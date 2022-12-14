《礦業法〉逐條審查進入爭議深水區，林淑芬不滿：條文是不是又要保留送院會，多數輾壓表決？

《礦業法》修正草案今（14）日再度於立法院經濟委員會排審，這是第三度在立法院闖關，已經討論過多次的內容，大部分條文多順利依照行政院版通過，不過進入深水區後，各黨立委和行政單位數度交鋒，民進黨立委林淑芬更和召委賴瑞隆吵起來；爭議條文包括礦權准駁、環評等，都先保留待明天繼續再戰。林淑芬過程中一度不滿直言，「保留送院會表決，然後多數輾壓硬幹，我還要投同意，不投同意就被停權，下次就不能選舉了。」

爭點一：「探礦」展延申請還沒被准駁前，還可以繼續探礦嗎？

《礦業法》第14條，探礦展延申請未獲准駁前，探礦權期滿後仍視為有效條款，引起多位立委不滿。民進黨立委林淑芬認為，探礦權4年為限，業者可申請展延一次，但是若行政機關遲遲不准駁，這段中間等待准駁、沒有任何行政裁量的期間，業者還是可以持續探礦，這導致不准駁可能對業者更有利，因為這樣就擁有「4+N+2」年的探礦權，N可能是無限大。

林淑芬建議，這個條文不是要求業者，而是應該要求行政機關，業者既然最早可以在期滿一年前、半年前就先提出展延的申請，那主關機關應於期滿1年內准駁；這樣的作業審查時間應該是充分的，但不能一直擺在那邊拖下去不處理。不過經濟部長王美花強調，過往實務上，探礦並沒有「無限期」的情況，而且探礦權4年為限，業者可申請展延一次，展延不得超過2年。

林淑芬表示，當時經濟部准許亞泥繼續「採礦」的時候審查堪稱「神速」，3個月就准駁，馬上就讓他展延，現在只是小小的「探礦」，還不是正式採礦，卻沒辦法在3個月、6個月、1年甚至2年內做出准駁，「這個太離譜了！」所以應該修法要求行政機關應於這個前項期間期滿1年內做出准駁。

而召委賴瑞隆一度表示，「這條已經溝通過很多次」讓林淑芬當場發怒，認為經濟部只有和部分立委私下溝通，而她只有今天第一次參與逐條審查，僅這5分鐘發言時間，這是剝奪她的審查權，賴瑞隆則認為林淑芬在扣他帽子，兩人言詞交鋒，賴瑞隆本來讓林淑芬發言，但後來憤而離席，會議休息的十分鐘內，林淑芬拿著麥克風繼續大聲抱屈，表示自己也放著國防委員會的質詢，來參與礦業法的審查，她為何不能發言。

她更直言，大家都搞一個「送出委員會表決」，讓委員會審查流於形式，這條文如果又要保留，到時候直接送院會表決，就會憑人數「硬幹」、「多數決輾壓過去」，而她（作為民進黨的立委）也不能不投同意，因為如果她不投同意，又要被停權，下次可能就不能選舉了。

經濟部次長王美花等多位官員也都走到立委桌前，直接針對條文內容進行討論；多位立委包括邱顯智、蘇治芬、孔文吉、陳椒華等人，也都再三要求經濟部說明，「到底准駁一個採礦展延的申請，需要多少時間？」邱顯智認為，行政機關最長有2年可以審查，還沒辦法做決定，這太不可思議了，准駁應該儘速決定，不能無限期一直拖延下去。

林淑芬更直言，假如業者一直沒通過准駁也可以繼續一直探礦，那這樣行政單位的怠惰，有太多「圖利業者」的空間。對此，經濟部長王美花強調，從立法院第9屆到第10屆，礦業法修法已做很多溝通，希望朝野立委用完成修法的想法推進審查，這項條文立法意旨並沒有故意圖利，且實務上，過往採礦權最長就是6年，沒有發生過探礦權無限期的問題，但若立委不放心，願配合增訂准駁期限條款。

爭點二：環評承諾到底有沒有效？如何監督追蹤採礦業者有沒有履行？

目前行政院版草案要求，約有8到10個大於2公頃以上的大型礦廠需補辦環評、31個小礦場進行環境影響之調查、分析並提出因應對策，但環團和不少立委都認為，這對環境的影響如何被有效且持續監督是困難的。

林淑芬以已通過環評的大原工礦為例，在環評報告書中明文，計畫總產量為20萬公噸，但從2010年到2019年，實際總生產量卻高達69.7萬公噸，寫在報告書中的內容就是環評承諾，然而這麼多年過去，環保署、礦務局都沒有稽查到這種違反環評的情形，甚至稽查報告結果還寫「無違規」，顯見就是對於廠商違規的行為沒辦法。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭日前就曾解釋，會有上述情形，主要是因為環保署監督環評報告有沒有落實，礦務局也每年去監督挖礦情形，但兩個行政部門沒有合作或協調，彼此資料互相不流通，環保署不知道礦場到底挖了多少量，而礦務局的督察也沒看環評報告書，在環境把關上就會出現漏洞。

因此林淑芬也提案要求入法，礦業權者在申請礦業權展延時，要進行環境影響評估，同時環保署和礦務局得建立完善的追蹤機制，將採礦進度資訊，包含產量、海拔高度與環評督察結果等，上網公開供各界監督，才能有效框住業者，合理採礦而不是一次許可，展限不用環評，然後採礦就採好採滿。林淑芬也強調，如果有好的監督機制，她也可以接受不入法，希望礦務局提出好監督機制方案。

對此，礦務局回應，現在業者都會有「年度施工計畫」，而這個計畫的上位就是環評承諾，還有水保計畫等等的，計畫中會寫出要挖哪裡、挖多少、土石堆置在哪邊；水保單位也會以此去檢查排水措施等等的，就是透過這樣來管理礦場。而王美花則提出，在礦證管理上，針對開挖的規模、高度等都有相關限制和管理，如果不合乎安全規定都會有處罰，這樣就是在安全和環保上都已經有把關。