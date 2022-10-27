芬蘭瑞典加入北約路顛簸：土耳其遲不鬆口，艾爾多安有意與西方討價還價，大選前衝高國內支持度
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土耳其新聞網站Duvar分析師烏冶（Ilhan Uzgel）則認為，艾爾多安其實意在使美國讓步。他指出，「芬蘭和瑞典的會員資格申請，他試圖利用這兩個籌碼從西方獲得一些東西，可以是與美國總統拜登會面；可以是向美國購買F-16戰鬥機，或於選舉期間取得外部支持。有助艾爾多安在選舉前獲得更有利位置的事物」。
（中央社）匈牙利22日聲明支持芬蘭和瑞典加入北約後，土耳其近期再次表態反對，北約東擴之路難說順遂。分析指出，土國總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）有意藉對西方強硬之姿增加討價還價籌碼，及於明（2023）年6月大選前衝高國內支持度。
俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典打破多年「軍事不結盟」傳統，轉向支持加入北大西洋公約組織（NATO），以嚇阻俄羅斯侵犯。一旦有國家決定申請入會，北約30個會員國必須一致同意發出正式邀請，接著展開會員資格談判。
親政府的土耳其《每日晨報」（Daily Sabah）報導，芬蘭外交官25日赴土耳其首都安卡拉與土耳其方開會，是芬蘭為說服土耳其同意其加入北約所進行的最新一波努力。
艾爾多安對芬蘭和瑞典加入表示持保留立場，並指責這兩國庇護土耳其眼裡的恐怖主義團體。他本月初於國會發表演說時表示，將緊盯芬蘭和瑞典是否確實落實處理土耳其疑慮的承諾。「身為一個打擊恐怖主義40年的國家，土耳其不會讓步。」
艾爾多安雖指控瑞典違背對土耳其的承諾，讓土耳其的敵人繼續在瑞典自由活動，但是他也表示準備與瑞典新任總理克里斯特森（Ulf Kristersson）會面，討論土耳其的要求。
《美國之音》（Voice of America）25日指出，位於安卡拉的外交政策研究所（Foreign Policy Institute）所長巴奇（Huseyin Bagci）分析，艾爾多安視北約擴張為機遇。
巴奇說，艾爾多安試圖透過這種方式增加土耳其的討價還價籌碼。「也許最後他會同意，但是他現在必須有所得。這是一個算計好的行為，至於是否失算，我們得再觀察。」
新聞報導稱，瑞典在安全方面讓步不少。土耳其要求引渡數十人，包括因恐怖主義罪行被通緝的瑞典國民。
土耳其新聞網站Duvar分析師烏冶（Ilhan Uzgel）則認為，艾爾多安其實意在使美國讓步。
他指出，「芬蘭和瑞典的會員資格申請，他試圖利用這兩個籌碼從西方獲得一些東西，可以是與美國總統拜登（Joe Biden）會面；可以是向美國購買F-16戰鬥機，或於選舉期間取得外部支持。有助艾爾多安在選舉前獲得更有利位置的事物。」
土耳其必須在明年6月前舉行選舉，艾爾多安於多數民意調查中表現不佳。烏冶表示，艾爾多安不願於選前放棄對北約的影響力。
他說，「我的猜測是，他到選前都會一直打這張牌。這是他現在需要的籌碼，除非他從美方取得一些非常重要的東西。」
烏冶指出，艾爾多安全心全意專注於贏得選舉，因為他在國內失去支持。他必須贏得大選，所以將不惜一切持續於國內或國外握有權力。
分析人士說，艾爾多安也將意識到，對他以宗教及民族主義為主的支持基礎而言，對抗北約，特別是與美相抗衡的路線，「效果不錯」，這代表芬蘭和瑞典可能要等很長一段時間才能加入。
《紐約時報》（The New York Times）5月指出，芬蘭與瑞典加入，北約成員將擴大為32個，且很快會新增與俄國相鄰數百英里的邊界。俄羅斯一如預期表示會有「回敬舉措」，包含「軍事技術性回應」；許多專家解讀為這是俄國威脅要在俄芬邊界附近部署戰術核武。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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