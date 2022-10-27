Logitech雙11必殺優惠重磅登場，打造最強職場特務5折起！

成為最強職場特務就趁這一波！萬眾矚目Logitech雙11超殺優惠強勢來襲，全力祭出全品類超狂優惠。2022人氣新品旗艦鼠王MX Master 3S無線智能滑鼠首度釋出優惠；LIFT人體工學垂直滑鼠、MX Keys無線智能鍵盤、POP KEYS無線機械式鍵盤、G913無線鍵盤、G733無線耳機、SUPERLIGHT無線滑鼠等商務與電競品項，以及創作者的最愛Blue 麥克風也祭出超值優惠。即日起優惠券搶先拿，狂撒百萬裝備金，最低5折起；10月31日起超人氣品1,111元限時搶。即日起至11月13日買指定品項，登錄發票就送Belkin Play真無線藍牙耳機或限定版模型車，再抽iPhone 14 Pro Max，波波強檔換行頭，讓你稱霸職場！

Logitech雙11強打出擊，不只旗艦鼠王MX Master 3S無線智能滑鼠首度釋出優惠，MX Keys無線智能鍵盤、LIFT人體工學垂直滑鼠、POP KEYS無線機械式鍵盤等人氣品項同享超殺折扣。Photo Credit：Logitech

Logitech 雙十一必敗攻略1：

人氣新品旗艦鼠王MX Master 3S首度優惠，眾多主打品心動價開搶

Logitech雙11強打出擊，10月31日至11月2日以及11月7日至13日，MX Master 3S無線智能滑鼠首度祭出超殺優惠：原價4,290元，限時優惠價只要3,290元，現省1,000元！即日起至11月13日，眾多人氣品項優惠一字排開：MX Keys無線智能鍵盤只要2,990元（原價3,990元）、MX Keys Mini無線智能鍵盤只要2,890元（原價3,990元）、LIFT人體工學垂直滑鼠（原價2,490元）與POP KEYS無線機械式鍵盤（原價2,690元）更只要1,990元即可入手！

眾多實況主齊推薦的Logitech G也為玩家量身打造多項專屬優惠：G913無線機械式電競鍵盤只要4,690元、G913 TKL無線機械式電競鍵盤只要4,190元、G733無線RGB炫光電競耳機麥克風只要3,390元、SUPERLIGHT無線遊戲滑鼠黑白雙色於11月3日前享3,990元優惠價，11月3日至13日再殺到3,390元！即日起鎖定Logitech G雙11指名網紅直播或影片，更有機會獲得Logitech G官方旗艦館專屬滿額折等超值優惠，數量有限，要搶要快！

創作者最愛的Blue麥克風，獲電競戰隊MAD TEAM專業推薦，不只釋出超值優惠，還有專屬贈品！Yeti專業USB麥克風只要3,990元再送專屬防噴罩（價值899元）、Yeti X專業USB麥克風只要5,690元再送質感收納包（價值1,990元）、Yeticaster麥克風套裝組則享6,990元優惠價再送專屬防噴罩、Snowball iCE小雪球專業USB麥克風只要1,390元再送防風棉（價值799元）、Snowball雪球專業USB麥克風只要2,190元同送防風棉。

Logitech 雙十一必敗攻略2：

指定電商通路限時享獨家折扣，Aurora美型炫光系列首次釋出優惠

熱愛白色系的玩家看過來！11月7日起至13日，Logitech G Aurora美型炫光系列於momo購物網首次釋出獨家優惠：G735無線美型RGB遊戲耳機麥克風只要5,990元、G715美型炫光無線機械式鍵盤只要5,490元、G713美型炫光機械式鍵盤只要4,490元、G705美型炫光多工遊戲滑鼠只要2,790元，想將個人空間布置成滿滿夢幻白就趁現在！除此之外，MX Anywhere 3無線行動滑鼠（原價2,990元）於momo購物網指定日期購買只要1,990元優惠價。G435輕量雙模無線藍牙耳機原價2,290元，也將於PChome購物網現折1,000元，享獨家價1,990元，領券再折200元！

Logitech 雙十一必敗攻略3：

1111限時開搶只要1,111元，必殺5折起，連續六天搶起來

萬眾期待1111人氣商品只要「1,111元」！活動於10月31日起連續六天，不同人氣品項每晚8點超限量開搶，包括MX Master 3無線智能滑鼠、C922 Pro Stream 1080p 網路攝影機、POP無線潮玩鍵鼠禮盒、Logitech G PRO WIRELESS 無線滑鼠英雄聯盟聯名款、G813 LIGHTSYNC RGB 機械式遊戲鍵盤、G535電競無線耳機麥克風，天天接力登場，天天熱血High翻天。除此之外，雙11 活動期間購買商務全系列商品，滿 2,490元再折 211元；11月3日起購買電競品項滿3,990元現折311元。好康一波接一波，怎麼買都超划算！

Logitech 雙十一必敗攻略4：

登錄發票二重獎，買指定品項登錄送限量好禮，滿額再抽iPhone 14 Pro Max

歡慶Logi Store高雄漢神巨蛋B1快閃店盛大開幕，即日起至11月13日購買指定品項，登錄發票就送價值1,690元Belkin Play真無線藍牙耳機（不挑色），包括MX Master 3S無線智能滑鼠、MX Vertical人體工學垂直滑鼠、MX Keys無線智能鍵盤、MX Mechanical無線智能機械鍵盤、Combo Touch鍵盤保護殼等商務品項；SUPERLIGHT無線滑鼠、G502X Plus無線滑鼠、G913無線鍵盤、G715無線鍵盤、Pro X耳機麥克風等電競品項；Brio 4K網路攝影機、Streamcam直播攝影機、Yeti USB麥克風、Yeti X USB麥克風等。購買Logitech G指定賽車方向盤則送兩款價值990元Logitech G限定版模型車（隨機不挑款）。

不僅如此，凡購買990元以上全品類商品，登錄發票再抽iPhone 14 Pro Max 256G、Logitech G美型炫光系列組合（含G705無線滑鼠、G715無線鍵盤、G735無線耳機、Yeti USB麥克風）、Logitech商務質感繽紛組合（含POP KEYS無線機械式鍵盤 – 星暮紫、POP MOUSE無線藍牙滑鼠 – 星暮紫、Zone Vibe 100無線藍牙耳機麥克風 – 玫瑰粉）等多項好禮。

Logitech 雙十一必敗攻略5：

啦啦隊女孩林襄降臨Logitech雙11 PChome直播活動，鎖定直播更享超值優惠

啦啦隊女孩林襄來了！11月10日晚上8點到10點，Logitech與PChome網路家庭聯手出擊，特別邀請林襄於PChome 官方社群平台及林襄官方Facebook粉絲專頁同步直播，現場體驗Logitech MX高階商務鍵鼠帶來的極致手感與G435雙模超輕量無線電競耳機提供的聽覺饗宴，以及開箱即將開放預購的Logitech G X《英雄聯盟》「星光戰士」聯名系列！參與直播即有機會抽中林襄親簽2023寫真曆以及SUPERLIGHT無線遊戲滑鼠、POP KEYS無線機械式鍵盤、KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤、K/DA公仔等限量萬元大獎；晚上9點起，下單再享特殊加碼優惠！眾多優惠好康千萬不要錯過，升級終極配備，就趁雙11這一波！

Logitech「雙11最強職場特務」活動官網：https://store.logitech.tw/pages/d11-ccp