「教育商品」的能與不能：批踢踢留學版案例的反思

文：陳克瀚（國立台北大學社會學系）

（本文部分內容改寫自已經發表之期刊論文，詳請參見連結。[1]）

序言

2021年Netflix上發布的《買進名校：美國大學舞弊風暴》記錄了一件2019年轟動美國的大事。當時檢調陸續起訴了許多政商名流，指控他們如何聘僱專業的「申請顧問」，為他們的子女取得進入常春藤等名校的機會。這些行為包括找考試代考、尋找申請漏洞、賄賂大學校隊教練等。一時之間，有關社會菁英透過各種金錢手段協助子女取得教育優勢，變成熱門的話題。也帶動了對於大學入學相關的「入學申請市場」的討論。

台灣近幾年也有非常多類似的爭議。包括戲謔的稱呼「多元入學」為「多錢入學」，[2]或是隨教改提出「消滅補習班」的聲浪。隨著108課綱開始重視素養教育，以及近年來推出的學習歷程檔案等，相關的「素養補習班」也引起爭議。2021年，某公立大學因為推出收費課程給高中生，引來「學習歷程商品化」的批評。這些議題，顯示了隨著升學與教育系統的逐漸複雜（也開始全球化），學生、學校、甚至是市場之間的邊界，開始越來越模糊，也越來越難定義。

做為對這個主題有興趣的研究者，研究團隊試著從海外留學的「申請入學」市場著手思考這些問題。本文觀察批踢踢留學版人們對於不同留學「商品」的不同觀點與看法，指出：菁英學生會通過指定不同的「教育商品」的意涵，去表達他們自己在「功績主義」（meritocracy）的篩選機制中，應該要處在的位置，以及與其他競爭者之間的關係。這部分解釋了，為什麼有關教育商品的爭議總是不斷，但人們卻似乎對它怎麼影響教育的公平性，無法取得真正有意義的共識。也回應了為什麼這些市場看似違背社會的道德原則，卻又總是不斷的出現。

教育商品、功績主義（meritocracy）與留學

出國留學，一直是台灣中產階級以上家庭重要的階級複製與階級翻轉手段。從教育部公布的數據來看，2019年疫情之前，台灣的整體出國留學人數達到了史上最高的單一年度4萬1559人。其中前往美國的學生，大約占整體的30.6%，是最大的留學生宗主國。[3]近三十年來，除了前往美國就讀高等教育的台灣留學生的種類和管道逐漸多元化，因應而生的「入學申請產業」也開始蓬勃發展。這些趨勢，使得留學生的申請入學不只進入全球競爭的時代，也催生了全球化「留學服務商品」市場。隨著市場蓬勃而生的，是對於留學商品服務的不同觀點。

定義人們對於「留學商品」的看法之所以重要，是因為留學市場的存在幾乎挑戰了對於教育、申請入學的一切道德和政策主張。舉例來說，人們可能認為「留學商品」的出現，挑戰了入學制度的公平性，因為它可能使有錢人能將經濟優勢換成實際的升學機會。其次，人們也可能認為，入學市場的出現，挑戰了個別申請者在申請過程中的道德責任。像是申請入學假設學生需將自己的學術性格與關懷通過申請文件呈現，或是考試入學假設學生需通過考試分數來展示個人的能力（performance）與功績（merit）。

市場的介入，使這些原本看起來「真實」的性格與功績不再那麼具有可信力。對學校而言，入學服務的出現，意味著招收到的學生很可能是「做」出來的產品。對於個別的學生而言，這意味著某種程度上來說，他們所面臨的競爭不僅是一個個的人，還有其他人可以透過買賣獲取的服務。

教育社會學可能會把教育商品的出現，聯繫到討論教育制度很重要的「功績主義」（meritocracy）概念。簡而言之，「功績主義」的概念，主張的是一種「惟才是舉」、「努力為上」的價值觀——也就是在制度中獲得一定認可的人們，才可以獲得適當分配的教育資源。這意味著獲得教育體系（或學歷）認可的人們，才可以獲得更多的教育資源分配。例如常見的關於多元入學的辯論，就在關注制度是否可以真正篩選出那些具有才華與發展性的同學。其次，功績主義的支持者，也倡導這些資源分配制度必須有絕對的公平性。個人得以自己的才能與努力，獲得教育資源（例如進入名校、取得文憑），最終獲致某種程度的經濟與社會回報。「留學商品」的存在，理論上是以金錢換取服務，挑戰整個功績主義的運作。

分析批踢踢留學版的討論區資料發現，人們雖確實部分傾向認為「留學商品」市場的存在，威脅了功績主義的運作與合法性，但不全然是如此。人們對於不同的商品，抱持著不一樣的道德判斷準則，並且透過劃定這些道德與商品之間的關係，去選擇什麼樣的商品符合功績主義的要求，什麼則威脅了功績主義所帶來的合法性。更具體來說，「留學代辦」的商品服務，在批踢踢留學版被認為對於功績主義的威脅更大；但「留學補習」的商品服務，則反而更有利於功績主義的運作。這樣的差異顯示，教育商品（市場）的出現，不一定總是威脅功績主義的運作，有時也能做為強化功績主義的手段。

批踢踢留學版與留學服務

圖為批踢踢留學版。

研究團隊主要透過以下兩種方式蒐集關於批踢踢留學版的資料：（1）運用田野觀察，親自參與觀察留學版中人們的討論與對於網站的使用情形。佐以部分參與留學版的人群的面對面訪談，瞭解人們如何看待與理解留學商品。（2）運用網路爬蟲方式，提取批踢踢留學版的部分內容、貼文的樣本，分析留學版人群背景。