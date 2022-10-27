2022/10/27,
醫療

今日本土新增3萬5640例、死亡84例：BA.5次世代疫苗取得EUA，18歲以上追加劑可選單價疫苗

今日本土新增3萬5640例、死亡84例：BA.5次世代疫苗取得EUA，18歲以上追加劑可選單價疫苗

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莊人祥說，目前已向莫德納下單，首批規劃採購60萬到70萬劑，最快11月上旬到貨，經大概14天的檢驗後預計在11月下旬進行開打。

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增3萬5702例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬5640例本土個案及62例境外移入；另確診個案中新增84例死亡。

指揮中心指出，今日新增84例本土病例死亡個案，為47例男性、37例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、48例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日有2例較為年輕的個案。

第1例為20多歲女性，本身沒有接種過疫苗，且有慢性神經系統的疾病，因此長期臥病在床。該名女性在19日發燒，20日開始有呼吸喘、氧氣濃度下降的情形。因此，當天便前往急診就醫，經檢查後快篩陽性確診，且進行X光片檢查也發現該名個案有兩側肺炎，因而給予藥物治療，但仍不幸在22日過世，死因主要為新冠肺炎合併呼吸道衰竭。

第2例為30多歲女性，本身有接種過2劑疫苗，且有癌症轉移的病史。該名女性在5日因為癌症化療，而有血球偏低與全身無力的狀況發生，因此住院治療。在12日因得知家人確診而進行快篩呈現陽性確診，因此，也給予口服抗病毒藥物治療。不過，仍不幸在24日過世，死因主要為新冠病毒感染合併呼吸道衰竭。

此外，今日也新增2例兒童跟青少年的MIS-C個案。

第1位是4歲的男童，本身沒有慢性病史，也沒有接種過疫苗。該名男童在9月19日曾經確診過新冠肺炎，10月19日開始有喉嚨痛等症狀，當時就醫檢查診斷為急性扁桃腺發炎，不過也有懷疑是MIS-C，因此住院後也有給予藥物治療，目前男童仍在住院觀察中。

第2位是15歲的青少年，本身有過敏性鼻炎病史，曾接種過3劑疫苗。該名個案在10月6日曾經確診過新冠肺炎，10月16日開始有發燒、眼部浮腫等症狀，當時就醫檢查初步診斷為蕁麻疹合併血管型的水腫，不過也有懷疑是MIS-C，因此住院後也有給予藥物治療，目前該名個案已在26日出院。

此外，食藥署昨（26）日召開專家會議，核准莫德納及輝瑞BNT的BA.4/5次世代疫苗緊急使用授權（EUA）。

1111026_衛福部食藥署核准BioNTech及Moderna雙價疫苗專案輸入

莊人祥指出，以上3種疫苗皆適用於12歲以上的青少年與成人進行主動免疫接種，並主要用於追加劑使用，且在國內已專案核准的COVID-19疫苗基礎接種或追加劑後，接種間隔需至少3個月才能施打。

莊人祥說，目前已向莫德納下單，首批規劃採購60萬到70萬劑，最快11月上旬到貨，經大概14天的檢驗後預計在11月下旬進行開打。莊人祥表示，今日下午正在召開專家會議，討論未來疫苗進來後所要給予民眾的接種建議。

1027_選用單價疫苗作為追加劑接種建議_工作區域_1

此外，因應疫情與邊境開放影響，先前衛福部11日已開放讓18歲以上的民眾追加接種莫德納次世代雙價疫苗，但僅能接種雙價疫苗。

不過昨日以書審方式諮詢ACIP專家後，莊人祥說，如果18歲以上的民眾經醫師評估後不適合接種mRNA疫苗，或是希望選擇其他種類的疫苗，只要符合接種間隔12週以上，就可以選擇國內核准的單價疫苗作為追加劑進行接種。也就是說，18歲以上民眾，只要接種任何的追加劑，都可以選擇次世代疫苗或單價疫苗。

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核稿編輯：翁世航


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