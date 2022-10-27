美國期中選舉倒數：拜登支持率下探39％不利民主黨選情，共和黨鐵粉持槍守票箱防「灌票」

（中央社）路透社／易普索（Reuters / Ipsos）民調顯示，在美國即將於兩週後展開期中選舉之際，美國總統拜登（Joe Biden）的支持率已跌至39％，接近他入主白宮以來的最低支持率36％。

路透社／易普索所做的兩日全國民調顯示，只有39％的美國人認同拜登的執政表現，而他的支持率比前一週跌了一個百分點。

拜登從2021年1月就任至今，經歷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，面臨這場全球公衛危機帶來的經濟傷害。

在今年5至6月期間，拜登的支持率曾跌至36％，主因是通膨飆升對民眾生活帶來沉重負擔。

美期中選舉共和黨若勝出，對中與對烏政策料不變

如果共和黨在11月8日期中選舉拿下國會兩院任何一院，美國對烏克蘭的支持不大可能出現急轉彎，也將繼續視中國為長期挑戰 者，但總統拜登外交政策團隊未來兩年仍將面臨考驗。

法新社報導，共和黨籍國會議員已經表明，他們會充分發揮監督的角色，嚴格檢視拜登政府從移民乃至去（2021）年阿富汗撤軍亂象等各項議題。

國際議題中，共和黨批評最猛烈的是拜登致力恢復伊朗核子協議。但早在伊朗9月爆發反神權領袖的大規模示威之前，恢復伊朗核子協議的希望就已經很渺茫。

在中國方面，共和與民主兩黨立場大抵相同（就展望而言，即使基調各異），也就是視這個崛起的亞洲強權為美國最主要的長期挑戰者。

美中關係8月因台灣陷入緊繃，是因為民主黨籍的聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）執意訪台。

但考驗共和黨聯合陣線，可能是烏克蘭議題；而期中選舉過後，正是他們聚焦2024總統大選的開端。

前總統川普（Donald Trump）在任時和美國主流分道揚鑣，公開表達對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的景仰。而川普第一次遭彈劾，也是因為他扣住給烏克蘭的軍援而起。

部分受川普啟發的共和黨人，已在攻擊美國對烏克蘭的援助，包括跨黨派國會議員5月通過的400億美元，及拜登要求的另外112億美元援助。

批評力道最猛的是極右派聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene），她指控拜登把「美國納稅人辛苦錢」送給另一個國家「打一場根本不可能贏的仗」。

有可能成為總統第二順位繼承人的聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也曾警告說，共和黨不會再對烏克蘭開出「空白支票」（blank check）。這令美國盟友大感意外。

然而，聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）已矢言將超越拜登，將「加快」對烏克蘭的武器援助，其中包括射程更遠的武器；而曾在川普麾下擔任副總統的彭斯（Mike Pence）最近也直接槓上對軍援烏克蘭有意見的人士。

他說：「保守派動向上，普亭的辯護者沒有立足空間，只有自由擁護者占有一席之地。」

確實，美國智庫芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）最新民調發現，美國普遍支持烏克蘭，三分之二共和黨人同意有必要運送武器。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員杜克（Colin Dueck）說：「有關核心地區共和黨人普遍反對武裝烏克蘭的見解是不正確的。」他說，「一個共和黨占多數的眾議院背棄烏克蘭？我不認為這會是個穩妥的預測。」

期中選舉怕輸，共和黨鐵粉持槍守票箱防「灌票」

多名武裝「監票員」今天（美國時間26日）來到美國亞利桑那州郊區一處停車場站崗，力阻所謂的「灌票」行為。他們深信自己是在盡一己之力，要防止共和黨期中選舉到手的勝利飛走。

78歲退休族佐爾納（Gabor Zolna）告訴法新社記者：「這是一種嚇阻。」和其他非官方監票員在提前投票選票投遞箱附近守候的他，對著攝影機展示身上裝備。

他的羽絨衣裡，露出了一把套上槍套的武器。

52歲、僅透露自己是退休人士的妮可（Nicole）戴著口罩說：「我們來這裡是要阻止灌票。」

加上另1名自稱地方政府員工的女子琳妮特（Lynnette），3人都是前來「拯救這個共和國」。他們都認為2020年總統大選川普的勝利被偷走，他們也不孤單，多家民調顯示，美國註冊的共和黨人約7成都這麼認為。

總統大選時，拜登僅以1萬張選票差距贏得了亞利桑那州，翻轉數十年來亞利桑那州都是共和黨天下的局面，也讓這裡成了選舉陰謀論的起源地。

多項調查顯示，2020年的投票並未普遍存在舞弊行為，但對法新社本週遇到的這3位「監票員」來說，那不重要。

3人除了堅信選舉勝利被偷，其他想法也和主流思考大相逕庭。佐爾納堅稱太空人從未登陸月球，琳妮特則相信地球是平的。

過去幾天，梅薩（Mesa）少年法庭前的投遞箱周圍氣氛愈來愈緊張。21日警方介入干預，帶走兩名準軍事打扮的武裝男子，24日，亞利桑那州退休美國人協會（Arizona Alliance for Retired Americans）和「拉丁裔投票」（Voto Latino）組織提起聯邦訴訟，要求對自稱致力選舉公正的草根團體「美國乾淨選舉」（Clean Elections USA）的武裝支持者發出限制令。