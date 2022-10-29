岸田政權面臨垮台危機：經濟再生大臣因統一教緊急請辭，是否引發黨內「骨牌效應」？

首位岸田內閣辭職官員

日本首相岸田文雄，近來因為安倍晉三國葬議題適當與否，以及日圓狂貶之下如何靠觀光挽救後疫情時代經濟等焦頭爛額。就在此關鍵時刻，時任經濟再生擔當大臣的山際大志郎，卻在24日晚間，前往首相官邸，向岸田文雄遞交了辭職信。

這也是岸田文雄內閣成立以來，第一位在任內求去的官員。54歲的山際來自神奈川第18選區，其選區內的川崎市更是縣外人口移居東京時的首選衛星城市。山際本人也是黨內派閥「麻生派」的政治新星，在2021年10月岸田文雄就任首相後，就被拉拔入閣，怎奈內閣仕途短短一年左右就戛然而止。

山際之所以倉惶下台，並非經濟政策施展不力，而恰巧跟安倍晉三7月遭槍殺時，兇嫌山上徹也家庭背後長年捐獻金錢的「舊統一教會」有其關聯。在安倍遭到槍殺後，岸田文雄為了避免政治家與宗教的牽連，下令徹查所有黨內官僚跟「舊統一教會」之關聯，其中在8月5日公佈的名單中，山際也是其中一員。

包含山際在內，當時內閣中共有七人曾有跟「舊統一教會」有所關聯，當中也包括安倍晉三親弟弟岸信夫。隨後經過跟首相說明後，岸田文雄決定留任山際大志郎，作為後疫情時代推動經濟的要角。山際本人也說明「僅在2013年出席其相關團體活動，並繳納一萬日圓費用」等，並稱已不記得活動內容。

指控如雪球般愈滾愈大

然而，山際這樣的回答方式卻給自己種下麻煩。隨後媒體陸續報導，山際也參加了2016年在尼泊爾、2019年在東京的「舊統一教會」相關團體活動。結果他在8月25日面對媒體時，居然不明就裡的回答「在我所見的報導內容中，讓我也很自然地認為我出席了這些活動」，他並再度表示「不是很記得內容」。

山際的「遺忘力」讓日本媒體相當好奇，開始陸續追查他過去出席的舊統一教會相關活動。結果在9月中時，日本媒體報導山際曾在2018年出席「2018神日本家庭連合：希望前進決意2萬名大会祝勝會」活動，讓他被逼迫在9月20日召開記者會坦承確有此事，自民黨也很難堪地在調查紀錄補上追記。

最後讓事件變得不可收拾地，則是日本媒體10月初爆出山際曾經跟統一教總裁韓鶴子見面並合照等，讓黨內多位人士大為光火。在接下來的10月中，山際在臨時國會被質詢時，就算合照放在他面前，山際一律以「不記得」、「不清楚」、「印象中沒見過」等含糊帶過，最終讓黨內都出現逼退聲浪。