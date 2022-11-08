開課前發出這份問卷，4 招幫助你的線上課程募資輕鬆達標！

隨著「停課不停學」這個口號的出現，利用線上課程學習已變得習以為常。也因為能夠彈性自由的分配學習時間以及不受地點限制的特性，越來越多人傾向於購買線上課程。網路上充滿各式各樣讓老師方便開課、學生易於學習的免費或付費線上學習平台。

精心規劃好的課程內容，當然希望有更多人參與，並從課堂中獲取知識。但光是提供好的內容就夠了嗎？課程內容是否真的是學生想了解的內容？學生是否認為課程的售價是合理的？這些因素都是會影響開課後線上課程的購買意願。那麼身為課程企劃的你要如何在開課前的募資階段，就有效地蒐集到潛在受眾的建議與回饋，並募資成功呢？

以下我們將提供4招線上課程募資前導問卷應用訣竅，分享如何在課程募資階段或是開課前活用問卷，讓課程企劃、行銷團隊更有效率地蒐集學生的想法與建議，為學生提供更精準的課程內容，線上課程募資成功達標：

第一招：再次宣傳課程資訊

要創造一堂熱門的線上課程，課程內容絕對是最關鍵的，偏偏在Facebook，Instagram或其他社群平台上宣傳版面有限，難以在有限的貼文空間放上詳細的課程重點，很有可能學生就這樣錯過你精心準備的課程！

放心！有了SurveyCake「引言」功能，行銷團隊可以在問卷中放上精彩的課程內容簡介、豪華的講師陣容、詳細的課程單元規劃…等吸引人的相關資訊，再次宣傳課程。潛在學生透過這些訊息更了解這門線上課程，預先知道自己將會在課堂裡學到什麼知識、課程前需要準備什麼，讓學生初步評估自己對於這門線上課程的需求。

Photo Credit：SurveyCake 引言應用：再次宣傳課程

第二招：確認受眾輪廓

無論是什麼行業，只要成功掌握受眾輪廓，可說是掌握了全世界啊！線上課程也是如此，身為一位厲害的課程企劃，掌握學生輪廓，清楚學生目前正遇到的痛點需求，就可以在課堂上從不同的面向，針對這些痛點提供精彩的課程內容，提升整個學習的效率。

以下是一些課程企劃在蒐集的輪廓資訊的常用題型範例：

單選題：請問您的身份是？（了解學員身分）

單選題：請問您目前在什麼領域發展呢？（了解學員所在產業）

多選題：請問您目前遇到什麼困難？（了解學員常見痛點）

多選題：請問您希望 _________（課程名稱）能幫你達成什麼目的呢？（了解報名動機）

小提示：設定答案時，不要忘記打開「其他」的選項，說不定會收到意想不到的洞察喔！

在提供更有品質的課程的同時，也能使用這些蒐集到的受眾輪廓資訊，針對相似的受眾，在不同的平台上投放更精準的廣告，吸引更多人購買線上課程。

Photo Credit：SurveyCake

Photo Credit：SurveyCake 單選 / 多選題應用：掌握學生輪廓

第三招：調整完善課程

如何確保精心設計的課程主題及上課方式真的是受眾喜愛的呢？透過不同的問卷題型，讓學生也有參與課程設計的機會。利用排序題的功能，請學生排出自己喜歡的課堂呈現方式。在課程募資階段，藉由數字滑桿、星級評分題型，反應出學生對於預計線上課程售價的想法。這些資訊對於課程企劃在開課前做出即時的課程調整是非常有幫助的。

以下是一些課程企劃在了解學生對於課程想法時的常用題型範例：

排序題：您最期待 _________（課程名稱）哪些單元？（了解學員期待）

排序題：請問您喜歡何種課程內容呈現方式？（了解學員喜好）

滑桿題：您認為課程價格？（了解學員價格接受度）

蒐集到資訊後，行銷團隊可以進一步在後台利用交叉分析的功能，找出不同問題之間的關聯性。例如：要開辦一門活用問卷的課程前，行銷團隊發現大部分的金融保險業人員對於市場調查的課程單元較感興趣，這時就可以洞察出不同的需求與商機，請課程企劃針對金融保險業再規劃一門活用問卷進行市場調查的進階課程。又或是對金融保險業人員釋出一些關於市場調查的試看單元，優化線上課程內容也觸及更多的學生。

針對價格接受度，交叉分析能協助課程企劃與行銷團隊了解不同輪廓背景或產業的學員對價格的反應，如在職人士比學生能接受較高的課程價格，而職位是主管級以上的又比一般職員能接受更高的價格。根據這些洞察，行銷團隊能夠針對不同價格接受度的分眾類別給予相對應的課程優惠。

如果你想了解更多關於交叉分析的應用，歡迎參考我們先前的部落格文章：

交叉分析，以交叉圖表呈現兩變數的比較結果

Photo Credit：SurveyCake 排序題應用：學生喜歡的課程呈現方式

Photo Credit：SurveyCake 數字滑桿應用：學生對於課程價格的接受程度

第四招：留下資訊保持聯繫

最後！請記得讓潛在學生留下自己的聯絡資訊。不妨再次應用引言功能放上一些課程早鳥優惠折扣，增加填答誘因。

完成填答的潛在學生已經往銷售漏斗下方更推進一步，行銷團隊請把握住這個機會創造更多的轉換。在問卷當中埋入行銷追蹤碼，不僅可以追蹤問卷成效，當線上課程推出時，將這些已填過表單的受眾名單整理出來，發送第一手消息、準確投遞廣告再行銷。

Photo Credit：SurveyCake 單行 / 多行文字題應用：讓填答者留下自己的資訊，方便後續的追蹤與聯絡

Photo Credit：SurveyCake 引言題應用：提供填答獎勵誘因，增加填答率

在填答者按下送出鈕後，可以利用自訂感謝頁面再度感謝填答，更可以自訂CTA按鈕導流到其他管道持續與這些受眾保持互動。最常見的作法就是讓填答者點擊連結導到Line OA加好友、領取課程優惠。一旦有任何關於線上課程的最新動態消息，行銷團隊都可以即時的更新，與這些潛在學生保持聯繫。

Photo Credit：SurveyCake 自訂感謝頁面應用：再度感謝填答，導流到其他管道持續聯絡

透過線上課程募資前導問卷，再次宣傳課程、掌握潛在學生的輪廓、了解學生們期望的課程內容、進一步留下聯絡資訊做為後續的聯繫推廣。問卷收集到的資訊給予正在著手準備線上課程的課程企劃團隊跟行銷團隊優化課綱與行銷策略的方向，創造一門符合學生期望的線上課程，確保提供給學生最完善的學習體驗的同時也成功募資開課。

如果你不知道從何開始設計問卷，別擔心！SurveyCake提供課程募資問卷範本，範本內容均可以根據你不同的需求編輯、修改，歡迎使用！

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本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。

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責任編輯：Anita

核稿編輯：Joanna