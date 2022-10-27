2022/10/27,
印太

越南河粉漲價反映難擋通膨壓力，全球消費緊縮又衝擊成衣出口

越南河粉漲價反映難擋通膨壓力，全球消費緊縮又衝擊成衣出口
圖為最受越南民眾喜愛的牛肉河粉。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在通膨壓力下，越南幾乎是萬物齊漲，包括「國民美食」河粉也漲價。此外，由於歐美消費緊縮，許多出口市場的消費需求和購買力下降，對越南紡織業帶來了影響，該國的紡織品服裝9月出口額僅有32億美元、月減27%。

（中央社）通膨壓力籠罩全球，越南小至「國民美食」河粉，大至對外經貿成衣出口都受影響。社區河粉小販面對青蔥和牛肉翻倍漲，咬緊牙根不敢漲價，現在賣一碗只賺7000越南盾（約新台幣9元）。

在低基期下，越南今年第3季經濟成長率高達13.67%，但包括官方與學者都認為，高通膨正在考驗著越南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後的經濟復甦。

越南民間反映通膨壓力幾乎是萬物齊漲，位於市中心專做觀光客生意的部分店家悄悄調整售價，每碗河粉小漲5000越南盾；每杯甘蔗汁從1萬變成1.5萬；有些連鎖咖啡店每種品項也都漲5000。

部分在住宅區營業的河粉店考量到社區特性不敢漲價。今年30歲的河粉小販王文松（Vuong Van Tung）就是一例。王文松從小跟著伯父學煮河粉，兩年多前開始自立門戶，沒想到COVID-19疫情、通膨考驗接著來。

他向中央社表示，最近河粉漲價是因為原物料上漲，例如青蔥現在1公斤要6萬，幾乎漲了1倍。因為自己的店開在河內市黃梅區（Hoang Mai），客源大多都為本地客，所以他不敢漲價，一碗牛肉河粉還是只賣3.5萬。

「如果是在市中心的話，不可能是這種價格，一碗要賣到5、6萬」，王文松說，不只青蔥，包括牛骨和牛肉的價格也都在漲，物價上漲後河粉的利潤愈來愈薄，現在賣一碗僅賺7000。

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Photo Credit：中央社
河粉是越南的「國民美食」，在通膨壓力下，河內市不少店家悄悄調漲售價。但河粉小販王文松（圖）的河粉店開在住宅區，考量到鄰里荷包縮水因而不敢調整售價，但賣河粉的利潤愈來愈薄。

面對物價飛漲，家庭主婦更要精打細算。50多歲的阮氏秋蘭（Nguyen Thi Thu Lan）表示，以前每月還能存點錢，現在光應付基本開銷就很勉強，「以前去市場可以買700公克的肉，現在只能買500公克，也不太買水果與點心了。」

由於歐美消費緊縮，許多出口市場的消費需求和購買力下降，越南紡織服裝企業正面臨由全球通貨膨脹帶來的壓力。越通社（VNA）報導，越南的紡織品服裝9月出口額僅有32億美元、月減27%。

不僅通貨膨脹，原物料價格波動也為企業的生產運作帶來困難。越南紡織服裝集團董事長黎進長保守看待市場，俄羅斯與烏克蘭衝突所帶來的不穩定因素，將使得今年底成衣出口會出現許多難以預測的變動，更得要謹慎應對。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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