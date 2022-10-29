TNL+ 2022/10/29,
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麻油雞兩三事：十月的麻油雞，總會讓我想起新竹北埔與羅文嘉

麻油雞兩三事：十月的麻油雞，總會讓我想起新竹北埔與羅文嘉
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

具有客家血統但不會說客語的我阿嬤也是雞酒達人，她的雞酒特別之處，在於加入了滿滿的雞胇。這道菜我從小就覺得有趣，雞胇的口感很奇特，雖軟嫩但頗具彈性，咬下去之後又彷彿化作豆腐花，小孩子在不知道那是什麼之前，多半會喜愛。

十月的麻油雞

雞犬相聞的舊市區老屋，經常用聞的，就可以知道鄰居今晚的菜色。十月中旬的某日正在陽台晾衣，樓下竟傳來陣陣雞酒香，聞著肚子有點餓，索性到冰箱翻找了雞腿出來，決定今晚來點麻油雞。

首先把老薑洗淨削皮，切成片狀。然後找一只炒鍋，先下麻油，再把薑放入，爆香後再將汆燙過的雞肉皮向鍋底輕放，下鍋不久整個屋子就聲音吱吱響、味道香噴噴，接下來將炒鍋內的食物換到湯鍋內，倒入一整瓶紅標米酒，轉小火讓它慢慢滾，大約四十多分鐘香噴噴的麻油雞即告完成。由於小火滾過麻油雞酒精大多揮發，其實沒什麼酒味，喜歡酒味的可以在剛剛的程序結束後再下半瓶米酒，煮滾即起，這樣的麻油雞嚐起來，就會充滿香氛的米酒氣味。

麻油雞非得用米酒不可，其他的酒類都不行。某次我因為手邊無米酒，就下了重本用同樣是米釀造酒的清酒一試，結果因為清酒太甜，整鍋麻油雞味道偏酸，吃起來味道就是不對勁，才知道原來同是米酒系釀造酒，也一樣有入菜功能的清酒，並不宜拿來做麻油雞。

印象最深刻的一次麻油雞料理，是在新竹北埔。那是社區總體營造剛開始啟動的年代，許多懷抱理想，或者百無聊賴的年輕人都跟著參加了工作隊，我應該是百無聊賴的其中之一。

沒有高鐵、快速道路也不發達的年代，把自己從東海弄到北埔也是一項大工程。先搭台汽客運到新竹，火車站附近換車到竹東，再從竹東搭乘一天沒幾班的公車抵達北埔，中午出發的話，大概也要搞到晚餐時分才到得了。

辦起《青芽兒》雜誌的舒詩偉當時就住在北埔，參與工作隊的大學生都是在他家打地鋪。那天天氣剛轉冷，可能已經經歷了一天舟車勞頓，再加上刷油漆的工作，忙了一天已經已經腰痠背痛，鄉下的晚上反正也沒事幹，九點多正準備互道晚安休息之時，忽然村裡的熱心人士端來一大桶洗澡臉盆大小的麻油雞。印象中除了雞肉外，還有白花椰菜。

大學生大概永遠都在肚子餓，便也不睡了，紛紛拿起碗筷夾食。只記得那鍋雞酒酒味很重，好像整鍋都是米酒那般，喝完我們人人暈頭轉向，有人起鬨要到田裡散步，希望能用涼如水的夜來散去醉意，結果走在田埂上每個都搖搖晃晃，互相攙扶著好不容易才回到住處，麻油雞也就成為北埔工作隊期間印象最深的事，而客家雞酒威力超強的印象，也一直深植我心。

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