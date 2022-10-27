學者分析：習近平建成絕對權力，難以迴避強人政治下的2個繼承風險
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寇健文歸納，在強人政治下，政治繼承一直都是最大的政治風險，由此可推理出「當整個中共政治要邁向後習時代，不確性定會比較高，他是在哪種狀態下進行權力交接，對整個黨機器的運作，對整體政權的穩定都會產生比較大的影響」。上述情況也會增加台海問題的風險。
（中央社）中共人事布局謎底揭曉，總書記習近平建成絕對權力控制體系。學者寇健文預期，進入第三任期的習近平無論再延任多久，後習時代勢必難以迴避強人政治下的繼承風險。
中共第20次全國代表大會22日在北京閉幕，20屆一中全會隔天按既定安排選出中央政治局、政治局常委會、總書記等新一屆領導層。習近平毫無懸念進入第三任期，最高權力機構常委會7名成員則全為「習家軍」。
非習派人馬的現任總理李克強、政協主席汪洋及副總理胡春華則黯然離開權力核心。
在底定的人事布局中，習近平除了打破慣例第三次出任總書記，也未見安排接班人，而中共領導層多年來的「七上八下」（67歲續任、68歲退任）年齡潛規則也出現變化。一些分析指69歲的習近平或許不止延任一次，可能至少再做兩任總書記。
國立政治大學國際關係研究中心主任寇健文在20屆一中全會後接受《中央社》專訪談到了習近平未來接班人等相關議題。
寇健文說，習近平未來安排接班人還是會考量年齡因素，但是年齡規範不會像以前那麼硬，而習近平若有意續任第四任總書記，1960年代初期、中期出生的官員應該都沒有機會了，因為一般來說，領導班子若要穩定，「最高領導人好歹要做個10年」，因此，若年屆75歲卸任，至少65歲就要上任。
中共20屆7名常委中最年輕的是1962年出生的中央辦公廳主任丁薛祥，在習近平的總書記職務可能延至第4任的情況下，寇健文認為，這屆政治局常委應無習近平的接班人。
他進一步分析，即使拿掉中共黨內年齡限制的潛規則，也不太可能會讓最高領導人剛上台時「年齡就很大」。原因是人無法改變自然老化出現的身心衰退等問題，而因此產生的政治風險都會較高，
此外，一些國外機構研究指出，決策者會隨著年齡增加而調整施政優先順序，「有些事情他可能會有急迫感，他想去完成」。
中共二十大這次也修改了黨章，正式寫入進一步鞏固習近平地位的「兩個確立」。兩個確立是指「確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。習近平在中共政壇一人獨大，權力無可挑戰。
不過，寇健文進一步表示，任何強人政治，政治繼承問題都是非常大的挑戰，未來邁入後習近平時代也將無法避免。
他分析，後習近平時代的政治繼承風險可能有兩種情況。
第一種是習近平因為年紀因素而突發健康狀況，並且因此無法行使職權，若此時沒有接班人或是還沒有一個清楚的接班輪廓，就可能出現「一個比較激烈的權力鬥爭」。
寇健文指出，經過這些年，習近平已將中共高層的權力鬥爭從非零和遊戲變成零和遊戲，中共黨內都可見到「誰贏了跟誰輸了，那個差別太大了」，所以為了避免最壞的情況，權力鬥爭參與者就可能拚到底。
他說，權力鬥爭本是中共政壇常態，但激烈的程度原本可透過一些權力分享制度性安排而減緩，但目前已變得困難，「所以在後習時代，如果是在比較突發的情況下進行權力交接，那會比較混亂，會是一個比較高的政治風險」。
另一種繼承風險出在比較有序的接班安排上。由於現任領導人是政治強人，接班人將會面臨兩難困境，也就是接班人須在領導人還在時就開始鞏固權力，如此上台後權力才能比較穩定，只是一旦開始拉幫結派就會構成對現任權威的挑戰，但不拉幫結派、不建立威望，一旦現任領導人離世，接班人上位後的地位相對容易受到挑戰，就像已故領導人華國鋒的例子。
寇健文歸納，在強人政治下，政治繼承一直都是最大的政治風險，由此可推理出「當整個中共政治要邁向後習時代，不確性定會比較高，他是在哪種狀態下進行權力交接，對整個黨機器的運作，對整體政權的穩定都會產生比較大的影響」。
上述情況也會增加台海問題的風險。
寇健文分析，因於無法得知中共高層權力鬥爭過程中「台海議題會不會被拿出來說事」，甚至即使習近平大權在握但身體狀況、體力慢慢下降時，「他的兩岸統一急迫性會不會往前提？」
他強調，未來幾年在有關中共高層的觀察上，包括習近平的健康、他的接班問題以及台海議題是否被納入考量等，台灣都應多加關注。
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責任編輯：翁世航
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