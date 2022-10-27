2022/10/27,
動物

台灣首度成功標放巨口鯊210小時，揭開巨獸神秘面紗

台灣首度成功標放巨口鯊210小時，揭開巨獸神秘面紗
Photo Credit: 海洋委員會海洋保育署

我們想讓你知道的是

海洋委員會海洋保育署與行政院農業委員會水產試驗所合作，今年6月11日於花蓮外海成功野放1尾長達3.5公尺的巨口鯊，並取得210小時持續向北游紀錄，突破前次1990年在北美沿岸的50小時向南游的紀錄。

（中央社）海洋保育署昨（26）日表示，今（2022）年6月於花蓮外海成功野放1尾長達3.5公尺的巨口鯊，並取得210小時持續向北游紀錄，突破前次1990年在北美沿岸的50小時向南游的紀錄。

1976年才被發現命名的巨口鯊（Megachasma pelagios），屬於極為罕見的大型濾食性鯊魚，40多年來僅紀錄264尾，其中逾50％紀錄於台灣。有鑑於巨口鯊、大白鯊及象鮫等物種資源稀少，農委會漁業署已將巨口鯊公告為禁捕物種。

海洋委員會海洋保育署昨天新聞稿表示，與行政院農業委員會水產試驗所合作，今年6月11日於花蓮外海成功野放1尾長達3.5公尺的巨口鯊，並取得210小時持續向北游紀錄，突破前次1990年在北美沿岸的50小時向南游的紀錄。

海委會指出，這尾巨口鯊重約400公斤，在210小時內一路往北移動112公里，平均每天移動13公里，當中觀察一天垂直移動的行為達9次之多，夜晚在200公尺以淺水層活動，白天則下潛到平均400公尺深，最深達733公尺。

202210260824091
Photo Credit: 海洋委員會海洋保育署
巨口鯊移動行為特徵。海委會觀察，巨口鯊一天垂直移動的行為達9次之多，夜晚在200公尺以淺水層活動，白天則下潛到平均400公尺深，最深達733公尺。（橫軸為時間，縱軸為深度，線條顏色為水溫，灰色條狀為夜間時段）
202210260824091
Photo Credit: 海洋委員會海洋保育署
海委會指出，這尾巨口鯊重約400公斤，在210小時內一路往北移動112公里，平均每天移動13公里。

海委會對《中央社》記者說明表示，巨口鯊晝夜棲息深度有明顯差異，明顯的晝夜垂直洄游行為可能與餌料生物棲息分布水層有關。

海保署與國立台灣海洋大學、水產試驗所持續投入相關研究，國立台灣海洋大學2021年研究推測巨口鯊在北太平洋洄游，以菲律賓及印尼附近水域為產仔場，之後朝北移動，在春夏之際經過台灣東部外海，之後橫跨北太平洋抵達東側，再返回印尼菲律賓水域。

海保署說明表示，巨口鯊為大洋濾食性軟骨魚類，喜好在大洋中水層悠游，魚體及鰭部柔軟，不像其他鯊魚類有快速游泳能力，此次標識籤於今年6月20日在宜蘭頭城離岸約35公里處彈脫，當時已游210小時。

202210260824091
Photo Credit: 海洋委員會海洋保育署
2022年6月11日在台灣東部花蓮外海以流刺網混獲，並成功標放的第一尾巨口鯊。
202210260824091
Photo Credit: 海洋委員會海洋保育署（攝於國立海洋科技博物館）
巨口鯊標本。

為了解並保育軟骨魚類，海保署持續辦理軟骨魚類研究計畫，透過衛星籤標識放流追蹤，了解鯨鯊、巨口鯊、檸檬鯊等海洋野生動物行為生態，作為保育及復育方案的基礎資訊。

海委會表示，漁民及相關漁法業者若於海上作業時意外捕獲海洋保育類野生動物，只要依「意外捕獲通報表」將混獲的物種、體長、捕獲時間、經緯度等必要資訊紀錄下來通報，並盡速將生物釋回海中，就不會有違法問題。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。