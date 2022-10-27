食藥署核准輝瑞BNT、莫德納BA.5次世代疫苗EUA，王必勝：首批最快11月上旬到貨

（中央社）衛福部食藥署昨（26）日核准莫德納、輝瑞BNT的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）次世代「BA.5雙價疫苗」EUA。疫情指揮中心指揮官王必勝說，今（27）日將召開ACIP會議，首批預計向莫德納採購60萬到70萬劑，最快11月上旬到貨。

國內COVID-19疫情持續，接種疫苗是預防重症、死亡的方法之一，莫德納BA.1次世代雙價疫苗自9月24日開打，根據中央流行疫情指揮中心統計，目前累計122萬4271人次接種。

食藥署昨日召開專家會議，審核莫德納及輝瑞BNT的BA.5次世代雙價疫苗緊急使用授權（EUA）。王必勝昨日晚間接受媒體聯訪表示，均已核准通過。

王必勝說，今日將召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議，將會先向莫德納下單，首批規劃採購60萬到70萬劑，最快11月上旬到貨。

王必勝進一步解釋，台灣與美國莫德納公司於去（2021）年7月22日簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有1263.5萬劑到貨，隨時可依需求再下單。

至於輝瑞BNT部分則需要另外洽談合約。王必勝說，為避免浪費，會先用莫德納，不足再另外跟輝瑞BNT簽約。

食藥署：BA.4/5次世代疫苗適用於12歲以上，施打間隔至少3個月

（中央社）衛福部食藥署昨日晚間發布新聞稿表示，核准BNT、莫德納的COVID-19次世代BA.4、BA.5雙價疫苗EUA，適用於12歲以上青少年及成人作為追加劑接種，間隔至少3個月施打。

專家會議昨日討論BNT的次世代BA.1及BA.4/5雙價疫苗，與莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗專案輸入申請案，經審查所附資料，根據原型株疫苗的安全性及效益資料、BA.1雙價疫苗的人體臨床試驗結果，及BA.4/5雙價疫苗的動物試驗結果，整體評估並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議同意依藥事法規定核准專案輸入，適用於12歲以上青少年及成人主動免疫接種，作為追加劑使用，在國內已專案核准的COVID-19疫苗基礎接種或追加劑後，間隔至少3個月施打。

在安全性資料方面，食藥署表示，施打BA.1或BA.4/5雙價疫苗追加劑發生的局部或全身性不良反應頻率，皆與原型株疫苗相似，以輕中度不良反應為主，且無偵測到新的安全性訊號。

食藥署說，將持續監控國內、外接種疫苗安全警訊，分析評估疫苗不良事件通報資料，執行安全監視機制，保障民眾接種疫苗安全。

公衛學者建議染疫康復者需再次接種次世代疫苗

（中央社）台大公衛學院教授陳秀熙昨日在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中指出，染BA.2康復者仍須再施打次世代疫苗，接種間隔時間建議從現行3個月縮短為2個月，甚至1個月。

COVID-19疫情持續，陳秀熙昨日帶領研究團隊，引述海外研究指出，Omicron變異株再感染不但較其他變種病毒危險高，再感染間隔縮短非常多，尤其是BA.2感染後再次感染BA.5的間隔，已縮短到「小於10週」。

陳秀熙指出，學界預測BA.4.6會取代BA.4在美國成為主要流行病毒株，亞洲則會由重組病毒XBB成為主要流行病毒株。這些預測影響未來單株抗體藥物開發以及次世代疫苗改良，這也是為什麼次世代疫苗在未來，會成為對抗Omicron的關鍵。

陳秀熙表示，次世代疫苗對降低中重症有「緊迫性」，如果沒有接種次世代疫苗，預估台灣到明年1月份，會產生1萬餘名中症病患、5000餘名重症病患。

次世代疫苗也能降低再感染風險，陳秀熙指出，目前台灣約23%的人感染BA.2，若不施打次世代疫苗，仍可能會感染BA.5或其他病毒株。如果NPI（非藥物介入措施）做得好，預估再感染人數為68萬人；但若過度解封，則可能有130萬人再感染。

台北醫學大學教授陳立昇引述丹麥研究指出，Omicron較其他病毒株而言，再感染週期更短，感染BA.2者，約26%會再感染BA.5，且再感染的間隔最快為10週。

另外，美國健康照護協會也提出6點感染者需要再接種疫苗的原因，包含有再次感染可能、部分感染者不會產生免疫、無症狀或輕症抗體消失較快、疫苗較自然感染有較好免疫，疫苗產生抗體較高。

陳秀熙強調，科學實證結果顯示，感染BA.2民眾應該盡快施打次世代疫苗，避免再次感染BA.5，進而傳播給其他人。感染後須間隔3個月才能再接種疫苗的政策，應考慮修正為2個月，甚至1個月。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航