瞬間讓帳戶歸零！巨大鑽戒、清明上河圖，七樣能在Costco網站購入的「超高價商品」

文字整理：林君玶



到Costco購物，通常你都買些什麼？大份量牛排、紅酒、調味料、冷凍食品、牛奶？如同一般人對「美國」的刻板印象，大份量、大空間、寬敞、快速，標榜低價大量的美式大賣場Costco，給人的印象就是CP值高，適合家庭囤貨或是小吃店補貨用。

商場內許多設置也都根據此一特點設計，比如說超大台購物推車，還有為了節省成本、無裝潢可言的倉庫型購物環境。商場熟食部提供的餐點也都以快速、大份量、自助為主，創辦人為了吸引更多購物的民眾，熱狗堡、雞肉捲等餐點自開幕以來從未漲價，成為Costco的招牌之一。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

不過，如果你仔細逛，就會發現Costco無論是在實體賣場，或是在網路商店裡，都隱藏了一些極高價、或是「嚴格來說」可以「勉強」被列為家用品的超高價商品，而且，買單打包回家的也大有人在。像是曾在台中賣場展示過的上百萬遊艇，據說因為「內裝比汽車豪華卻比汽車便宜」被搶購一空；賣場也曾展示一台要價台幣300萬的巨型電視，據說和鴻海集團董事長郭台銘家中的是同一台，當時也出現一波「買完就變郭董」的熱潮。



究竟，在Costco還可以買到哪些獵奇商品呢？我們今天就帶大家一起來逛逛Costco網站，萬一你今天口袋剛好有幾百萬無處可去，或許可以考慮看看以下超高價奢華商品：

雖然第一項商品就飄來了濃濃的土豪氣息，不過這個瑞士原裝、擁有999.9純度的10公克金條，可是這裡最低價的商品，「只要」不到20張小朋友，就能一手掌握財富女神。

或許你會疑惑，到底誰會在大賣場購入金條呢？其實根據情報，Costco所販售的金價其實相對合理，除了網站上的金條之外，賣場有時也會出現規格更大、重量更足的金條，對於有在關注黃金價格的讀者，不失為一個貨比三家的好機會。

學吉他、學鋼琴，對於想學一種樂器來陶冶性情的人來說，或許已經不那麼特別了，尤其是對於那些不小心看了《Blue Giant》漫畫的人來說，學會吹薩克斯風是多麼熱血的一件事啊。只是到了樂器行，玲瑯滿目不知該從何下手，只是想模仿John Coltrane帥氣的樣子，還要先懂樂器品牌，總令人有些卻步。

Costco替你解決了這個煩惱，這支由日本進口的銅材、純正台灣製造的中音薩克斯風，是可以成為入門的好選擇，只要20張小朋友！另外，我們也事先問過專業的薩克斯風手，他表示這支薩克斯風對於初學的朋友來說非常適合，而且價格合理——是不是很心動呢（眨眼）。

你沒看錯，這就是那傳說中的清明上河圖。

作為寫實風俗畫的傑作，歷代臨仿清明上河圖者非常多，而此卷是由清宮畫院的五位畫家：陳枚、孫祜、金昆、戴洪、程志道，在乾隆元年（西元1736年）合作畫成，因此又稱為「清院本」。

用色鮮麗明亮，用筆圓熟，界畫橋樑、屋宇、人物皆細膩嚴謹——重點是，它是由含金純度99％以上的金箔製作，掛在牆上多麼氣派。或許還不足以用來炫富，但也夠用來增添家中的金碧輝煌感，或是像七武器之首的摺凳那樣藏於民間，隨手用來防身也不錯。

突然想求婚，要到哪裡找又大又美、CP值高的鑽戒呢？你的好朋友——Costco依然能為你解決這個煩惱。

這只3.11克拉、鉑金戒環的大鑽戒，大概是目前在Costco網站上最高價的商品——算一算快要可以買2台特斯拉，先不論到底要不要在大賣場買鑽戒，到底什麼樣的人會從網站上一口氣花400萬購物，更是令人好奇。

不過，依照前面所說的百萬遊艇，其售出的速度之快，或許真的是被貧窮限制了想像啊啊啊。不只鑽戒，Costco網站上還有許多鑽石項鍊、手環等高價珠寶可選擇，據說也是物美價廉，懂看的讀者們不妨比較比較。

能擁有一棟能遮風避雨的房子，是許多人的夢想，不過在像天一樣高的房價之下，要賭上一輩子的努力來換一間房，也讓人不敢輕易出手——別擔心，你的好朋友Costco又上線了。

不要小看這個儲藏屋，他的挑高可是有2.5公尺，由高密度聚乙烯和鋼搭建而成，佈置一下、當作個人小天地綽綽有餘，長寬換算下來可是有2坪大，平均1坪才2萬多，和在蛋黃區租屋比起來，是不是划算許多？而且，總重量才200公斤，移動方便，走到哪住到哪，機動性超高。另外，還可以選購戶外專用沙發靈活使用戶外空間，比折疊式的露營椅舒適許多（？）

幹話說完，仔細想想，如果你沒有自己的足夠空間，買這樣一棟房子是要放在哪裡啦——（丟筆）

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

200公斤的鮭魚到底是多少——對我來說，沒概念的程度，大概就像去銀行搶了一億元紙鈔，卻帶了一個太小的袋子來裝一樣。

Costco賣場中的冷凍生鮮其實一直都是相當受到歡迎的品項，牛肉、大串的雞胸肉、鯖魚、干貝，許多人——包括我在Youtube頻道上看到的煮飯頻道，都推薦購入Costco的大份量冷凍生鮮，然後回家分裝。印象中2公斤的鮭魚分裝完，冷凍庫空間就已經去了一半，實在難以想像200公斤的鮭魚分裝，會是怎樣的風景。

好啦，我知道這是專為用量大的餐廳所設計的品項，只是花10萬塊買鮭魚，跟花5萬塊買上面的房子比起來，若是用小學生程度的單純價值觀來看，還是覺得相當驚人。