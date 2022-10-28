矛盾雖可恥但有用：摩爾悖論與台灣政治人物的語言遊戲
我們想讓你知道的是
維根斯坦甚至認為語言中的矛盾，並沒有邏輯學家或數學家想像中的那麼罪大惡極。他的說法仍是：語言中字詞的用法隨脈絡而變，如果因此而有差異甚至矛盾，那又如何？維根斯坦關於矛盾的學說需要另文討論，但衡諸今天台灣政治語言充滿了矛盾，政治人物「矛盾雖可恥但有用」的心態似乎也不是那麼罪惡。
「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水。」高虹安在記者會的這番言論引發網路熱戰，不僅中華大學師生反彈，更造成政治人物及網友們各種「學歷」論戰。
她（高虹安）說，昨天記者會上的確講不精準，沒有提到說自己對比對象是林智堅......被說成看不起中華大學夜間部。她強調，她指的是林智堅，自己有很多好朋友也是讀中華大學的校友，絕不可能歧視中華大學......
──《自由時報》
今天如果有人說「ＸＸ大學很爛，但我不相信ＸＸ大學很爛」。我想很多人會認為這句話很荒謬、自相矛盾。
其實，從20世紀初期劍橋哲學家摩爾（G. E. Moore）的觀點，光是這樣說說並沒什麼荒謬的；在某些場合，這樣說並非沒有意義。真正會讓這兩句話沒有意義的事當這句話是陳述事實的「斷言」的時候。
但即使是斷言，如果我們把句中的「我」改成「她」：「ＸＸ大學很爛，但她不相信ＸＸ大學很爛。」就不荒謬了。甚至我們維持「我」，而把第二部分改成過去式：「ＸＸ大學很爛，但我那時不相信ＸＸ大學很爛。」這樣的句子也就不荒謬了。換句話說，這句子似乎只有在第一人稱現在式的時候才會令人感覺荒謬，為什麼？
因為類似的句子有時看似自相矛盾有時又不矛盾，當時劍橋另一位哲學家維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）把它們稱作「摩爾悖論」（Moore’s Paradox）。
如果以「Ｐ」代表陳述事實的命題，「摩爾悖論」的一般形式是：「Ｐ，但我不相信Ｐ。」摩爾認為「Ｐ，但我不相信Ｐ」中的「相信」和「不相信」都是一種「心理狀態」，而「心理狀態」並不等同於「事實」。
如果「ＸＸ大學很爛」只是斷言而不指涉心理狀態，那它和「我不相信ＸＸ大學很爛」並無矛盾。問題是：在大多數的情況下，說出「ＸＸ大學很爛」這句斷言的人，很難說她不隱含「我相信ＸＸ大學很爛」的心理狀態。當然她自己可以否認她的斷言隱含心理狀態，而只純粹描述事實，因此沒有矛盾。
至於說「ＸＸ大學很爛，但她不相信ＸＸ大學很爛。」的人，即使「ＸＸ大學很爛」隱含心理狀態，其所隱含的也只是「我」自己的心理狀態，而不是「她」的心理狀態，因此沒有矛盾。同樣的道理，「ＸＸ大學很爛，但我那時不相信ＸＸ大學很爛。」也沒有矛盾，因為說話「當下」即使心理狀態相信「ＸＸ大學很爛」，它與「那時」的心理狀態「不相信ＸＸ大學很爛」並不衝突：我們容許「我」在「那時」跟「當下」之間心理狀態的改變。
上述例子的某人要如何拗說她並沒自相矛盾？一個方法是否認她說過「ＸＸ大學很爛」這句話：那只是別人從她講過的話得到的結論。例如某人的確說了「我一路北一女、師大榜首入學、台大斐陶斐獎畢業，不是像什麼ＸＸ大學夜間部，再去台大研究所灌水」，而這些話被一般人認定隱含「ＸＸ大學很爛」的命題。
某人可以堅持她的話只是在指有一個ＸＸ大學夜間部畢業的學生很爛，她因為厚道而不指名道姓，她並不是在說ＸＸ大學很爛，更沒有隱含她「相信」ＸＸ大學很爛。這樣，她可以說：「我不相信ＸＸ大學很爛」而沒有自相矛盾。
法庭對案件的判決，即使事實明確，總會有人心理上無法接受。
邏輯上有名的「意外吊死悖論」（Unexpected Hanging Paradox）便可以看作是「摩爾悖論」的一例。
這個悖論的故事是：
某位邏輯學家觸怒了國王，國王下令把他吊死。國王對他說：「我會在下周周間某天中午把你吊死。我不告訴你哪一天，反正你在被送上絞架時，會感到意外就是了。你是邏輯學家，自己推推看吧。」
邏輯學家於是開始推論：「我不會在星期五被吊死，因為我如果在星期四晚上還沒死，那在星期五被送上絞架就沒有意外可言了，所以一定不是星期五。可是如果排除了星期五，那我也不會在星期四被吊死，因為如果在星期三晚上還沒死，那在星期四被送上絞架也沒有意外可言啊，所以一定不是星期四。」
「如此往後類推，那一定也不是星期三、星期二、星期一。國王在下周間沒有任何一天可以吊死我而讓我感到意外的，所以他只是嚇嚇我罷了，我不相信他真的要把我吊死。」
結果他在星期三被吊死了；當絞索套上脖子時，他還是不相信他就要被吊死了。
這雖然是個故事，但心理上無法接受事實的人，所在多有。
摩爾本人便傾向於以「心理狀態」來解釋他的悖論，但維根斯坦不以為然。他說：
如果我問某人「隔壁房間有沒有火？」而他回答「我相信有。」我不能說「不要離題，我問的是火，不是你的心理狀態！」（Ray Monk著《天才的責任》，頁655，賴盈滿譯文）
維根斯坦在《哲學研究》中深入討論摩爾悖論。他依他後期哲學一貫的看法，認為邏輯牽涉到的不只是形式問題。摩爾悖論顯示「Ｐ，但我不相信Ｐ」與「Ｐ，但她不相信Ｐ」雖然有相同的邏輯形式，但前者給人自相矛盾的感覺，而後者不會。他認為關鍵在於「相信」的文法會隨著脈絡而定：「我不相信」跟「她不相信」或「我那時不相信」中的「相信」用法便不相同。邏輯不能只重簡單的形式，考慮字詞的用法也是邏輯的一部分。
他在《哲學研究》中花了三頁篇幅討論的結論是：「別把猶豫的斷言當成對於猶豫本身的斷言」（Don’t regard a hesitant assertation as an assertion of hesitancy.）他的意思是在斷言之前加上「相信」或「不相信」只是代表說話者對這斷言有點猶豫，但重點還是斷言，不是猶豫的心理狀態。
維根斯坦甚至認為語言中的矛盾，並沒有邏輯學家或數學家想像中的那麼罪大惡極。他的說法仍是：語言中字詞的用法隨脈絡而變，如果因此而有差異甚至矛盾，那又如何？維根斯坦關於矛盾的學說需要另文討論，但衡諸今天台灣政治語言充滿了矛盾，政治人物「矛盾雖可恥但有用」的心態似乎也不是那麼罪惡。有沒有用就由選民決定，輿論真的不必大作文章。
我在這裡大作文章，但我不相信我是在大作文章。
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
我們想讓你知道的是
今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/innovation/salon