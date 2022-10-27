食藥署核准輝瑞BNT、莫德納BA.5次世代疫苗EUA，王必勝：首批最快11月上旬到貨
我們想讓你知道的是
王必勝進一步解釋，台灣與美國莫德納公司於去（2021）年7月22日簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有1263.5萬劑到貨，隨時可依需求再下單。至於輝瑞BNT部分則需要另外洽談合約。王必勝說，為避免浪費，會先用莫德納，不足再另外跟輝瑞BNT簽約。
（中央社）衛福部食藥署昨（26）日核准莫德納、輝瑞BNT的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）次世代「BA.5雙價疫苗」EUA。疫情指揮中心指揮官王必勝說，今（27）日將召開ACIP會議，首批預計向莫德納採購60萬到70萬劑，最快11月上旬到貨。
國內COVID-19疫情持續，接種疫苗是預防重症、死亡的方法之一，莫德納BA.1次世代雙價疫苗自9月24日開打，根據中央流行疫情指揮中心統計，目前累計122萬4271人次接種。
食藥署昨日召開專家會議，審核莫德納及輝瑞BNT的BA.5次世代雙價疫苗緊急使用授權（EUA）。王必勝昨日晚間接受媒體聯訪表示，均已核准通過。
王必勝說，今日將召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議，將會先向莫德納下單，首批規劃採購60萬到70萬劑，最快11月上旬到貨。
王必勝進一步解釋，台灣與美國莫德納公司於去（2021）年7月22日簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有1263.5萬劑到貨，隨時可依需求再下單。
至於輝瑞BNT部分則需要另外洽談合約。王必勝說，為避免浪費，會先用莫德納，不足再另外跟輝瑞BNT簽約。
食藥署：BA.4/5次世代疫苗適用於12歲以上，施打間隔至少3個月
（中央社）衛福部食藥署昨日晚間發布新聞稿表示，核准BNT、莫德納的COVID-19次世代BA.4、BA.5雙價疫苗EUA，適用於12歲以上青少年及成人作為追加劑接種，間隔至少3個月施打。
專家會議昨日討論BNT的次世代BA.1及BA.4/5雙價疫苗，與莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗專案輸入申請案，經審查所附資料，根據原型株疫苗的安全性及效益資料、BA.1雙價疫苗的人體臨床試驗結果，及BA.4/5雙價疫苗的動物試驗結果，整體評估並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議同意依藥事法規定核准專案輸入，適用於12歲以上青少年及成人主動免疫接種，作為追加劑使用，在國內已專案核准的COVID-19疫苗基礎接種或追加劑後，間隔至少3個月施打。
在安全性資料方面，食藥署表示，施打BA.1或BA.4/5雙價疫苗追加劑發生的局部或全身性不良反應頻率，皆與原型株疫苗相似，以輕中度不良反應為主，且無偵測到新的安全性訊號。
食藥署說，將持續監控國內、外接種疫苗安全警訊，分析評估疫苗不良事件通報資料，執行安全監視機制，保障民眾接種疫苗安全。
公衛學者建議染疫康復者需再次接種次世代疫苗
（中央社）台大公衛學院教授陳秀熙昨日在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中指出，染BA.2康復者仍須再施打次世代疫苗，接種間隔時間建議從現行3個月縮短為2個月，甚至1個月。
COVID-19疫情持續，陳秀熙昨日帶領研究團隊，引述海外研究指出，Omicron變異株再感染不但較其他變種病毒危險高，再感染間隔縮短非常多，尤其是BA.2感染後再次感染BA.5的間隔，已縮短到「小於10週」。
陳秀熙指出，學界預測BA.4.6會取代BA.4在美國成為主要流行病毒株，亞洲則會由重組病毒XBB成為主要流行病毒株。這些預測影響未來單株抗體藥物開發以及次世代疫苗改良，這也是為什麼次世代疫苗在未來，會成為對抗Omicron的關鍵。
陳秀熙表示，次世代疫苗對降低中重症有「緊迫性」，如果沒有接種次世代疫苗，預估台灣到明年1月份，會產生1萬餘名中症病患、5000餘名重症病患。
次世代疫苗也能降低再感染風險，陳秀熙指出，目前台灣約23%的人感染BA.2，若不施打次世代疫苗，仍可能會感染BA.5或其他病毒株。如果NPI（非藥物介入措施）做得好，預估再感染人數為68萬人；但若過度解封，則可能有130萬人再感染。
台北醫學大學教授陳立昇引述丹麥研究指出，Omicron較其他病毒株而言，再感染週期更短，感染BA.2者，約26%會再感染BA.5，且再感染的間隔最快為10週。
另外，美國健康照護協會也提出6點感染者需要再接種疫苗的原因，包含有再次感染可能、部分感染者不會產生免疫、無症狀或輕症抗體消失較快、疫苗較自然感染有較好免疫，疫苗產生抗體較高。
陳秀熙強調，科學實證結果顯示，感染BA.2民眾應該盡快施打次世代疫苗，避免再次感染BA.5，進而傳播給其他人。感染後須間隔3個月才能再接種疫苗的政策，應考慮修正為2個月，甚至1個月。
新聞來源
延伸閱讀
- 公衛專家陳秀熙：前三劑疫苗防中重症能力已逐漸「歸零」，應盡快提升次世代疫苗覆蓋率
- 本土增4萬0261例、52死：中選會表示無法源依據，九合一大選確診者仍無法出門投票
- 指揮中心：11/7起鬆綁4項措施，「居家隔離」走入歷史，宗教活動、健身房、八大行業解除「3劑令」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
桃園商圈學：友善服務、主題節慶，特色商圈華麗轉身，散發獨特城市魅力！
我們想讓你知道的是
桃園市政府近年積極推動商圈發展，不只針對各式友善服務推出星級認證機制，還輔導不同商圈打造區域亮點，推出多元主題節慶活動，散發出獨特的社區魅力。歡迎大家前來桃園，實際走上街道巷弄，體驗不一樣的桃園生活，感受趣味與驚喜！
提到桃園生活，這幾年不只是日常所需，桃園商圈們更積極打造友善的服務環境及各式主題活動，並針對店家的品牌、空間進行優化，讓桃園商圈華麗轉身！
推動友善認證商圈，打造星級服務亮點
桃園市政府近年積極推動星級友善店家認證，累積友善服務量能，帶給消費者更多即時幫助和優質貼心的購物體驗。在多元民族聚集的桃園，友善服務內容不只包含提供店家外語輔助工具的「語言友善」，創造不同民族消費者更友善的環境；其他還包含毛孩及推車通行的「入店友善」、電子支付的「科技友善」、無線網路的「使用友善」、特殊餐飲需求的「餐飲選擇友善」，以及綠色消費的「環境友善」等，眾多友善類別標示於店家門口，也另有官方網站可以瀏覽各店家的友善服務。
今年（111年）已經累計認證百家友善店家，如同米其林般的星級友善店家認證，鼓勵桃園市店家升級服務品質，爭取友善認證榮耀。同時桃園市還透過品牌優化及空間優化，輔導店家改造，打造出商圈區域亮點，帶動商圈活力，更提供消費者更多美好的逛購體驗。
多元主題節慶活動，展現獨特城市魅力
今年度的活動多元，以「桃味遊樂園」為主題，推出系列商圈振興活動，包含桃園市各商圈舉辦近20場不同主題節慶的商圈活動，如大小孩遊樂市集、以音樂微醺為主題的桃園啤酒節、桃園咖啡節、桃園婦幼商品展等。
同時振興桃園餐飲業，7至9月份桃園推出「你吃飯我買單2.0」活動，促進桃園餐飲消費，上網登錄桃園市餐飲類消費發票或收據，即可參加抽獎活動，今年不僅提高抽獎金額，更加碼倍倍送吃飯金最大獎一人獨得30萬元獎金，累計促進桃園市餐飲消費高達1.5億元，商圈與店家也回饋活動有感，實際促進消費成長。
系列活動以各商圈為主，推出各式導覽體驗活動、多元民族特色美食、節慶遊行等各式活動，比如多一度的大溪魅力小鎮、2022金三角嘉年華、六和商圈萬聖節創意變裝遊街競賽等，週末假日不妨前往桃園，體驗看看多元民族與主題商圈的獨特魅力。
桃園市政府 廣告
本文章內容由「桃園市政府經濟發展局」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。