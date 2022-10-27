緊急時刻「法德關係著火」：歐洲國防改革與能源危機加深兩國裂痕，歐盟團結運作面臨挑戰
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學者形容，歐盟政策是「法－德協調，25國跟隨」。怎知，兩者關係轉眼說變就變。10月20日的歐盟峰會，德法兩國常有的琴瑟和鳴再不復見，更多的是各唱獨角戲。馬克宏會後向記者表示，柏林正在孤立自己；蕭茲則反駁，不感覺自己成為獨行俠。
文：曾婷瑄（中央社駐巴黎特派員）
（中央社）當法國德國鬧彆扭，整個歐盟都不好了。10月26日下午，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）抵法，會見總統馬克宏（Emmanuel Macron），歐洲萬眾矚目。法、德領袖會面在過去可謂稀鬆平常，極少獲得如此高的關注與熱議，原因是幾個月以來，法德關係失和之說甚囂塵上，歐盟團結面臨挑戰。
10月26日這天，原本將舉辦睽違3年實體舉行的法德部長會議，卻在一週前宣布延至明年一月，是2003年啟動以來首度延期，證實了巴黎和柏林幾個月來的嚴重齟齬，被媒體形容為「法德關係著火」，甚至連「閃電離婚」一詞都出現了。
德、法關係為歐盟雙頭馬車，長年被媒體戲稱「伴侶」（couple），雖在不同領域有所先後，但多為良性競爭，結構性歧見也能為了歐盟運作而彼此妥協。馬克宏與德國鐵娘子梅克爾（Angela Merkel）在各大場合手牽手心連心的畫面，仍是不少歐洲民眾至今忘不了的標誌景象。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐期間，在兩國攜手下，歐盟堪稱成功團結，共同解決了疫苗訂購和分配及經濟振興等議題。學者形容，歐盟政策是「法－德協調，25國跟隨」。
怎知，兩者關係轉眼說變就變。10月20日的歐盟峰會，德法兩國常有的琴瑟和鳴再不復見，更多的是各唱獨角戲。馬克宏會後向記者表示，柏林正在孤立自己；蕭茲則反駁，不感覺自己成為獨行俠。
部分外交官觀察，蕭茲去年12月上任時，德法雙人舞腳步便開始落拍；兩個多月後，俄烏戰事爆發，兩國裂痕徹底浮上檯面。
《費加洛報》23日專欄寫道，戰爭震盪了德國多年來重商主義經濟成長的基礎，包括依賴俄國天然氣、便宜人力成本、低國防預算與中國市場出口工業等。戰爭搖醒柏林夢，緊急不惜一切代價，尋找減少國家脆弱依賴性並保護自身利益。
其中歐洲國防改革與能源問題是兩大「起火點」。
俄烏戰爭導致歐洲能源危機與通膨，德國能源與經濟首當其衝。日前歐盟峰會聚焦是否需要對天然氣價格採取統一限價，然而德國擔憂供應商因此另覓他處而堅決反對，因此站到法國、義大利、波蘭，甚至歐盟執委會的對立面。
於此同時，柏林沒有和歐盟夥伴討論，便祭出共3000億歐元大舉補貼自家企業，恐嚴重扭曲歐洲產業競爭，使柏林成為巴黎、羅馬與布魯塞爾的批評標的。一意孤行的決策遭歐媒抨擊，連自家《明鏡周刊》（Der Spiegel）也譴責蕭茲的措施很可能打亂歐盟單一內部市場。
不過蕭茲回應，這是企業救助方案，並表示法國、西班牙、義大利也有類似的經濟振興計畫。
但德國也同樣不滿法國，因為法國日前再次否決德國長期支持的MidCat天然氣管線計畫，理由是造價高昂、曠日費時。差點因俄烏戰爭而敗部復活的MidCat預計穿越庇里牛斯山，將天然氣從北非透過西班牙與南法，輸送到歐盟其他地區，減少對俄國能源的依賴。
10月20日，法、西、葡宣布，將攜手打造海底管線BarMar取代MidCat，BarMar主要運送綠氫，法國表示，這更符合歐洲逐漸淘汰化石燃料的政策。
國防方面，德法兩國自2017年共同推動歐盟整體旗艦防禦計畫，也就是第5代未來空中作戰系統（SCAF）與未來坦克車，但這些計畫不僅大多遭蕭茲冷凍，更把預算轉向購入美國的F-35戰鬥機，讓法國既震驚又惱火。
面對俄羅斯威脅，蕭茲將目光轉向東歐。《法國世界報》分析，德國想重拾在歐洲的中心地位，而他東進的企圖也將影響德法國係。
蕭茲8月底訪布拉格時表示，希望歐盟往東延伸，擴展至30或36個國家，「歐洲中心將向東移動，德國作為大陸中心國家，將盡一切力量連結東歐和西歐、北歐和南歐」。這段話中沒有提到法國，凸顯德國與中東歐的重要性，默默邊緣化法國與南歐。
緊接著，德國10月13日宣布推動在歐盟14國設立空中防禦系統「歐洲天空之盾倡議」（European Sky Shield Initiative），目的是為了補強北約在歐洲的空防漏洞，且防禦零件將主要仰賴美國和以色列，這都與歐盟倡導的「歐洲主權」概念有所出入。
法國和義大利再一次又被遺落，法國執政黨議員海爾（Valérie Hayer）對此表示，「儘管歐盟在這個領域已有計畫，但德國還是要自己玩」。
德國的中國政策也遭部分分析師批評。當初中共總書記習近平訪法，馬克宏拉著梅克爾一起與他會面，凸顯歐盟團結向外。如今蕭茲卻不接受法國共同訪中的私下提議，想獨自會見習近平，盼取得先機。蕭茲甚至力排國內眾議，同意中國海運巨頭中遠公司入股漢堡港，引發歐盟夥伴憂心。
俄烏戰爭未歇，冬天來臨，能源危機恐將引爆。法國媒體多把矛頭指向蕭茲；德國媒體則意見分歧，有德媒表示法國不能理解德國想要捍衛自身利益的動機，也有德媒緊急勸和，表示只有德法和諧才能保證歐洲的自由與和平。
《德國之聲》（DW）指出，法德關係緊張將「使歐盟反應能力受到限制」。無論如何，在這關鍵時刻，若德法兩家長只顧自家利益，整個歐盟家族27個成員都遭殃。
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