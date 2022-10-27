英國平等與人權委員會頒布指南，禁止校規對少數民族學生「髮型歧視」
我們想讓你知道的是
參與起草該指南的跨黨派小組創始人雪萊（L'myah Sherae）強調，學校應該為所有學生提供安全和支持的環境，而教育中的種族平等應該是所有教師的首要任務。
英國平等與人權委員會（EHRC）今（27）日發布指南，呼籲英國各學校重新審視校規中對於學生需統一髮型的規定。EHRC表示，此類規定可能被融入在校服或行為的政策中，而這些規定涉及髮型歧視，並違反了《2010年平等法》（Equality Act 2010）。EHRC強調，任何人不論種族都有保持頭髮天然樣貌的權利。
EHRC發布指南，採取行動防止學校校規對學生髮型進行歧視
目前，該指南適用於英國、蘇格蘭（Scotland）和威爾斯（Wales）當地的學校，規定校方不得因學生留有諸如玉米鬚、辮子等天生的黑人髮型（Afro hairstyles）而遭到懲罰與禁止。雖然說內容本身為非強制性的，但仍有助於學校重新審查自身的服儀規範。
為了制止歧視的狀況發生，EHRC在當中就透過實際案例，讓學校能重新審視校規當中是否具有歧視。同時，當中也以動畫進行宣導，希望藉此提高人們對該歧視行為的意識，並瞭解該做些什麼來防止這種狀況發生。
EHRC指出，根據《2010年平等法》，由於種族是受保護的特徵，因此任何人都不應該因此而受到歧視。
「無論男女，本身具有黑人髮質（Afro-textured）或髮型的學生在學校經常受到歧視，而這可能會對學生與其家庭造成嚴重且長遠的後果。」EHRC執行長基林（Jackie Killeen）強調，每個孩子都應該因為他們的身份而受到讚美，並在學校里茁壯成長，而不必擔心需要改變自己的外表以遵守具有潛在歧視的政策。」
因而，該指南便幫助學校高層瞭解這一個領域的法律，希望制止學生在學校因外表而受到不公平的歧視。而對於髮型的歧視行為，EHRC在當中也有明確說明，包括將某人的髮型為不合適、具有異國情調與禁止他人留有特定髮型。
EHRC指出，以上行為之所以涉及歧視，是因為當一所學校實施一項明顯中立的政策或做法時，將使具有某種受保護特徵的學生處於劣勢。因此，除非學校能夠證明該政策是客觀且是實現合法目標的適當手段，不然該政策就有可能是涉及間接歧視（indirect discrimination）。
EHRC曾支持學生控訴校方涉及歧視的服儀規範
而除了推行該指南以防止髮型歧視外，EHRC還曾贊助一名學生向校方控訴校規中具有髮型歧視的訴訟。
綜合《衛報》報導與EHRC的案例說明，2017年，威廉姆斯（Ruby Williams）控告厄斯維克學校（The Urswick School）的校規涉及歧視。該校規指出，學生的髮型需為「合理的大小」（reasonable size），而這導致威廉姆斯感到困擾，她的髮質不僅在多次修剪髮型後受損，更因此對上學感到焦慮。
而在經過3年的法律鬥爭後，該案件在2020年得到了EHRC的支持。該組織指出，該政策具有間接歧視性，因為與白人學生相比，它使威廉姆斯處於不利的處境，且學校無法證明該政策是適當或必要的。
最終，威廉姆斯與校方在庭外進行和解，並贏得了8500英鎊。同時EHRC也與學校達成了一項具有法律約束力的協議，規定校方日後在規範什麼是「合理的」（reasonable）髮型時，需要考慮到種族、宗教等原因。
英國教師多無意識到《2010年平等法》也適用於學校的髮型政策
然而，這項關於髮型歧視的案例在英國也並不是個案。
EHRC表示，自2018年以來，提供民眾進行與平等有關的法律諮詢機構，已經接到50起與髮型歧視案件有關的電話，且學生家長多半都沒有對其採取法律行動。
此外，《衛報》也指出，依據倡議組織世界黑人髮型日（World Afro Day）在今（2022）年的一項調查，全英國只有12%的老師表示，他們所上過的平等和多元培訓課程有包含對於髮型的管理規範，且很少有老師意識到平等法也適用於學校的髮型政策。
關於《2010年平等法》，便旨在從法律上保護人們在公共場所中免受歧視。然而，根據《BBC》，雖然該法案中將種族主義視為非法的，但相較於種族、宗教或性取向，特定種族的髮質、髮型卻不是該法案中明確要保護的特徵。因此相較於其他形式的歧視行為，針對他人髮型的行為就難以被證明涉及種族歧視。
對此，教育領域種族平等跨黨派小組（All-Party Parliamentary Group for Race Equality in Education）在2021年曾致信給EHRC，呼籲將針對黑人髮型的種族歧視正式歸類為種族主義。《衛報》報導，而如今EHRC所發佈的指導方針作為一個分水嶺，便對該法案中涉及種族歧視的行為進行更詳盡的補充。
「我們希望英國各地的黑人兒童知道，他們可以真正為自己的身份感到自豪，而不是因此而受到懲罰。」參與起草該指南的跨黨派小組創始人雪萊（L'myah Sherae）強調，學校應該為所有學生提供安全和支持的環境，而教育中的種族平等應該是所有教師的首要任務。
與此同時，世界黑人髮型日（World Afro Day）的創始人兼首席執行官萊昂（Michelle de Leon）也指出，這將有助於轉變對黑人髮型的偏見，這種偏見在教育機構中已經根深蒂固。
新聞來源
- Preventing hair discrimination in schools（EHRC）
- Britain’s equality watchdog takes action to prevent hair discrimination in schools（EHRC）
- Stopping a school from using a discriminatory hairstyle policy（EHRC）
- Discriminating against ethnic minority pupils’ hairstyles is now much harder（The Guardian）
- Afro hair: School bans probably illegal says watchdog（BBC）
延伸閱讀
- 不看膚色就沒有歧視？「種族中立」為何會變成「色盲種族主義」
- 「黑人自助餐」：批踢踢鄉民們的言論如何「腫足騎士」？
- 《種族、偏見與歧視》：文化性的種族主義似乎只建立在觀念上——對黑人根深柢固的偏見
- 刻板印象、歧視與偏見：白人對黑人臉上的敵意較為敏感？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
我們想讓你知道的是
今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/innovation/salon