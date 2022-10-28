「世界正義工程」發布全球法治指數：中國在亞太區倒數第三，香港排名創新低

文：德國之聲中文網

非政府組織「世界正義工程」（WJP）週四（10月26日）發布2022年法治指數。報告指出，全球的法治水準持續下滑。暴力、腐敗、罪犯逍遙法外的現象影響全球成千上百萬人。

與此同時，越來越多政府出現獨裁傾向。WJP今年的調查分析結果顯示，過去一年間，儘管情況沒有2021年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封鎖期間擾亂司法系統，並削減公民自由時那麼普遍與極端，61％的國家遵守法治的程度仍有所下滑。在報告統計的八項指標中，多數國家在七個指標的得分連續兩年下降。

自2009年開始，「世界正義工程」每年以八項因素評估全球各國法治發發展，評分項目分別為「對政府權力的制約」、「杜絕腐敗」、「社會秩序與安全」、「基本權利」、「政務公開」、「監管執法」、「民事司法」及「刑事司法」。今年的法治指數是基於對超過15.4萬個家庭及3600名專家的全國性問卷調查。法治指數的分值在0到1分之間，0分最低，1分最佳。

根據調查結果，在140個國家及地區中，丹麥、挪威、芬蘭、瑞典和荷蘭排名前五。德國今年的全球排名下跌一名，整體得分為0.83。在「政務公開」、「社會秩序與安全」方面的得分不盡理想，後者的排名為全球第22。歐盟範圍內，匈牙利的表現最差。

中國的全球排位上升三名至第95，在亞太地區排名倒數第三，與菲律賓同分、僅超過緬甸和柬埔寨。亞太地區國家中，前五名分別為紐西蘭、澳洲、日本、新加坡和韓國。

中國「基本權利」倒數第四

中國今年的整體法治指數為0.47，低於全球（0.55）及亞太地區（0.59）平均分。排名第一的丹麥得分0.9，墊底的委內瑞拉得分則為0.26。

在八項指標中，中國得分最低的項目是「基本權利」（0.26），排名第137；次低的是「對政府權力的制約」（0.32），排名全球131；在「政務公開」方面得分0.4，排名106。中國得分最高的項目是「社會秩序與安全」，以0.81排名全球第37。

香港法治全球排名第22位，創下2014年香港被納入指數以來的新低，地區排名也滑落三名跌出前五，成為亞太地區第六名。此外，香港在八項指標的得分全面下滑，其中「基本權利」表現最差（0.59），較去年下滑0.02，排名全球61。

香港《明報》引述WJP高級顧問皮科內（Ted Piccone）指出，香港是亞太地區唯一五年內評分跌幅超過2％的地區，尤其是在「對政府權力的制約」、「基本人權」和「刑事司法」方面。皮科內表示，《港區國安法》的實施可能是導致評分下跌的原因，除了和平示威者被控違反國安法影響基本自由評分外，特首可委任法官處理國家安全相關案件，增加了行政當局權力並削弱司法獨立。總體而言，他認為香港法治未來的走勢令人洩氣。

台灣迄今未被納入法治指標的調查範圍內。

法治逐漸薄弱

全球法治指數排名最差的5個國家分別是海地、剛果、阿富汗、柬埔寨和委內瑞拉。在這些國家中，人民的基本權利如言論自由沒有得到充分保障，政府的權力也難以被制約。

中國的案例表明，即便整體排名擠入中下游，其法治程度也可能非常薄弱。雖然中國在打擊腐敗、維護秩序和安全方面表現突

總體而言，世界正義工程執行總結安德森（Elizabeth Andersen）表示：「新冠疫情之前就存在的專制趨勢繼續破壞法治。對政府權力的制約正在減弱，對人權的尊重也在下降。」

2020年新冠疫情爆發以來，限制人民行動自由、賦予政府緊急權力等抗擊疫情的措施，侵蝕了許多國家的法治。雖然法治下降的情況有所趨緩，但仍在持續。安德森指出：「我們正在克服健康危機，但沒有克服法治危機。如今有44億人生活在法治比去年更薄弱的國家。」

安德森說，法治的核心是公平原則，這意味著人人享有平等和公正。「更不公的世界將無可避免地成為更不穩定的世界。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航