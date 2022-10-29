《受困13人：我們的泰國洞穴生還錄》：藉由「野豬足球隊」口述，回到生死交關的救援時刻

編按：本文為Netflix紀錄片《受困13人：我們的泰國洞穴生還錄》（The Trapped 13: How We Survived the Thai Cave)）影評，文中會談及片中內容，若不想影響觀影樂趣，建議觀看後再閱讀。

2018年6月23日，12位「野豬足球隊」隊員和一位教練前往位於泰國清萊省美賽縣的「睡美人洞」（Tham Luang），回程路上，鐘乳石洞穴遭大雨淹沒，13人只得留在原處等待，受困了9天5小時後才被來自英國的潛水好手找到，而在泰國海豹隊員與多國潛水專家合作下，隊員和教練在7月8日至10日全數救出。

這起「睡美人洞救援行動」在當時引起全球關注，從印度學童到天主教教宗方濟都在為受困男孩們祈禱，而該事件也在日後被改編為電影、戲劇，包括2019年上映的《奇蹟救援》（The Cave）、2022年的《十三條命》（Thirteen Lives）和2022年9月推出的Netflix戲劇《泰洞救援》（Thai Cave Rescue），另外紀錄片則包括2021年由《國家地理頻道》製作的《洞穴救援行動》，以及2022年的Netflix紀錄片《受困13人：我們的泰國洞穴生還錄》（The Trapped 13）。

《受困13人：我們的泰國洞穴生還錄》於本月初在Netflix上線，這部紀錄片長1小時43分鐘，透過時序方式，藉由隊員和教練埃克（Ekapol Chantawong）的敘述，帶領觀眾回到2018年6月23日那天。

Photo Credit: AP / 達志影像 泰國搜救團隊於2018年7月2日於睡美人洞內搜尋失踪的12名男孩和一名足球教練

那日，12名男孩跟著埃克教練進行足球訓練；埃克表示，這些孩子大多來自貧困家庭，創立這個足球隊的初衷，便是讓孩子們遠離毒品，而當天練完足球後，大夥便計畫到「睡美人洞」探險，這也是對這群鄉下孩子們而言，最刺激的娛樂了。

「睡美人洞」之名和「南農神靈」有關，她本是一位公主，因和馬夫戀愛私奔而被追殺，不幸的是，馬夫在尋找食物時遭士兵殺害，公主也因太過悲傷而自盡，而「睡美人洞」的山區，外觀就如公主倒下的身軀，是故以此命名。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 公主倒下的身軀也成為洞穴取名「睡美人洞」的背景。

洞窟救援的「倖存者觀點」

《受困13 》補足了新聞事件背後「未被訴說」的故事，是本片最精彩之處，也滿足了四年前心中的疑問，畢竟新聞會報導洞穴位置、清萊省政府救難策略、國際潛水好手抵達等資訊，卻不會鉅細靡遺描述這群足球隊員與教練在那13天的煎熬與心境轉折，就如教練埃克片中開頭所說：「外面的人可能不會知道，也不可能體會我們當時的感受，也許真相跟外界預期有出入。」

本片泰籍導演韋德（Pailin Wedel）就提到：「好幾個孩子都覺得自己受到誤解。有些心聲，他們從未有機會吐露，當時我便領悟到，製作這樣一部紀錄片不僅可行，而且勢在必行。要探究這樁全球矚目的事件，倖存者的觀點至關重要。」這個「倖存者的觀點」也回應了當年針對野豬隊受困洞中的批評，例如有民眾質疑這群孩子低估了雨季的威力，然而「睡美人」外的招牌是標示「7月至11月雨季不能進入」，當日隊員們的到訪日期卻是6月23日，而針對有輿論指出教練埃克怎會帶孩子前往洞中，影片中也還原了當他們來到丁字路口看到水流時，是由眾人投票後決定繼續向前，並非是埃克的個人決定。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 野豬足球隊教練埃克

而片中最牽動觀者情緒的，是透過隊員們的口述，還原那陷入洞穴僵局的13天心境，從起初男孩們覺得像是探險的一部分，到開始想念家人、感到害怕不安，甚至開始面臨崩潰邊緣，直到教練埃克下令隊員們按時挖洞以安撫躁動情緒，眾人也開始出現幻聽狀況，有人聽到小孩子玩耍的聲音，有人則聽到狗吠。

最為戲劇性地，便是當第十日（受困9日又5小時）攜帶的手電筒面臨電池耗盡時，埃克命令孩子們先關閉手電筒保持電量，在一片漆黑中，孩子們在教練提議下進行冥想，就在那靜默片刻，竟聽到了潛水員浮出水面用英文詢問「哈囉有人在嗎？」回顧那相遇的時刻，野豬隊員們竟不約而同笑著，憶起當時不好意思詢問是否能跟潛水員拿身上的巧克力棒，令人笑中帶淚。

（泰國海豹隊員分享找到野豬足球隊的那刻）

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 救難隊員在睡美人洞發現「野豬足球隊」的位置

找到「野豬足球隊」後的救援難題

之前有美國學者吉勒斯皮（Darria Long Gillespie）評論泰國洞窟救援時表示「年輕是他們幸運生還的優勢」，而看著片中足球隊員稚氣未脫的言語，真的能深深體會到當時這群才從孩童過渡到青少年階段的隊員們，除了年輕的體力，單純的心境或許也是獲救關鍵，例如大夥透過想像各種美味的食物彼此打氣、在挖洞時想像出洞能偷摘鄰居的橘子以振奮心神，尤其片中透過演員演出偷摘橘子的片段真的相當揪心；隊員們帶著幽默、真誠而坦白的口吻，也能感受到整個團隊的心理素質非常之好。

除了隊員們自述，來自澳洲、英國的國際潛水好手，也在本片中分享了許多不為人知的細節。來自英國的瓦倫坦（John Volanthen）和史坦頓（Rick Stanton）是7月2日首次找到「野豬足球隊」的兩名潛水員，不過隨即而來的，便是思索該如何將13人帶出洞穴。而透過國際潛水員的分享，才得知當初在新聞報導中，其實並未談及在出洞前，孩子們和教練其實是面臨著生死交關的選擇。

來自澳洲的哈里森（Richard Harris）和查倫（Graig Challen），身為麻醉師和獸醫的兩人，便透露「睡美人洞」的救援過程是前所未有的挑戰，因為未受過潛水訓練的孩子，若歷經長時間的潛水可能會面臨缺氧或驚慌，而一旦在洞穴潛水開始驚慌對就等於喪命，因此他們便思考能否將醫療技能運用於救援過程，也就是在潛入水中前，先讓「野豬」隊員們失去意識。