英國平等與人權委員會頒布指南，禁止校規對少數民族學生「髮型歧視」

英國平等與人權委員會（EHRC）今（27）日發布指南，呼籲英國各學校重新審視校規中對於學生需統一髮型的規定。EHRC表示，此類規定可能被融入在校服或行為的政策中，而這些規定涉及髮型歧視，並違反了《2010年平等法》（Equality Act 2010）。EHRC強調，任何人不論種族都有保持頭髮天然樣貌的權利。

EHRC發布指南，採取行動防止學校校規對學生髮型進行歧視

目前，該指南適用於英國、蘇格蘭（Scotland）和威爾斯（Wales）當地的學校，規定校方不得因學生留有諸如玉米鬚、辮子等天生的黑人髮型（Afro hairstyles）而遭到懲罰與禁止。雖然說內容本身為非強制性的，但仍有助於學校重新審查自身的服儀規範。

為了制止歧視的狀況發生，EHRC在當中就透過實際案例，讓學校能重新審視校規當中是否具有歧視。同時，當中也以動畫進行宣導，希望藉此提高人們對該歧視行為的意識，並瞭解該做些什麼來防止這種狀況發生。

EHRC指出，根據《2010年平等法》，由於種族是受保護的特徵，因此任何人都不應該因此而受到歧視。

「無論男女，本身具有黑人髮質（Afro-textured）或髮型的學生在學校經常受到歧視，而這可能會對學生與其家庭造成嚴重且長遠的後果。」EHRC執行長基林（Jackie Killeen）強調，每個孩子都應該因為他們的身份而受到讚美，並在學校里茁壯成長，而不必擔心需要改變自己的外表以遵守具有潛在歧視的政策。」

因而，該指南便幫助學校高層瞭解這一個領域的法律，希望制止學生在學校因外表而受到不公平的歧視。而對於髮型的歧視行為，EHRC在當中也有明確說明，包括將某人的髮型為不合適、具有異國情調與禁止他人留有特定髮型。

EHRC指出，以上行為之所以涉及歧視，是因為當一所學校實施一項明顯中立的政策或做法時，將使具有某種受保護特徵的學生處於劣勢。因此，除非學校能夠證明該政策是客觀且是實現合法目標的適當手段，不然該政策就有可能是涉及間接歧視（indirect discrimination）。

EHRC曾支持學生控訴校方涉及歧視的服儀規範

而除了推行該指南以防止髮型歧視外，EHRC還曾贊助一名學生向校方控訴校規中具有髮型歧視的訴訟。

綜合《衛報》報導與EHRC的案例說明，2017年，威廉姆斯（Ruby Williams）控告厄斯維克學校（The Urswick School）的校規涉及歧視。該校規指出，學生的髮型需為「合理的大小」（reasonable size），而這導致威廉姆斯感到困擾，她的髮質不僅在多次修剪髮型後受損，更因此對上學感到焦慮。

而在經過3年的法律鬥爭後，該案件在2020年得到了EHRC的支持。該組織指出， 該政策具有間接歧視性，因為與白人學生相比，它使 威廉姆斯 處於不利的處境，且學校無法證明該政策是適當或必要的。

最終，威廉姆斯與校方在庭外進行和解，並贏得了8500英鎊。同時EHRC也與學校達成了一項具有法律約束力的協議，規定校方日後在規範什麼是「合理的」（reasonable）髮型時，需要考慮到種族、宗教等原因。

英國教師多無意識到《2010年平等法》也適用於學校的髮型政策

然而，這項關於髮型歧視的案例在英國也並不是個案。

EHRC表示，自2018年以來，提供民眾進行與平等有關的法律諮詢機構，已經接到50起與髮型歧視案件有關的電話，且學生家長多半都沒有對其採取法律行動。

此外，《衛報》也指出，依據倡議組織世界黑人髮型日（World Afro Day）在今（2022）年的一項調查，全英國只有12%的老師表示，他們所上過的平等和多元培訓課程有包含對於髮型的管理規範，且很少有老師意識到平等法也適用於學校的髮型政策。

關於《2010年平等法》，便旨在從法律上保護人們在公共場所中免受歧視。然而，根據《BBC》，雖然該法案中將 種族主義視為非法的，但 相較於種族、宗教或性取向， 特定種族的髮質、髮型卻不是該法案中明確要保護的特徵。 因此相較於其他形式的歧視行為，針對他人髮型的行為就難以被證明涉及種族歧視。

對此，教育領域種族平等跨黨派小組（ All-Party Parliamentary Group for Race Equality in Education ）在2021年曾致信給EHRC，呼籲將針對黑人髮型的種族歧視正式歸類為種族主義。《衛報》報導，而如今EHRC所發佈的 指導方針作為一個分水嶺，便對該法案中涉及種族歧視的行為進行更詳盡的補充。

「我們希望英國各地的黑人兒童知道，他們可以真正為自己的身份感到自豪，而不是因此而受到懲罰。」參與起草該指南的 跨黨派小組創始人雪萊（L'myah Sherae）強調， 學校應該為所有學生提供安全和支持的環境，而教育中的種族平等應該是所有教師的首要任務。

與此同時，世界黑人髮型日（World Afro Day）的創始人兼首席執行官萊昂（Michelle de Leon）也指出，這將有助於轉變對黑人髮型的偏見，這種偏見在教育機構中已經根深蒂固。

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核稿編輯：翁世航