回顧戰後台灣鹽業的白金歲月：用途隨工業發展不斷擴大，使用涵蓋範圍超乎你我所能想像

從明鄭時代到2002年，台灣曬了338年的鹽。戰後政府接收日治時期的鹽業基礎，歷經復原、整理、擴建、機械化、民營化、產業轉型，而逐漸多元發展。讓我們透過國家檔案回顧這一段戰後台灣鹽業的白金歲月。

鹽，是民生必需品，也是工業發展的重要基礎原料，更是人體一日不可或缺的營養素。過去，鹽的主要作用就是提供食用調味與食物保存，但隨著工業的發展，鹽的用途不斷擴大，使用涵蓋範圍超乎你我所能想像。也因此加速了台灣鹽田擴張，及曬鹽技術的革新精進，從天日曬鹽法到離子交換膜電析法，從人工到機械化，從分副式鹽田到集中式鹽田，每一個階段都象徵著時代巨浪的衝擊與改變。

台灣鹽業因二次大戰戰事的影響與破壞，導致戰後初期無法正常生產，甚至荒廢。當時政府僅能就有限的資源與財力，修復既有鹽田，盡力恢復鹽的正常生產。1950年代，開始進行鹽業整理與調查，直到1953年鹽業整理工作暫告一段落；同年起，配合台灣經濟建設四年計畫，鹽業建設發展分為三期進行，除改善各大鹽場場運設備，達成外銷出口目標外，也陸續改造整修各鹽灘，以增加產能、提高食鹽品質；同時，開始擴建副產品工廠，積極投入生產工業相關用鹽與副產品原料。

1962年起，正值台灣經建四年計畫第三期推行期間，我國工業發展成長快速，工業用鹽需求不斷增長。為配合此發展需要，台灣製鹽總廠（以下簡稱台鹽總廠）一方面持續加強擴增生產設備，一方面擴大養鹵措施，期能發揮增產之最大效益。後因鹼氯工業發展迅速，工業用鹽需求大增，但1966-1969年卻遭逢惡劣氣候影響，致使國產工業用鹽不足供應國內生產所需，故自1968年開始進口外國鹽補充。

三期四年計畫除持續更新鹽灘產運設備、開發新鹽灘外，也陸續進行相關機械化輔助設施與副產品工廠的改良擴建；尤其，1977年戰後唯一由國人闢建的七股新鹽灘完成後，除增加鹽產量，也同時增產石膏、苦鹵等副產品。石膏可作為醫用食品添加劑，或建築、醫學、工業等材料使用；而苦鹵則可從中提取氯化鎂、硫酸鎂、溴化物及碘化物等作為化學工業原料（圖1）。

圖1：台南北門鹽場提鹵區。｜Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供

另苗栗通霄精鹽廠於1975年完工啟用，除可年產10萬噸精鹽提供國內食鹽所需，也可供應部分工業用鹽，更成為台灣唯一不受天候影響生產的精鹽廠，以及製鹽產業轉型多元發展的指標。在鹽業發展計畫中，籌建電析苦鹵副產品工廠及氧化鎂熟料工廠，也伴隨通霄廠在1978年研製氯化鉀成功後，即著手興建副產品工廠，以生產氯化鉀、溴化鈉等副產品。1982年電析苦鹵副產品建廠計畫提前完工，通霄廠正式投入溴及溴化鈉的生產，成為我國第一座提溴工廠。

溴為高價值精密化學品，用途甚廣，昔日我國所需溴化物，全仰賴進口，通霄精鹽廠開始產製溴化鈉後，便積極拜訪國內主要溴化鈉用戶，並主動提供國產溴化鈉供其試用，希望能開拓國內市場、爭取相關訂單。

1970年代開始，台灣製鹽產業開始轉型，逐步從傳統天日曬鹽轉向機械化產製。台鹽總廠雖曾多次擴充副產品工廠設備，增加產能，但仍不足供應國內快速發展的工業需求。1976年配合國家六年經濟計畫，台鹽總廠也提出發展鹽業六年計畫，強化原本四年計畫中的「促進曬鹽生產」、「加強工業製鹽」、「發展苦鹵工業」等多元發展。因此，1977年擬定投資發展計畫，積極擴建更新副產品工廠設備，期能完成年產精石膏5500公噸、氧化鎂4000公噸之目標。

1980年代，台鹽總廠為解決曬鹽人力不足、生產成本過高與品質管理等問題，陸續派員赴美、法、澳等國考察，在法國時曾洽請「法國米第公司」就布袋第三工區開闢機械化鹽灘，提供可行性評估及相關技術顧問服務，後經該公司來台實地勘查後，確認可行。1983年，鹽灘機械化計畫報經行政院核准後，台鹽總廠即陸續向米第公司洽訂收鹽機及洗鹽設備，以供機械化鹽灘試驗（圖2）。1984年，為更進一步瞭解各式收鹽機、洗鹽設備實際操作運用，台鹽總廠再度派員赴法考察，希望能吸取米第公司機械化製鹽關鍵技術與實務經驗，作為全面加速改造布袋、七股、台南等鹽場鹽灘機械化作業。

圖2：法國收鹽機抵台。｜Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供

台鹽總廠，除致力食鹽、工業用鹽及副產品等本業的生產技術研究與改善外，也開始注意產鹽技術變革所帶來的影響，結合最新科技多角化經營發展，如1982-1986年投入太陽能鹽水池試驗研究；1984-1985年投入豐年蝦水產養殖試驗研究； 1985-1986年進行龍鬚菜養殖試驗研究（圖3），希望克服外部大環境的改變，開創新的發展機會，同時積極朝海水化學品提煉、生物科技開發高附加價值產品方向邁進，以迎接全球化發展的時代趨勢。

圖3：七股鹽場養殖用地一覽表。｜Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供

1989年，台鹽總廠更進一步推動多角化經營，積極轉型開發新鹽品；1993年，被列入第二波國營企業民營化；1995年正式改制為「台鹽實業股份有限公司」(以下簡稱台鹽公司)，作為民營化公開上市的準備，同時進行分階段減資，土地歸還政府，並解決鹽工離業等問題。

由於，鹽灘機械化成效不佳，台鹽總廠早在1988年就開始與澳洲「丹皮爾公司」協商合作開發鹽場事宜，經長達7年多的交涉談判，終在1996年由改制後的台鹽公司與其簽訂合資協議，共同成立「麥克勞湖鹽業公司」，產鹽供應台灣需求，正式跨足海外投資，降低國內用鹽成本，提升國際競爭力。為增加改制後公司的營收，積極開發高附加價值的新鹽產品，如精緻食用鹽、清潔沐浴產品、海藻產品等，也同時產製畜牧用鹽磚，供應國內畜牧養殖業需求。