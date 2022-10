矛盾雖可恥但有用：摩爾悖論與台灣政治人物的語言遊戲

今天如果有人說「XX大學很爛,但我不相信XX大學很爛」。我想很多人會認為這句話很荒謬、自相矛盾。

其實,從20世紀初期劍橋哲學家摩爾(G. E. Moore)的觀點,光是這樣說說並沒什麼荒謬的;在某些場合,這樣說並非沒有意義。真正會讓這兩句話沒有意義的事當這句話是陳述事實的「斷言」的時候。

但即使是斷言,如果我們把句中的「我」改成「她」:「XX大學很爛,但她不相信XX大學很爛。」就不荒謬了。甚至我們維持「我」,而把第二部分改成過去式:「XX大學很爛,但我那時不相信XX大學很爛。」這樣的句子也就不荒謬了。換句話說,這句子似乎只有在第一人稱現在式的時候才會令人感覺荒謬,為什麼?

因為類似的句子有時看似自相矛盾有時又不矛盾,當時劍橋另一位哲學家維根斯坦(Ludwig Wittgenstein)把它們稱作「摩爾悖論」(Moore’s Paradox)。

如果以「P」代表陳述事實的命題,「摩爾悖論」的一般形式是:「P,但我不相信P。」摩爾認為「P,但我不相信P」中的「相信」和「不相信」都是一種「心理狀態」,而「心理狀態」並不等同於「事實」。

如果「XX大學很爛」只是斷言而不指涉心理狀態,那它和「我不相信XX大學很爛」並無矛盾。問題是:在大多數的情況下,說出「XX大學很爛」這句斷言的人,很難說她不隱含「我相信XX大學很爛」的心理狀態。當然她自己可以否認她的斷言隱含心理狀態,而只純粹描述事實,因此沒有矛盾。

至於說「XX大學很爛,但她不相信XX大學很爛。」的人,即使「XX大學很爛」隱含心理狀態,其所隱含的也只是「我」自己的心理狀態,而不是「她」的心理狀態,因此沒有矛盾。同樣的道理,「XX大學很爛,但我那時不相信XX大學很爛。」也沒有矛盾,因為說話「當下」即使心理狀態相信「XX大學很爛」,它與「那時」的心理狀態「不相信XX大學很爛」並不衝突:我們容許「我」在「那時」跟「當下」之間心理狀態的改變。

上述例子的某人要如何拗說她並沒自相矛盾?一個方法是否認她說過「XX大學很爛」這句話:那只是別人從她講過的話得到的結論。例如某人的確說了「我一路北一女、師大榜首入學、台大斐陶斐獎畢業,不是像什麼XX大學夜間部,再去台大研究所灌水」,而這些話被一般人認定隱含「XX大學很爛」的命題。

某人可以堅持她的話只是在指有一個XX大學夜間部畢業的學生很爛,她因為厚道而不指名道姓,她並不是在說XX大學很爛,更沒有隱含她「相信」XX大學很爛。這樣,她可以說:「我不相信XX大學很爛」而沒有自相矛盾。

法庭對案件的判決,即使事實明確,總會有人心理上無法接受。

邏輯上有名的「意外吊死悖論」(Unexpected Hanging Paradox)便可以看作是「摩爾悖論」的一例。

這個悖論的故事是:

某位邏輯學家觸怒了國王,國王下令把他吊死。國王對他說:「我會在下周周間某天中午把你吊死。我不告訴你哪一天,反正你在被送上絞架時,會感到意外就是了。你是邏輯學家,自己推推看吧。」 邏輯學家於是開始推論:「我不會在星期五被吊死,因為我如果在星期四晚上還沒死,那在星期五被送上絞架就沒有意外可言了,所以一定不是星期五。可是如果排除了星期五,那我也不會在星期四被吊死,因為如果在星期三晚上還沒死,那在星期四被送上絞架也沒有意外可言啊,所以一定不是星期四。」 「如此往後類推,那一定也不是星期三、星期二、星期一。國王在下周間沒有任何一天可以吊死我而讓我感到意外的,所以他只是嚇嚇我罷了,我不相信他真的要把我吊死。」 結果他在星期三被吊死了;當絞索套上脖子時,他還是不相信他就要被吊死了。

這雖然是個故事,但心理上無法接受事實的人,所在多有。

摩爾本人便傾向於以「心理狀態」來解釋他的悖論,但維根斯坦不以為然。他說:

如果我問某人「隔壁房間有沒有火?」而他回答「我相信有。」我不能說「不要離題,我問的是火,不是你的心理狀態!」(Ray Monk著《天才的責任》,頁655,賴盈滿譯文)

維根斯坦在《哲學研究》中深入討論摩爾悖論。他依他後期哲學一貫的看法,認為邏輯牽涉到的不只是形式問題。摩爾悖論顯示「P,但我不相信P」與「P,但她不相信P」雖然有相同的邏輯形式,但前者給人自相矛盾的感覺,而後者不會。他認為關鍵在於「相信」的文法會隨著脈絡而定:「我不相信」跟「她不相信」或「我那時不相信」中的「相信」用法便不相同。邏輯不能只重簡單的形式,考慮字詞的用法也是邏輯的一部分。

他在《哲學研究》中花了三頁篇幅討論的結論是:「別把猶豫的斷言當成對於猶豫本身的斷言」(Don’t regard a hesitant assertation as an assertion of hesitancy.)他的意思是在斷言之前加上「相信」或「不相信」只是代表說話者對這斷言有點猶豫,但重點還是斷言,不是猶豫的心理狀態。

維根斯坦甚至認為語言中的矛盾,並沒有邏輯學家或數學家想像中的那麼罪大惡極。他的說法仍是:語言中字詞的用法隨脈絡而變,如果因此而有差異甚至矛盾,那又如何?維根斯坦關於矛盾的學說需要另文討論,但衡諸今天台灣政治語言充滿了矛盾,政治人物「矛盾雖可恥但有用」的心態似乎也不是那麼罪惡。有沒有用就由選民決定,輿論真的不必大作文章。

我在這裡大作文章,但我不相信我是在大作文章。

本文經林澤民授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航