他們的血液中，在他們的水中，或者在他們的文化中。」她說道。
但事實是，習近平的權力之路遠非不可避免。這既取決於他的野心，也取決於黨未能阻止他們不想要的事：毛澤東災難性獨裁統治的重現。
「我第一次接觸中國是在1980年代，當時關於中國未來的辯論是巨大、重要的和有影響的。」卡爾教授說道。「黨本身也參與了這些辯論，但在1989年被禁止。」
1989年，在蘇聯瀕臨解體之際，中國對變革的希望也被坦克和槍聲粉碎。
「我們來得太晚了」
在毛澤東去世後的十幾年裡，中國仍在走出泥潭。有數以千萬計的人在他的任內死亡：先是因為他希望中國通過「大躍進」實現工業化而導致饑荒，隨後是對政敵、不同政見者、知識分子和「階級敵人」進行的暴力和偏執的清洗。
毛的衣缽最終落在了鄧小平身上。鄧小平在兩次清洗中倖存，並堅持每十年更換一次集體領導。
這一直持續到1989年，時任總書記是屬於改革派的趙紫陽。
那年春天，數十萬學生和工人佔領了北京市中心，抗議腐敗和物價上漲，並要求改革。在中共的權力之基中南海的高牆背後，黨的最高領導層分裂了。
以趙紫陽為首的溫和派試圖利用抗議活動來推動進一步改革，而以時任總理李鵬為首的強硬派堅信學生的目標是推翻黨的統治，希望平息抗議活動。
趙紫陽去探望了抗議者，在一次現在看來是歷史性的講話中懇請他們停止絶食：「我們來得太晚了……你們說我們、批評我們，都是應該的……你們還年輕，同學們啊，來日方長，你們應該健康地活著，看到我們中國實現『四化』的那一天。你們不像我們，我們都已經老了，無所謂了。」
五月底，強硬派獲勝。6月4日清晨，坦克進場。天安門廣場上的屠殺結束了關於政治改革的辯論。相反，中共轉向了經濟改革。
1992年，仍是中國實際最高領導人的鄧小平宣布，黨應該允許「一部分人先富起來」。 這聽起來似乎並不吸睛，但這是對毛主義的又一次決定性突破。革命性的緊縮政策已經被打開了大門。
1990年1月一個寒冷的冬日早晨，我走下一艘夜間輪船，抵達廣州的一個碼頭。這是我第一次來到中國。當時的空氣中彌漫著煤炭燃燒後的硫磺味。外面的街道上是川流不息的自行車流，人們是頭戴藍色帽子、穿著毛樣式夾克的工人。很偶爾地，這些自行車隊會因為一輛「大喘氣」的公交車或公務車而被分隔開。
在接下來的六個月裡，我踩著自行車穿過雲南的群山，在北京的紫禁城閒逛，並乘坐由兩台炭黑的蒸汽機牽引的火車，駛向了遙遠的西部新疆沙漠。景色令人讚嘆，但卻一貧如洗。我所到之處，人們都在告訴我，與西方相比，中國是多麼「落後」。但是已經可以看到變化的跡象。
當我在1998年再來到中國時，整個國家已經把鄧小平「致富光榮」的名言銘記於心。那一年，共產黨下令將中國的國有住房一股腦地出售。北京一片片歷史悠久的灰磚院落被拆除，取而代之的是玻璃鋼筋建築。
「下海」成為每個人嘴裡的時髦詞語，意思是辭去國有企業的舊工作，投身於私企。我記得有一天，我們的一個助理來到BBC辦公室，遞上他的身份證，鄭重表示：「我要去深圳了」。當時，深圳是南方沿海的一個新興城市。
毛澤東曾將中國經濟與世界隔絶開來。現在，他的繼任者打開了大門。2001年，中國加入世貿組織，東南沿海的新城市如雨後春筍般湧現。一些城市專門生產紐扣和拉鏈，另一些則生產打火機。在浙江，我發現有一座城市只做襪子，產量達到幾百億隻。
當我凖備在2008年離開中國時，蘇聯風格的機場已經讓位給諾曼・福斯特（Norman Foster）設計的熠熠生輝的巨型建築，而第一條高鐵在北京和天津之間開通。
中國比歷史上任何其他國家都更快地富裕起來。但這也釋放了其他力量。
太子黨的競爭
中國有句老話叫「天高皇帝遠」，意思是在統治者視線以外的地方，沒有人看著你在做什麼。
習近平的前任胡錦濤似乎就面臨這種情況。腐敗在上升，而他的權威被公開忽視，甚至受到挑戰。
隨著土地價格因改革而飆升，中國各地的黨政官員向農民徵地，將其賣給開發商，並從中獲取巨額利潤。
Tags：
一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！