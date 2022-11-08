【專訪】開拓動漫祭執行長蘇微希：見證台漫三十年起落——台灣為什麼無法出現《鬼滅之刃》？

文：賴柔蒨

攝影：陳佩芸

被粉絲暱稱為「FF」的開拓動漫祭是國內指標性動漫慶典之一，執行長蘇微希是個不折不扣的動漫人，她在漫畫的陪伴下成長，受漫畫引領選填大學志願，大學在動漫聖地打混，混成了經典動漫雜誌——《先鋒動畫》、《神奇地帶》的寫手。此後，蘇微希的人生與動漫脫不了關係。

解嚴後，漫畫便利屋開張

生長於戒嚴、電視只有老三台的年代，蘇微希從小熱愛閱讀，「只要是紙，翻開來上面有字就抓來看」，小時候一度夢想成為文學少女，念中文系、當作家。讀物裡當然包含漫畫，國中之前，父母甚至買過漫畫送她，但就和大部分人一樣，一旦進入唯有「升學」二字的慘綠青春期，漫畫只能躲著看。

為了能讀懂原文漫畫和最新動漫情報，蘇微希選填日文系。聯考完的那個暑假，女孩終於從升學壓力中解脫，忍耐六年的漫畫魂爆發，她開始卯起來畫畫，插畫、漫畫，形式不拘，「畫得昏天黑地，從早畫到晚，每天畫個兩三張，去美術社拼命買各式各樣畫材」。

那是1989年，剛解嚴不久的台灣社會迎來出版自由，漫長的漫畫審查制度也終告結束，全台第一間「漫畫便利屋」（阿克ACCO）在台北天母開張，銷售來自日本的漫畫、動漫周邊、漫畫用具等產品。

在那個沒有手機，沒有網路社群的年代，漫畫便利屋很快吸引了一票漫畫迷和漫畫家聚集，那個夏天，18歲的蘇微希每個禮拜從中和騎腳踏車翻過一座橋，跨越新店溪來回天母，到漫畫便利屋報到。

漫畫便利屋的老闆，即大然文化創辦人呂墩建，看準了動畫錄影帶商機，決定出資創刊《先鋒動畫》。雜誌主編認為，每期內容除了翻譯日本動畫資訊，應該也要有台灣觀點，但彼時台灣並沒有「動漫評論人」。

主編看向時常泡在漫畫便利屋的蘇微希，問她，「你好像會寫東西？要不要寫寫看動畫評論？」蘇微希還記得自己第一篇評論主題是《惡魔的新娘》動畫，她笑稱，現在回頭看就是黑歷史啊，想對當時的自己說，「這種程度的東西，你也敢拿出來寫！」

動漫情報誌《神奇地帶》創刊發行

亦在1989年，「HGA精製動畫坊」開張。由於老闆黃垣澤十分講究動畫錄影帶的翻譯品質，「動畫買精製」成為當時內行人的通則，小小的店面塞滿錄影帶、周邊商品與模型，成為另一個熱門聚會點，包含「傻呼嚕同盟」的Jo-Jo、談璞、AIplus，以及唐先智、J.T.Comix、Group、許經夌等人都經常在此出沒。

連同蘇微希在內，這群當年二十歲上下，混精製動畫坊的青年，成為1990年創刊，尖端出版《神奇地帶》動漫情報誌的寫手與顧問。他們可說是台灣第一批引進日本動漫資訊的寫手群，為國內讀者帶來故事背後的設定與深度解析。

Photo Credit: 文策院提供

例如唐先智與駱英毅的「GUNDAM研究所」專欄，分析《機動戰士鋼彈》每場抗爭戰役所使用的兵器及其成效，拆解故事裡的機械設定與現實的差別；「鋼彈再造計畫」則是請讀者投稿，在有限的機動戰士世界觀內，設計自創的機動戰士（MS）。

而喜歡各種神怪事務的J.T.Comix解析《孔雀王》的密／咒法，將漫畫中的密法與現實日本佛教密宗做比較，或專文討論密咒法「臨兵鬥者皆陣列在前」，列舉此密咒的由來，以及出現在哪些動漫作品裡，在不同作品裡有怎樣不同的效果，而在密宗裡又具有什麼意義。在這群台清交理工科高材生、研究生宅男之中，日文系的蘇微希主攻少女漫畫，書寫那些兒女情長與羅曼蒂克的想像。

Photo Credit: 文策院提供

除了撰文，他們還向尖端出版推薦動漫作品，包含引進世界觀複雜的硬蕊漫畫《五星物語》，發行《五星物語設定大全集》；在《福星小子》中，為了呈現日文字詞背後的含義而發展了「頁下註釋」，「被一些講究漫畫閱讀概念的人，斥之為破壞閱讀節奏的東西。」

蘇微希說，這群人的學院派背景，很自然地將學校的研究訓練用於動漫的翻譯和解析。「我其實很感謝尖端的黃鎮隆執行長，他真的就是隨我們玩，他的心真的很寬大，願意讓我們這些死小孩在那邊大放厥詞。」

大學四年，一邊唸書一邊接稿，蘇微希在最頂峰時曾一個月幫六本雜誌寫稿，介紹不同的動漫畫，分析日本動漫潮流。就像走進動漫的精神時光屋，這段期間她像海綿一樣吸收最前沿的動漫文化，並在這魔幻時刻中，瞥見隱約成形的台灣動漫產業雛形，「我覺得我是運氣比較好啦，生逢其時。」

九〇年代，台漫生機乍現

八〇年代末台灣漫畫產業曾有一波浪潮，源自於《少年快報》的風潮。當時台灣尚未建立版權觀念，《少年快報》翻印版於1989年問世，曾創下單期20至30萬本的銷量。

蘇微希說，當時盛傳《少年快報》出版的隔天，連玉山上的柑仔店都買得到，「《少年快報》替台灣漫畫打下閱讀基礎，人們習慣花錢買漫畫回來看。消費習慣對產業發展來說，具有很大的影響力。」動漫周邊也因此被帶動，前述相關的「文創商品」也才相應出現，而本地漫畫家的舞台也悄悄升起。

鄭問《黑豹戰士》、《東周英雄傳》，林政德《YOUNG GUNS》，游素蘭《火王》、《傾國怨伶》，高永《梵天變》，李勉之《百無禁忌 Miss阿性》等，都是九〇年代受歡迎的台漫作品。

除了因漫畫閱讀風潮正盛，蘇微希還談到一項關鍵——1990年台灣開始進入版權時代，出版商與日方談授權，雙方合議了「提攜制」，明訂台版漫畫周刊裡的日漫、台漫比例，此舉帶動本土原創漫畫的發展。她正色道，台漫當時是有機會的，「就差臨門一腳」。