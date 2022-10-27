美國期中選舉倒數：拜登支持率下探39％不利民主黨選情，共和黨鐵粉持槍守票箱防「灌票」
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3名武裝「監票員」今天來到美國亞利桑那州郊區一處停車場站崗，力阻所謂的「灌票」行為。他們深信自己是在盡一己之力，要防止共和黨期中選舉到手的勝利飛走。3人除了堅信選舉勝利被偷，其他想法也和主流思考大相逕庭。例如堅稱太空人從未登陸月球，以及相信地球是平的。
（中央社）路透社／易普索（Reuters / Ipsos）民調顯示，在美國即將於兩週後展開期中選舉之際，美國總統拜登（Joe Biden）的支持率已跌至39％，接近他入主白宮以來的最低支持率36％。
路透社／易普索所做的兩日全國民調顯示，只有39％的美國人認同拜登的執政表現，而他的支持率比前一週跌了一個百分點。
拜登從2021年1月就任至今，經歷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，面臨這場全球公衛危機帶來的經濟傷害。
在今年5至6月期間，拜登的支持率曾跌至36％，主因是通膨飆升對民眾生活帶來沉重負擔。
美期中選舉共和黨若勝出，對中與對烏政策料不變
如果共和黨在11月8日期中選舉拿下國會兩院任何一院，美國對烏克蘭的支持不大可能出現急轉彎，也將繼續視中國為長期挑戰 者，但總統拜登外交政策團隊未來兩年仍將面臨考驗。
法新社報導，共和黨籍國會議員已經表明，他們會充分發揮監督的角色，嚴格檢視拜登政府從移民乃至去（2021）年阿富汗撤軍亂象等各項議題。
國際議題中，共和黨批評最猛烈的是拜登致力恢復伊朗核子協議。但早在伊朗9月爆發反神權領袖的大規模示威之前，恢復伊朗核子協議的希望就已經很渺茫。
在中國方面，共和與民主兩黨立場大抵相同（就展望而言，即使基調各異），也就是視這個崛起的亞洲強權為美國最主要的長期挑戰者。
美中關係8月因台灣陷入緊繃，是因為民主黨籍的聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）執意訪台。
但考驗共和黨聯合陣線，可能是烏克蘭議題；而期中選舉過後，正是他們聚焦2024總統大選的開端。
前總統川普（Donald Trump）在任時和美國主流分道揚鑣，公開表達對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的景仰。而川普第一次遭彈劾，也是因為他扣住給烏克蘭的軍援而起。
部分受川普啟發的共和黨人，已在攻擊美國對烏克蘭的援助，包括跨黨派國會議員5月通過的400億美元，及拜登要求的另外112億美元援助。
批評力道最猛的是極右派聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene），她指控拜登把「美國納稅人辛苦錢」送給另一個國家「打一場根本不可能贏的仗」。
有可能成為總統第二順位繼承人的聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也曾警告說，共和黨不會再對烏克蘭開出「空白支票」（blank check）。這令美國盟友大感意外。
然而，聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）已矢言將超越拜登，將「加快」對烏克蘭的武器援助，其中包括射程更遠的武器；而曾在川普麾下擔任副總統的彭斯（Mike Pence）最近也直接槓上對軍援烏克蘭有意見的人士。
他說：「保守派動向上，普亭的辯護者沒有立足空間，只有自由擁護者占有一席之地。」
確實，美國智庫芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）最新民調發現，美國普遍支持烏克蘭，三分之二共和黨人同意有必要運送武器。
美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員杜克（Colin Dueck）說：「有關核心地區共和黨人普遍反對武裝烏克蘭的見解是不正確的。」他說，「一個共和黨占多數的眾議院背棄烏克蘭？我不認為這會是個穩妥的預測。」
期中選舉怕輸，共和黨鐵粉持槍守票箱防「灌票」
多名武裝「監票員」今天（美國時間26日）來到美國亞利桑那州郊區一處停車場站崗，力阻所謂的「灌票」行為。他們深信自己是在盡一己之力，要防止共和黨期中選舉到手的勝利飛走。
78歲退休族佐爾納（Gabor Zolna）告訴法新社記者：「這是一種嚇阻。」和其他非官方監票員在提前投票選票投遞箱附近守候的他，對著攝影機展示身上裝備。
他的羽絨衣裡，露出了一把套上槍套的武器。
52歲、僅透露自己是退休人士的妮可（Nicole）戴著口罩說：「我們來這裡是要阻止灌票。」
加上另1名自稱地方政府員工的女子琳妮特（Lynnette），3人都是前來「拯救這個共和國」。他們都認為2020年總統大選川普的勝利被偷走，他們也不孤單，多家民調顯示，美國註冊的共和黨人約7成都這麼認為。
總統大選時，拜登僅以1萬張選票差距贏得了亞利桑那州，翻轉數十年來亞利桑那州都是共和黨天下的局面，也讓這裡成了選舉陰謀論的起源地。
多項調查顯示，2020年的投票並未普遍存在舞弊行為，但對法新社本週遇到的這3位「監票員」來說，那不重要。
3人除了堅信選舉勝利被偷，其他想法也和主流思考大相逕庭。佐爾納堅稱太空人從未登陸月球，琳妮特則相信地球是平的。
過去幾天，梅薩（Mesa）少年法庭前的投遞箱周圍氣氛愈來愈緊張。21日警方介入干預，帶走兩名準軍事打扮的武裝男子，24日，亞利桑那州退休美國人協會（Arizona Alliance for Retired Americans）和「拉丁裔投票」（Voto Latino）組織提起聯邦訴訟，要求對自稱致力選舉公正的草根團體「美國乾淨選舉」（Clean Elections USA）的武裝支持者發出限制令。
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職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
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導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
臺灣農漁業歷史悠久，扮演著餵養臺灣人的重要角色。傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，除了常常需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實。雖然從事第一線農漁生產的職人們已經逐漸老化，但他們與這塊土地共同生活了一輩子，累積一身的珍貴經驗可不容小覷，所以當導入智慧農漁科技後，老職人們的經驗便可以永遠保存下來，結合標準化與模組化，讓農漁轉型成為通往永續發展的路徑，帶動地方創生與青年洄游。
生長不受限！水果王國開啟智慧農業新篇章
臺灣出產的水果以飽滿多汁又鮮甜可口的特點，風靡世界各國的水果老饕，並被冠譽水果王國的美名。不同水果依據生長特性而有適合栽種的季節，以火龍果為例，火龍果夏季產量常供過於求，導致果農夏季大量種植，最後造成價格快速崩跌，而冬天卻吃不到的窘境。
金緻網路發現種植火龍果的困境後，決定將人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的技術導入種植過程，並與大龍王農場合作，透過各式的環境感測設備，偵測溫度、濕度及土壤成分等資訊，讓以往依靠農民經驗判斷的環境數值，可以透過被精準量測，同時紀錄火龍果在不同環境下的生長情形，大量收集後組成AI學習及判讀的數據資料庫，以此建構標準化模組。
智慧農業的關鍵不僅是結合AIoT進行數據蒐集與分析，更重要的是結合老農民對火龍果代代相傳的種植經驗，將積年累月的經驗、智慧結晶納入大數據資料庫，使人工智慧的判讀能更加符合火龍果種植的真實需求，逐步優化AI種植流程的決策。
為減少農業種植過程中遭受不確定因素的影響，金緻網路建構火龍果的數位分身，在種植期間運用無人機空拍火龍果花朵照片，結合影像辨識技術紀錄生長狀態，以此模擬火龍果在環境動態的變化下，產生花朵數量及果實產量的預測，讓農民能第一時間得知作物的生長狀況，以便能夠線上遠端操控種植條件，快速反應各種變動情況。
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