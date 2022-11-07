《因為我是女性》：「情感混亂的母親」在養育中的典型特徵是，常常情緒性失控地對待孩子
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混亂型依戀是由心理學家梅因（Main）研究發現的。媽媽情緒的混亂和不穩定性，導致孩子在關係裡充滿恐懼、焦慮和不確定性。梅因提出：當依戀物件不僅被體驗為安全港，與此同時，也被體驗為危險的來源時，混亂型依戀便產生了。
文：侯玉珍
情感混亂的母親：為什麼你會在關係中受傷
情感混亂的母親的養育特徵
雖然我的母親有很多不足，但我從來沒有挨過打。在我剛剛參加工作的時候，我被小偷打過兩拳，打在肚子上，當時我痛得躺在地上，內心充滿恐懼，感覺自己要死了。之後，在很長一段時間裡，我都被這種恐懼困擾，天一黑就害怕一個人走路，每天晚上都要檢查房間是否有人。很久之後，我才慢慢找回安全感。
雖然這只是一次偶然的挨打經歷，並且發生在成年之後，但這足以摧毀我內在的安全感。我時常在想，那些我在臨床諮詢中聽到的因為媽媽情緒失控或父母爭吵、打架而感到恐懼和無助的孩子應該怎麼辦？
情感混亂的母親在養育中的典型特徵是，常常情緒性失控地對待孩子，比如恐嚇、威脅或打孩子，從而使孩子產生巨大的恐懼感。有個女孩告訴我，她已經記不清有多少次被媽媽打到躺在地上，一直驚叫和打滾；還有一個女孩告訴我，當媽媽把她往死裡打的時候，她就咬牙一聲不吭，心裡想被打死也就算了。
有的媽媽會用語言或眼神恐嚇孩子，就是為了讓孩子安靜、聽話。有很多恐懼來自嬰幼兒時期，即前語言期，媽媽帶有敵意的眼神或動作足以讓嬰幼兒產生強烈的恐懼感。
當然，不容忽視的事實是，家庭暴力事件中的主角常常是爸爸，媽媽和孩子經常是被家暴的對象。對此，我也很憤怒。因為作為弱勢群體，女性和孩子無論在家庭還是在社會方面，經常得不到有力的支持和保護，大多數人主張女性隱忍，為了孩子，無論如何都應該隱忍，這被稱為「美德」。這樣的輿論環境進一步促使媽媽認為一切都是為了孩子。
情感混亂的媽媽容易和孩子形成混亂型依戀
混亂型依戀是由心理學家梅因（Main）研究發現的。媽媽情緒的混亂和不穩定性，導致孩子在關係裡充滿恐懼、焦慮和不確定性。梅因提出：當依戀物件不僅被體驗為安全港，與此同時，也被體驗為危險的來源時，混亂型依戀便產生了。
情感混亂的媽媽容易和孩子建立混亂型依戀模式，這是因為媽媽既提供他們生存的需要，又是他們恐懼的源頭。
我老家的隔壁住著一位年輕的媽媽，有一次回老家，她和我抱怨自己上小學三年級的女兒一直尿床，並且在房間裡不敢關門，總要站在離門最近的地方。
我很清楚地知道，這是她對女兒很粗暴的養育方式導致的。有好多次，我看到她因為女兒尿床而情緒失控地對女兒甩巴掌。她女兒五歲時不小心掉到水溝裡，非常驚恐地掙扎著，她從水溝裡拎起女兒就是幾巴掌。大家的勸解似乎都不能消解她的暴怒，我看到了小女孩眼裡的恐懼、慌亂和無助。
當小女孩掉到水溝裡，這時最需要媽媽的安撫，但媽媽給予她的是恐懼的回應。實際上，小女孩尿床多數和內心的恐懼及衝突有關；而害怕關門也是擔心遇到危險無處可逃時採取的外化策略，這些都是混亂型依戀的特點。
當然，並不是所有打孩子的行為都會造成混亂型依戀。媽媽的行為如果常常讓孩子感到恐懼，才會造成混亂型依戀。
情感混亂的媽媽在親密關係裡更容易有家暴的情況，這也常常讓孩子感到恐懼。而貧窮和生育的壓力、被老公或公婆歧視及虐待的現實，也會增加媽媽把情緒發洩在自己孩子身上的可能性。
如果媽媽因為早期創傷，內心總是充滿恐懼，或者經常處於恍惚的狀態，心理學上稱之為解離狀態。那麼，孩子也會在媽媽身上體驗到混亂和恐懼，這樣也會導致混亂型依戀。有的媽媽會因為受不了孩子哭鬧不停而捂住孩子的嘴，孩子感到窒息後媽媽才突然醒悟，感到自己在傷害孩子。媽媽因為孩子哭鬧而出現解離的狀況，那一刻，好像媽媽的身份消失了，媽媽對孩子和自己的感知也消失了，於是出現那可怕的一幕。解離常常是早年創傷經歷導致的。
混亂型依戀的影響
那麼，混亂型依戀會產生什麼影響呢？
混亂型依戀在人的孩童時期就已經產生比較明顯的影響。比如孩子在學校中有行為問題，如曠課、打架、霸淩其他同學等，這樣的孩子常常缺乏對他人痛苦的同情，這會形成一種惡性循環：孩子長期的警覺和缺乏媽媽的安撫使孩子變得混亂而好鬥，這又進一步導致家長、老師和同輩的拒絕和懲罰。有著混亂型依戀的女孩更容易在青春期發生性關係，因為這樣的女孩渴望愛，而在性的關係裡，她感覺自己是被「關注」的，被「愛」著的，她無法分清愛和性。但是，性本身讓女孩感覺自己不好，感覺羞恥，有的甚至會導致創傷性經歷。
混亂型依戀會讓一個人的自我價值感低下，應對心理衝突的策略失效，使其既渴望又恐懼親密關係，一生都活在糾結和痛苦中。有著混亂型依戀的人內心缺乏基本的安全感，其核心體驗是恐懼和焦慮。
小娟（化名）在家中排行老二，她爸爸是教師，比較少回家，家裡的農活基本由媽媽負責。她童年時常常被媽媽暴打，原因是媽媽幹完農活回家，發現小娟沒有做家務，或者小娟出去玩忘了做作業，等等。
而爸爸回家的日子就更難過了，因為爸媽會為一點兒小事大打出手。因此小娟總是需要去找鄰居幫忙勸架，她恐懼媽媽會死去，也恐懼爸爸媽媽會離婚。有時，媽媽在和爸爸打架之後會離家出走，每當這時，小娟都懇請爸爸把媽媽找回來。在媽媽離開的日子裡，小娟也活在恐懼裡，害怕再也見不到媽媽，害怕媽媽不要自己了。在這樣的成長環境裡，恐懼、焦慮和無助一直伴隨著小娟，直到她成年。
從生理基礎來看，大腦中最基礎的邊緣系統會在孩子反復經歷爸爸、媽媽的威脅和恐嚇的時候被啟動，這會讓孩子的大腦感覺陷入生死攸關的處境，處於警覺的狀態。在之後的歲月裡，一有風吹草動，大腦就會打開警報系統，身體自動進入戰鬥或逃跑的狀態：心跳加快，血壓升高。長期如此，一個人會經常性地情緒失控，身體持續緊張和僵硬。就如成年後的小娟，睡覺前總是害怕房間裡有恐怖的東西，時常感到身體處於緊繃狀態，腸胃總是不舒服，疑心自己得了胃癌，或當血糖高一些的時候，又擔心自己得了糖尿病。
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安聯投信在宜蘭壯圍種下1000棵樹的承諾 ，攜手永續夥伴為下一代守護海岸和天空的美麗
我們想讓你知道的是
台灣資產管理業者中「永續投資的領跑者」安聯投信，持續主動深耕這塊土地，在2022年秋日的尾聲，攜手林務局及永續夥伴好事交易所、寶島淨鄉團，到宜蘭縣壯圍鄉大福村植樹、淨灘，期許為下一代守護海岸和天空的美麗。
真正的富有，該是什麼樣子？是留給孩子美麗的天空，是彎腰拾起地上的垃圾，是在塵土飛揚中，種下黃槿、海檬果、草海桐、水黃皮、林投等防風林樹苗，讓1000棵樹茁壯、列陣，穩住消逝的海岸線──致力保護並增進客戶資產的安聯投信，攜手台灣林業事務的最高主管機關林務局，以及永續夥伴好事交易所、寶島淨鄉團，到宜蘭縣壯圍鄉大福村種下「安聯投信公民森林」，同時淨灘，還給海岸原有的風貌。
善用數位創新 與永續夥伴同行
走在永續投資的道路上，安聯投信的母公司安聯環球投資自2007年起便是首批簽署聯合國「責任投資原則」（PRI）的50家資產管理機構之一，在PRI的所有評分項目均獲A或A+的高評級肯定；2021年，進一步參與「一個地球資產管理者倡議」及「淨零碳排資產管理者倡議」，同時發布了「氣候相關財務揭露（TCFD）」年度報告，是全球金融服務及永續發展的領導品牌。
安聯環球投資擘劃出氣候變遷、地球限度、包容性資本主義三大永續投資主軸，落實在台灣，這一次安聯投信Green Tour永續行動，是針對因乾旱或颱風影響而需要補植的區域，由林務局指導，讓安聯投信員工拿起鏟子，挖地、植下樹苗，再夯實土地。
植樹、淨灘後，安聯投信總經理陳彥婷說，艷陽下，儘管揮汗如雨，能種下保衛台灣海岸線及後方耕地的防風林，再沿著海岸淨灘，打理出乾淨漂亮的沙灘，心裡無比富足；這一次安聯投信的Green Tour永續行動，要特別感謝林務局，以維護生態保育為前提，推動林業資源合理利用，並促成人與自然的和諧共生。
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而安聯投信的永續夥伴「好事交易所」2021年提出「公民森林行動群募計畫」，發起全球第一座由公民群募種下的海岸森林，並透過數位創新的方式，讓每棵樹木能即時線上觀測──這樣的行動，讓好事交易所在2022年獲得堪比「東方設計奧斯卡獎」之稱的「日本優良設計獎」（Good Design Award）肯定，日本優良設計獎更盛讚公民森林「創建了永續未來發展的廣闊前景」。
最美的風景 是為下一代守護美景的心
「在淨灘的時候，會發現有很多寶特瓶、塑膠製品，其實是來自於別的國家，這讓我們領略到：地球是圓的、海洋是相通的，環保行動不是靠一己之力就可以完成，必須結合地球村的每一分力，每一代都有自己的責任，每個人都能發揮自己的影響力！」安聯環球投資亞太區行銷長陳怡先說。
而這一次安聯投信Green Tour永續行動的另一重要永續夥伴「寶島淨鄉團」，創辦人林藝特別帶領了寶島淨鄉團，陪伴安聯投信員工一起淨灘，林藝說：「淨灘最大的原則是留下本屬於大自然的，譬如可以自然分解的漂流木、沙石、草、椰子、海漂鞘等，同時拾起大自然不能分解的，像是可回收標的、大型廢棄物、一般垃圾，寶島淨鄉團希望與大眾一同身體力行改變，也相信世界上最美的風景不是美景本身，而是每一顆願意守護美景的心！」
2021參與逾一萬場股東大會 主動讓投資發揮影響力
翻閱安聯環球投資最新發布的「永續發展暨盡職治理報告」，身為主動式資產管理業者，安聯在股東大會上積極行使投票權，2021年共參加10,191場股東大會的投票，並與氣候參與改善成效（Climate Engagement with Outcome）策略有關的高碳排公司強化氣候相關的互動與公司治理，進而帶來影響；2021年也參與了「淨零碳排資產管理者倡議」，以創新思維重新配置資金，大力支持氣候轉型、實現巴黎氣候協定目標。
秉持主動的精神大步邁進，安聯投信行銷部與整合零售策略部執行副總裁劉宜君表示，從2021年的「公民森林行動群募計畫」，到2022年上半年參與的「Re-Action100地球解方─2022永續設計行動高峰會」，以及下半年Green Tour永續行動的植樹、淨灘，都是安聯投信呼應集團永續治理方針的具體行動；放眼下一步，安聯投信將透過社會創新的方式，與好事交易所投入復育有「超級未來食物」之稱的原生種作物台灣油芒，回饋台灣原住民聚落與經濟，主動讓投資發揮影響力，更讓主動永續的精神，深植、萌芽於這片土地。
- 永續議題大調查
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