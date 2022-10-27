艾米尼逝世第40天：什葉派聖地遭攻擊至少15死，伊朗各地大學生無視鎮壓再掀抗議潮

艾米尼逝世第40天，什葉派聖地遭攻擊至少15死

（中央社）伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾遭羈押後身亡，許多民眾湧入艾米尼的家鄉薩蓋茲紀念她喪命40天。與此同時，伊朗媒體報導，多名槍手今天（伊朗時間26日）攻擊城市希拉茲一處什葉派穆斯林聖地，至少造成15人死亡。

法新社報導，伊朗庫德族22歲女子艾米尼上月被控「不當著裝」而遭道德警察逮捕，9月16日在拘留期間死亡。而10月26日正是她喪命的第40天。

為了悼念艾米尼，許多伊朗民眾湧進她的故鄉伊朗西部庫德斯坦（Kurdistan）薩蓋茲（Saqez），在她的墳墓前致意。

與此同時，伊朗通訊社（IRNA）報導，多名武裝男子今天攻擊中南部城市希拉茲（Shiraz）一處什葉派穆斯林聖地，至少造成15人死亡。

伊朗通訊社形容這些攻擊者是「塔克菲理恐怖份子」（Takfiri terrorist）。伊朗是以什葉派為主的穆斯林國家，當地官員使用上述稱號，來意指強硬派武裝遜尼派伊斯蘭主義團體。

庫德族人權團體Hengaw指出，伊朗安全部隊在22歲女子艾米尼家鄉薩蓋茲鎮開槍並且發射摧淚瓦斯，對紀念艾米尼之死的活動進行鎮壓。她是伊朗各地最新一波抗議潮的核心。

伊朗學生無視鎮壓再掀抗議潮

伊朗庫德族女子艾米尼疑因未戴好頭巾遭羈押後身亡，在全國掀起示威潮。在艾米尼喪命40天的悼念活動前夕，伊朗學生25日無視血腥鎮壓，在多所大學抗議，加劇緊張局勢。

根據法新社核實的影像畫面，他們在西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）阿瓦茲夏希德向藍大學（Shahid Chamran University of Ahvaz）不斷高呼，「學生可能會死，但不願蒙受屈辱。」

22歲的艾米尼疑因違反伊朗嚴格的女性著裝規定，9月13日在首都德黑蘭（Tehran）被宗教警察逮捕後陷入昏迷，並於3天後不幸喪命，憤怒的年輕女性和女學生紛紛走上街頭，掀起伊朗自2019年以來規模最大的示威活動。

維權人士說，安全部門已警告艾米尼的家人不要舉行追悼儀式，也不得邀請人們前往庫德斯坦省參觀她的墓地，否則「就得擔心兒子的性命」。

26日是艾米尼過世的第40天，也是伊朗傳統哀悼期結束的日子。

伊朗通訊社（IRNA）刊出據稱是艾米尼家人發表的聲明說，「考量當前情勢，為避免發生任何不幸事件，我們將不舉行逝後第40天的追悼儀式。」

維權人士說，艾米尼的家人是在受到施壓的情況下發表這份聲明，儘管如此，仍有許多人料將前往艾米尼的墓前向她致意。

網路上流傳的影片顯示，大批學生25日在德黑蘭的沙希德貝赫什提大學（Shahid-Beheshti University）和哈金納塞圖希科技大學（Khaje Nasir Toosi University of Technology）以及阿瓦茲夏希德向藍大學示威抗議。

維權人士指控安全部隊昨天在德黑蘭的夏希薩德女子職業學校（Shahid Sadr girls vocational school）毆打女學生後，掀起新一波示威活動。

監控抗議和警察違規行為社群媒體頻道1500tasvir說，這所學校的學生遭遇攻擊、脫衣搜身和毆打，至少有一名學生送醫治療。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航