週刊再爆高虹安吹哨者檢舉信：助理李忠庭任職永齡基金會年薪600萬，替鴻海推動相關立法

台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安遭檢舉涉詐領立法院助理費，對手國民黨林耕仁連日召開記者會。《鏡週刊》今（8）日近一步吹哨者檢舉函的內容，指出高虹安男友李忠庭擔任公費助理期間年領永齡基金會600萬元，並替鴻海推動相關立法，疑涉犯貪污治罪條例和政治獻金法。

永齡基金會則證實李忠庭確實任職基金會，上個月剛剛離職。

國民黨參選人林耕仁昨天對高虹安聘僱助理李忠庭提出多項質疑，並指高虹安將辦公室公費助理加班費作為個人小金庫。高虹安則大動作秀出工作截圖與照片，澄清李忠庭非人頭助理，國會辦公室也發聲明，表示外界指控的「個人小金庫」是立法院同仁自願贊助成立的「公積金」作為國會辦公室零用金使用。

但《鏡週刊》今天進一步曝光檢舉函內容指出，高虹安透過男友李忠庭當人頭助理申請公費助理補助費，其補助費用並未使用於立委公務上，李忠庭雖以公費助理身分任高虹安國會辦公室助理，但實際任職於永齡基金會，幾乎未進出委員辦公室，更未進行立法院辦公室實質工作，薪資由高虹安領取供2人私人支配使用，並未使用於立委公務之上。

檢舉函內容指出，李忠庭每月於永齡基金會收取50萬元，年收入達600萬元，與永齡基金會其他雇員薪水有極大落差，而他的工作內容也沒有在替永齡基金會從事健康、文教等方面公益事業，該等薪資收入顯然非正常薪資，疑似充作高虹安政治獻金。

該吹哨人指控，自2020年至2021年間，高虹安及李忠庭基於違反貪污治罪條例及政治獻金法等犯意聯絡，藉由立法院與永齡基金會之雙重身分獲取不法所得超過新台幣千萬元，規避政治獻金法，進行利益輸送。甚至替鴻海找來相關部會針對鴻海問題協商以及醫療三法立法的推動等，有違反貪污治罪條例及政治獻金法之嫌。

李忠庭與高虹安兩人金錢往來密切，近期新竹市長選舉，高虹安地方事務與辦公室資金都要由李忠庭掌管，必須經過他核可之後才會撥款，帳戶資金往來複雜，大到活動經費，小到辦公室零用都尤其統一管轄，可說是高虹安的實質大掌櫃。文末並強調：「本案件茲事體大，本人身為內部吹哨者，希望貴處能保守本人之身分資料。」

高虹安回應：不清楚李姓助理有沒有在永齡工作領多少錢

《鏡週刊》報導，高虹安7日接受回應，李有無在永齡工作、領多少錢，她不清楚，但她沒有為鴻海私利推動任何立法工作，鴻海也沒有要她幫忙推動公司私利的立法工作，她在立院所有問政內容全部公開、可受公評。至於李忠庭遭指是她大掌櫃，她說：「李前助理不是我辦公室的財務主管。」

對此，網紅劉宇則翻出高虹安的質詢紀錄表達懷疑；高虹安在2020年2月對行政院的質詢，直指服務型機器人在台灣的使用層面仍多侷限於飯店及購物商場，僅用於引導或搬運東西之用，顯見在宣傳推廣的工作上仍有待加強。

高虹安當時的質詢內容指出，如何提升民眾對服務型機器人之認知與接受度，將是台灣服務型機器人產業能否茁壯發展的關鍵，是以建請政府除了將資源投入工業型機器人產業的發展及運用外，服務型機器人產業也不該偏廢。而鴻海集團近年來持續布局的3大未來產業分別為電動車、數位健康、機器人。

《壹蘋新聞網》報導，永齡基金會今天中午則對外證實，李忠庭確實曾在永齡基金會工作，主要負責AI大數據與醫療整合的智慧醫療專案，但上個月底辭職了。永齡基金會表示，李忠庭曾在鴻海董事長辦公室任職2年半，任職期間，負責大數據及AI科技的研發，在專業領域術有專攻。

《三立新聞》報導，柯文哲8日出席北一女樂儀旗隊赴美國玫瑰花車遊行授旗典禮，他受訪時表示，領助理費就回歸事實，有沒有做立院助理工作，回答有與沒有即可，他認為，鴻海永齡基金會是私人企業，要投資個人、雇用員工都是私人企業的事，「私人企業薪水更高的都有，那是企業行為，鴻海給他多少錢，干外面什麼事？」

《聯合報》報導，而連日猛攻高虹安的林耕仁，今天原訂今天赴北機站提交相關檢舉資料，結果臨時喊卡；還開記者會說明希望選戰回歸政見主軸，確定收手不再攻擊高虹安。新竹市前市長、林耕仁競選總部榮譽主委林政則強調，絕無黨中央給壓力，是他與議長許修睿、候選人林耕仁3人的共識。林政則透露，會有今天這樣的大轉變，是因為很多選民打電話來，不喜歡看到這一方面紛擾，這些很多都是藍的選民。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航