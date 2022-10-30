把習近平與毛澤東相提並論是愚蠢的，習的目標是輝煌而神話性的中華文化：天下

文：BBC記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）

把習近平與毛澤東相提並論是「愚蠢的」，這是紐約大學中國歷史教授麗貝卡・卡爾（Rebecca Karl）的看法。

「如果你要比較兩個人，它必須顯露一些東西。這就像把普亭比作史達林，或把特拉斯比作柴契爾夫人一樣。」

乍一看，兩人的相似之處並不少。眾所周知，毛主席是20世紀中國的決定性政治人物。從1949年中共建政到他在1976年辭世，毛澤東一直掌控著中共，以及這個國家。自那以後，沒有其他中國領導人能與他相提並論。直到現在。

周日，習近平成為自毛澤東以來第一位三次當選黨首的領導人。在習近平主政的十年裏，他將權力集中在自己手中，無情地清除對手、推行個人崇拜、封殺批評，並將他的思想——習近平新時代中國特色社會主義思想——寫入憲法。他被半開玩笑地稱之為「萬能主席」。

但卡爾教授認為，將毛澤東和習近平畫等號仍然是一個錯誤，因為它忽略了介於兩者之間的一切，以及那些夢想著或為另一個國家而戰的中國人。

「這暗示的是專制是在他們的血液中，在他們的水中，或者在他們的文化中。」她說道。

但事實是，習近平的權力之路遠非不可避免。這既取決於他的野心，也取決於黨未能阻止他們不想要的事：毛澤東災難性獨裁統治的重現。

「我第一次接觸中國是在1980年代，當時關於中國未來的辯論是巨大、重要的和有影響的。」卡爾教授說道。「黨本身也參與了這些辯論，但在1989年被禁止。」

1989年，在蘇聯瀕臨解體之際，中國對變革的希望也被坦克和槍聲粉碎。

「我們來得太晚了」

在毛澤東去世後的十幾年裡，中國仍在走出泥潭。有數以千萬計的人在他的任內死亡：先是因為他希望中國通過「大躍進」實現工業化而導致饑荒，隨後是對政敵、不同政見者、知識分子和「階級敵人」進行的暴力和偏執的清洗。

毛的衣缽最終落在了鄧小平身上。鄧小平在兩次清洗中倖存，並堅持每十年更換一次集體領導。

這一直持續到1989年，時任總書記是屬於改革派的趙紫陽。

那年春天，數十萬學生和工人佔領了北京市中心，抗議腐敗和物價上漲，並要求改革。在中共的權力之基中南海的高牆背後，黨的最高領導層分裂了。

以趙紫陽為首的溫和派試圖利用抗議活動來推動進一步改革，而以時任總理李鵬為首的強硬派堅信學生的目標是推翻黨的統治，希望平息抗議活動。

趙紫陽去探望了抗議者，在一次現在看來是歷史性的講話中懇請他們停止絶食：「我們來得太晚了……你們說我們、批評我們，都是應該的……你們還年輕，同學們啊，來日方長，你們應該健康地活著，看到我們中國實現『四化』的那一天。你們不像我們，我們都已經老了，無所謂了。」

五月底，強硬派獲勝。6月4日清晨，坦克進場。天安門廣場上的屠殺結束了關於政治改革的辯論。相反，中共轉向了經濟改革。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 6月4日清晨，坦克進場。天安門廣場上的屠殺結束了關於政治改革的辯論（圖為1989年5月4日，天安門廣場上的抗議人群資料照片）

1992年，仍是中國實際最高領導人的鄧小平宣布，黨應該允許「一部分人先富起來」。 這聽起來似乎並不吸睛，但這是對毛主義的又一次決定性突破。革命性的緊縮政策已經被打開了大門。

1990年1月一個寒冷的冬日早晨，我走下一艘夜間輪船，抵達廣州的一個碼頭。這是我第一次來到中國。當時的空氣中彌漫著煤炭燃燒後的硫磺味。外面的街道上是川流不息的自行車流，人們是頭戴藍色帽子、穿著毛樣式夾克的工人。很偶爾地，這些自行車隊會因為一輛「大喘氣」的公交車或公務車而被分隔開。

在接下來的六個月裡，我踩著自行車穿過雲南的群山，在北京的紫禁城閒逛，並乘坐由兩台炭黑的蒸汽機牽引的火車，駛向了遙遠的西部新疆沙漠。景色令人讚嘆，但卻一貧如洗。我所到之處，人們都在告訴我，與西方相比，中國是多麼「落後」。但是已經可以看到變化的跡象。

當我在1998年再來到中國時，整個國家已經把鄧小平「致富光榮」的名言銘記於心。那一年，共產黨下令將中國的國有住房一股腦地出售。北京一片片歷史悠久的灰磚院落被拆除，取而代之的是玻璃鋼筋建築。

「下海」成為每個人嘴裡的時髦詞語，意思是辭去國有企業的舊工作，投身於私企。我記得有一天，我們的一個助理來到BBC辦公室，遞上他的身份證，鄭重表示：「我要去深圳了」。當時，深圳是南方沿海的一個新興城市。

毛澤東曾將中國經濟與世界隔絶開來。現在，他的繼任者打開了大門。2001年，中國加入世貿組織，東南沿海的新城市如雨後春筍般湧現。一些城市專門生產紐扣和拉鏈，另一些則生產打火機。在浙江，我發現有一座城市只做襪子，產量達到幾百億隻。

當我凖備在2008年離開中國時，蘇聯風格的機場已經讓位給諾曼・福斯特（Norman Foster）設計的熠熠生輝的巨型建築，而第一條高鐵在北京和天津之間開通。

中國比歷史上任何其他國家都更快地富裕起來。但這也釋放了其他力量。

太子黨的競爭

中國有句老話叫「天高皇帝遠」，意思是在統治者視線以外的地方，沒有人看著你在做什麼。

習近平的前任胡錦濤似乎就面臨這種情況。腐敗在上升，而他的權威被公開忽視，甚至受到挑戰。

隨著土地價格因改革而飆升，中國各地的黨政官員向農民徵地，將其賣給開發商，並從中獲取巨額利潤。