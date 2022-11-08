【專訪】開拓動漫祭執行長蘇微希：見證台漫三十年起落——台灣為什麼無法出現《鬼滅之刃》？
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「為什麼日本能，台灣不能？」正如至今也仍有人問，「台灣為什麼無法出現《鬼滅之刃》？」這樣的問題，開拓動漫祭執行長蘇微希找了三十年的答案。「漫畫其實是一種製造業。」蘇微希認為，差別只在於漫畫的原料是大腦裡的創意，製造的是文創產品，而要把產品銷售出去，其實文創產品和傳產是一樣的，「製造業要拿到訂單該怎麼做？那就是台灣漫畫界的答案。」
文：賴柔蒨
攝影：陳佩芸
被粉絲暱稱為「FF」的開拓動漫祭是國內指標性動漫慶典之一，執行長蘇微希是個不折不扣的動漫人，她在漫畫的陪伴下成長，受漫畫引領選填大學志願，大學在動漫聖地打混，混成了經典動漫雜誌——《先鋒動畫》、《神奇地帶》的寫手。此後，蘇微希的人生與動漫脫不了關係。
解嚴後，漫畫便利屋開張
生長於戒嚴、電視只有老三台的年代，蘇微希從小熱愛閱讀，「只要是紙，翻開來上面有字就抓來看」，小時候一度夢想成為文學少女，念中文系、當作家。讀物裡當然包含漫畫，國中之前，父母甚至買過漫畫送她，但就和大部分人一樣，一旦進入唯有「升學」二字的慘綠青春期，漫畫只能躲著看。
為了能讀懂原文漫畫和最新動漫情報，蘇微希選填日文系。聯考完的那個暑假，女孩終於從升學壓力中解脫，忍耐六年的漫畫魂爆發，她開始卯起來畫畫，插畫、漫畫，形式不拘，「畫得昏天黑地，從早畫到晚，每天畫個兩三張，去美術社拼命買各式各樣畫材」。
那是1989年，剛解嚴不久的台灣社會迎來出版自由，漫長的漫畫審查制度也終告結束，全台第一間「漫畫便利屋」（阿克ACCO）在台北天母開張，銷售來自日本的漫畫、動漫周邊、漫畫用具等產品。
在那個沒有手機，沒有網路社群的年代，漫畫便利屋很快吸引了一票漫畫迷和漫畫家聚集，那個夏天，18歲的蘇微希每個禮拜從中和騎腳踏車翻過一座橋，跨越新店溪來回天母，到漫畫便利屋報到。
漫畫便利屋的老闆，即大然文化創辦人呂墩建，看準了動畫錄影帶商機，決定出資創刊《先鋒動畫》。雜誌主編認為，每期內容除了翻譯日本動畫資訊，應該也要有台灣觀點，但彼時台灣並沒有「動漫評論人」。
主編看向時常泡在漫畫便利屋的蘇微希，問她，「你好像會寫東西？要不要寫寫看動畫評論？」蘇微希還記得自己第一篇評論主題是《惡魔的新娘》動畫，她笑稱，現在回頭看就是黑歷史啊，想對當時的自己說，「這種程度的東西，你也敢拿出來寫！」
動漫情報誌《神奇地帶》創刊發行
亦在1989年，「HGA精製動畫坊」開張。由於老闆黃垣澤十分講究動畫錄影帶的翻譯品質，「動畫買精製」成為當時內行人的通則，小小的店面塞滿錄影帶、周邊商品與模型，成為另一個熱門聚會點，包含「傻呼嚕同盟」的Jo-Jo、談璞、AIplus，以及唐先智、J.T.Comix、Group、許經夌等人都經常在此出沒。
連同蘇微希在內，這群當年二十歲上下，混精製動畫坊的青年，成為1990年創刊，尖端出版《神奇地帶》動漫情報誌的寫手與顧問。他們可說是台灣第一批引進日本動漫資訊的寫手群，為國內讀者帶來故事背後的設定與深度解析。
例如唐先智與駱英毅的「GUNDAM研究所」專欄，分析《機動戰士鋼彈》每場抗爭戰役所使用的兵器及其成效，拆解故事裡的機械設定與現實的差別；「鋼彈再造計畫」則是請讀者投稿，在有限的機動戰士世界觀內，設計自創的機動戰士（MS）。
而喜歡各種神怪事務的J.T.Comix解析《孔雀王》的密／咒法，將漫畫中的密法與現實日本佛教密宗做比較，或專文討論密咒法「臨兵鬥者皆陣列在前」，列舉此密咒的由來，以及出現在哪些動漫作品裡，在不同作品裡有怎樣不同的效果，而在密宗裡又具有什麼意義。在這群台清交理工科高材生、研究生宅男之中，日文系的蘇微希主攻少女漫畫，書寫那些兒女情長與羅曼蒂克的想像。
除了撰文，他們還向尖端出版推薦動漫作品，包含引進世界觀複雜的硬蕊漫畫《五星物語》，發行《五星物語設定大全集》；在《福星小子》中，為了呈現日文字詞背後的含義而發展了「頁下註釋」，「被一些講究漫畫閱讀概念的人，斥之為破壞閱讀節奏的東西。」
蘇微希說，這群人的學院派背景，很自然地將學校的研究訓練用於動漫的翻譯和解析。「我其實很感謝尖端的黃鎮隆執行長，他真的就是隨我們玩，他的心真的很寬大，願意讓我們這些死小孩在那邊大放厥詞。」
大學四年，一邊唸書一邊接稿，蘇微希在最頂峰時曾一個月幫六本雜誌寫稿，介紹不同的動漫畫，分析日本動漫潮流。就像走進動漫的精神時光屋，這段期間她像海綿一樣吸收最前沿的動漫文化，並在這魔幻時刻中，瞥見隱約成形的台灣動漫產業雛形，「我覺得我是運氣比較好啦，生逢其時。」
九〇年代，台漫生機乍現
八〇年代末台灣漫畫產業曾有一波浪潮，源自於《少年快報》的風潮。當時台灣尚未建立版權觀念，《少年快報》翻印版於1989年問世，曾創下單期20至30萬本的銷量。
蘇微希說，當時盛傳《少年快報》出版的隔天，連玉山上的柑仔店都買得到，「《少年快報》替台灣漫畫打下閱讀基礎，人們習慣花錢買漫畫回來看。消費習慣對產業發展來說，具有很大的影響力。」動漫周邊也因此被帶動，前述相關的「文創商品」也才相應出現，而本地漫畫家的舞台也悄悄升起。
鄭問《黑豹戰士》、《東周英雄傳》，林政德《YOUNG GUNS》，游素蘭《火王》、《傾國怨伶》，高永《梵天變》，李勉之《百無禁忌 Miss阿性》等，都是九〇年代受歡迎的台漫作品。
除了因漫畫閱讀風潮正盛，蘇微希還談到一項關鍵——1990年台灣開始進入版權時代，出版商與日方談授權，雙方合議了「提攜制」，明訂台版漫畫周刊裡的日漫、台漫比例，此舉帶動本土原創漫畫的發展。她正色道，台漫當時是有機會的，「就差臨門一腳」。
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Photoshop教學：潮牌美術總監郁明軒Ming，用Cyberpunk玩轉台北！
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原來台北也可以這麼Cyberpunk？一起來看看潮牌美術總監Ming如何用Photoshop將平凡的台北街景，轉變成充滿未來感的科幻之城！
現任服裝品牌SMG美術總監的Ming郁明軒，旅美期間曾獲ADDY Awards、ANDY Award與Create Awards等多項廣告大獎，回台灣後除了操刀許多品牌各季度的形象視覺，他也以個人身份參與其他設計專案，發揮他擅長的塗鴉與美式風格。
Photoshop是Ming最得力的創作工具，經常受到新事物吸引的他，也愛用PS嘗試各種新點子。在這次的PS技巧示範中，Ming和我們分享他如何用Photoshop結合三個台灣的熱門景點照片，透過調色、去背、物件移除與圖層效果，打造出cyberpunk風格的城市街景。
畫面調色工具首推Adobe Camera Raw
Ming選擇的三個素材景點分別是充滿次文化氛圍的西門町、科技感十足的南港與保留老街風華的九份。不過原始素材與cyberpunk主題的色調有蠻大差異，所以在前期階段Ming會先做一次整體調色。
Photoshop有很多種調色方式，可以直接在圖片上調整，或是建立遮罩調整圖層，「我現在比較推薦使用camara raw濾鏡，它可以一次調整很多的細節。」Ming建議大家在使用camera raw之前，先把要調整的圖層改成「智慧型物件」，這樣子調色完之後才能夠再去微調的圖片的其他部分，才不會讓效果直接套用在整張圖片上而無法修改個別。
Ming在camara raw濾鏡中先將圖片色溫調得冷一點，再把明暗度都稍微拉低，透過雜訊調整讓細節跟紋理變得明顯。色彩混和器則是主要的調色功能，「我們可以針對特定的顏色調整色相、飽和度以及明度，前期的調色我大概會做這些調整。」
根據素材特性選擇最適合的PS去背功能
搭配Photoshop眾多的選取工具，讓你在面對各種素材時都能找到最有效率的去背方式。「我想要使用圖片中側邊的商店和招牌，建築物的線條都比較明確，所以我就直接使用鋼筆工具。」此外Ming也示範了多邊形套索工具來選取不同素材。
除了手動框選出畫面中的元素，Photoshop也有很多便利的自動選取功能，像是辨識主體、辨識天空等，如果素材適合Ming也推薦直接使用PS自動選取功能，讓AI幫助你更快速地選取出需要的元素！
靈活搭配變亮變暗模式做PS物件移除
物件移除部分，Ming使用的是印章工具與污點修復工具，「我分享一個我覺得很方便的方式，在物件修復工具的選項欄裡有模式可以變換，我會建議大家可以用變亮跟變暗模式，」這次示範要移除文字的施工告示周圍，剛好有很乾淨的顏色，「先用變亮模式把文字周圍比較暗的地方變成亮的，然後再用變暗模式去修改一些局部比較亮的像素。」透過這樣的模式切換就能保持與原始像素非常接近的效果，另外隨時在印章工具跟污點修復工具之間搭配使用，也可以更靈活地移除素材中多餘的物件。
透過Photosop圖層效果增添畫面風格
最後一個環節Ming示範用圖層效果讓畫面更精緻，「我想要把這個螢幕截圖變像是立體投影的效果，」點選濾鏡收藏館中的網屏圖樣，為圖片加上一些投屏感的線條，「記得在使用前要先把前後景的顏色調成黑白，不然濾鏡會直接套用現有的顏色，選項呈現效果就會怪怪的。」
網屏圖樣完成後回到主畫面，再繼續使用Photosop圖層效果，為這個截圖物件加上一些內光暈與藍光的顏色覆蓋，以及外光暈與些微的外框筆畫，使整體物件感覺更像是螢幕投屏正在播放畫面一樣！
Photoshop愈來愈強大，許多功能都不斷進化而且也更簡單操作，Ming鼓勵大家多多使用Photoshop來創作屬於自己風格的作品，現在就下載Photoshop用你的無限創意將平凡玩轉成精彩吧！