《受困13人：我們的泰國洞穴生還錄》：藉由「野豬足球隊」口述，回到生死交關的救援時刻
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根據《受困13 人：我們的泰國洞穴生還錄》這部紀錄片的內容，透過採訪13名當時受困泰國清萊省睡美人洞中的「野豬足球隊」成員和教練，以及當時參與救援的國際潛水好手的現身說法，透露出當時新聞報導未被透露的救援過程，以及足球隊員受困期間內心的糾葛。
編按：本文為Netflix紀錄片《受困13人：我們的泰國洞穴生還錄》（The Trapped 13: How We Survived the Thai Cave)）影評，文中會談及片中內容，若不想影響觀影樂趣，建議觀看後再閱讀。
2018年6月23日，12位「野豬足球隊」隊員和一位教練前往位於泰國清萊省美賽縣的「睡美人洞」（Tham Luang），回程路上，鐘乳石洞穴遭大雨淹沒，13人只得留在原處等待，受困了9天5小時後才被來自英國的潛水好手找到，而在泰國海豹隊員與多國潛水專家合作下，隊員和教練在7月8日至10日全數救出。
這起「睡美人洞救援行動」在當時引起全球關注，從印度學童到天主教教宗方濟都在為受困男孩們祈禱，而該事件也在日後被改編為電影、戲劇，包括2019年上映的《奇蹟救援》（The Cave）、2022年的《十三條命》（Thirteen Lives）和2022年9月推出的Netflix戲劇《泰洞救援》（Thai Cave Rescue），另外紀錄片則包括2021年由《國家地理頻道》製作的《洞穴救援行動》，以及2022年的Netflix紀錄片《受困13人：我們的泰國洞穴生還錄》（The Trapped 13）。
《受困13人：我們的泰國洞穴生還錄》於本月初在Netflix上線，這部紀錄片長1小時43分鐘，透過時序方式，藉由隊員和教練埃克（Ekapol Chantawong）的敘述，帶領觀眾回到2018年6月23日那天。
那日，12名男孩跟著埃克教練進行足球訓練；埃克表示，這些孩子大多來自貧困家庭，創立這個足球隊的初衷，便是讓孩子們遠離毒品，而當天練完足球後，大夥便計畫到「睡美人洞」探險，這也是對這群鄉下孩子們而言，最刺激的娛樂了。
「睡美人洞」之名和「南農神靈」有關，她本是一位公主，因和馬夫戀愛私奔而被追殺，不幸的是，馬夫在尋找食物時遭士兵殺害，公主也因太過悲傷而自盡，而「睡美人洞」的山區，外觀就如公主倒下的身軀，是故以此命名。
洞窟救援的「倖存者觀點」
《受困13 》補足了新聞事件背後「未被訴說」的故事，是本片最精彩之處，也滿足了四年前心中的疑問，畢竟新聞會報導洞穴位置、清萊省政府救難策略、國際潛水好手抵達等資訊，卻不會鉅細靡遺描述這群足球隊員與教練在那13天的煎熬與心境轉折，就如教練埃克片中開頭所說：「外面的人可能不會知道，也不可能體會我們當時的感受，也許真相跟外界預期有出入。」
本片泰籍導演韋德（Pailin Wedel）就提到：「好幾個孩子都覺得自己受到誤解。有些心聲，他們從未有機會吐露，當時我便領悟到，製作這樣一部紀錄片不僅可行，而且勢在必行。要探究這樁全球矚目的事件，倖存者的觀點至關重要。」這個「倖存者的觀點」也回應了當年針對野豬隊受困洞中的批評，例如有民眾質疑這群孩子低估了雨季的威力，然而「睡美人」外的招牌是標示「7月至11月雨季不能進入」，當日隊員們的到訪日期卻是6月23日，而針對有輿論指出教練埃克怎會帶孩子前往洞中，影片中也還原了當他們來到丁字路口看到水流時，是由眾人投票後決定繼續向前，並非是埃克的個人決定。
而片中最牽動觀者情緒的，是透過隊員們的口述，還原那陷入洞穴僵局的13天心境，從起初男孩們覺得像是探險的一部分，到開始想念家人、感到害怕不安，甚至開始面臨崩潰邊緣，直到教練埃克下令隊員們按時挖洞以安撫躁動情緒，眾人也開始出現幻聽狀況，有人聽到小孩子玩耍的聲音，有人則聽到狗吠。
最為戲劇性地，便是當第十日（受困9日又5小時）攜帶的手電筒面臨電池耗盡時，埃克命令孩子們先關閉手電筒保持電量，在一片漆黑中，孩子們在教練提議下進行冥想，就在那靜默片刻，竟聽到了潛水員浮出水面用英文詢問「哈囉有人在嗎？」回顧那相遇的時刻，野豬隊員們竟不約而同笑著，憶起當時不好意思詢問是否能跟潛水員拿身上的巧克力棒，令人笑中帶淚。
（泰國海豹隊員分享找到野豬足球隊的那刻）
找到「野豬足球隊」後的救援難題
之前有美國學者吉勒斯皮（Darria Long Gillespie）評論泰國洞窟救援時表示「年輕是他們幸運生還的優勢」，而看著片中足球隊員稚氣未脫的言語，真的能深深體會到當時這群才從孩童過渡到青少年階段的隊員們，除了年輕的體力，單純的心境或許也是獲救關鍵，例如大夥透過想像各種美味的食物彼此打氣、在挖洞時想像出洞能偷摘鄰居的橘子以振奮心神，尤其片中透過演員演出偷摘橘子的片段真的相當揪心；隊員們帶著幽默、真誠而坦白的口吻，也能感受到整個團隊的心理素質非常之好。
除了隊員們自述，來自澳洲、英國的國際潛水好手，也在本片中分享了許多不為人知的細節。來自英國的瓦倫坦（John Volanthen）和史坦頓（Rick Stanton）是7月2日首次找到「野豬足球隊」的兩名潛水員，不過隨即而來的，便是思索該如何將13人帶出洞穴。而透過國際潛水員的分享，才得知當初在新聞報導中，其實並未談及在出洞前，孩子們和教練其實是面臨著生死交關的選擇。
來自澳洲的哈里森（Richard Harris）和查倫（Graig Challen），身為麻醉師和獸醫的兩人，便透露「睡美人洞」的救援過程是前所未有的挑戰，因為未受過潛水訓練的孩子，若歷經長時間的潛水可能會面臨缺氧或驚慌，而一旦在洞穴潛水開始驚慌對就等於喪命，因此他們便思考能否將醫療技能運用於救援過程，也就是在潛入水中前，先讓「野豬」隊員們失去意識。
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
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在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
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社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！