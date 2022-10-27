美國新加坡戰略夥伴對話首納台海議題，美日韓副外長會談共同支持台灣自衛能力

台海問題近期成為亞太地區的會議焦點。美國與新加坡召開最新的戰略夥伴關係對話，會後發布的聯合聲明首次納入台海議題。而在東京剛結束的美日韓三邊會談，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）表示，美日韓皆同意台灣海峽需要和平，將共同支持台灣的自我防衛能力。

睽違6年，第5屆「美國－新加坡戰略夥伴對話」25日在華府登場，由美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）及新加坡外交部常任秘書蔡艾柏（Albert Chua）共同主持，討論多項雙邊、區域與全球挑戰下的合作。此戰略夥伴對話首度於2012年召開，2014-2016年間連續3年舉辦，後來停開多年，直到今年才復辦。

美新雙方就近期台海緊張局勢交換了意見， 會後發布11點聯合聲明，更首次納入台海議題。

美方強調長期以來一個中國的政策沒有改變，重申維護台海和平穩定的重要性，呼籲和平解決兩岸分歧，反對單方面改變現狀。

新加坡則強調，穩定的美中關係對全球和區域和平、穩定與繁榮至關重要，並重申美中應保持溝通管道的開放，以減少誤解和誤判風險。

雙方另外針對東南亞國協（ASEAN）表示肯定，美國期待所有在印太地區有共同目標的夥伴合作，樂見四方安全對話（Quad，由 美國、日本、印度和澳洲組成的非正式戰略對話）支持東協的中心地位， 深化東協的經濟整合、共同應對地區挑戰、促進開放包容、穩定安全的印太地區秩序。新加坡則期待與美國合作，在2023年主辦亞太經濟合作會議（APEC）。

I was honored to co-chair the fifth U.S.-Singapore Strategic Partnership Dialogue alongside @MFAsg Permanent Secretary Chua. The breadth of our discussions, spanning bilateral, regional, and global issues stands as a testament to the strength and impact of our partnership. -DJK pic.twitter.com/DdG23cTO4t — Bureau of East Asian and Pacific Affairs (@USAsiaPacific) October 26, 2022

【美國國務院亞太助卿康達（右）、新加坡外交常務次長蔡艾伯（左）共同主持戰略夥伴對話】

美日韓副外長會面，同意共同協助台灣「自衛」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日示警，中國已作出決定，台灣的現狀已「不再是可以接受之事」，將對台灣加強施壓，包括不放棄使用武力來實現其目標。

美國國副國務卿雪蔓26日在東京與日本外務省事務次官森健良、韓國外交部第一次官趙賢東舉行三方會談，於會後的聯合記者會上表示：「我們將支持台灣的自衛能力，我們對台灣的立場多年來維持不變。」

雪蔓說，三方「皆同意台灣海峽需要和平」，「這對世界商業非常重要，對和平與安全非常重要」，美國將與韓國和日本合作，支持台灣的自衛能力。

我外交部對於美方再次重要場域公開重申，美國高度重視台海維持和平穩定、台海現狀不得被片面改變、兩岸歧見必須以和平方式解決而非訴諸武力，美國並將與盟友合作確保台灣自我防衛能力，外交部表示歡迎與由衷感謝。

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核稿編輯：翁世航