鄭麗君代賴清德登記參選民進黨主席，轉述4項黨務工作，否認兩人搭擋參選2024
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鄭麗君表示，她卸任公職，2年多來在民間基金會，成立永續民主研究中心，邀請各界學一起討論公共政策，比較熟悉的是願景規劃與政策工作，未來她非常願意持續搭建平台，盡自己一分心力，對於是否和賴清德合作？鄭麗君則說「我個人是沒有參與選舉的規劃」。
副總統賴清德日前宣布參選民進黨主席，不過因為確診，目前仍在自主健康管理期間，他委請鄭麗君代為登記。今（13）日上午11，時鄭麗君帶著新台幣150萬元登記費到民進黨中央黨部，完成黨主席選舉登記手續。鄭麗君也轉述賴清德對民進黨黨主席的4項黨務工作。
有媒體問及兩人是否有可能會搭檔參選2024總統大選，鄭麗君則表示，自己個人沒有參選的規劃。
賴清德：重整旗鼓深刻檢討，廣納人才守護台灣
鄭麗君轉述賴清德參選想法，賴清德表示，他從政20多年來，與黨員攜手並肩，為守護台灣人民的幸福努力，對這片土地與所有人民，他與黨內人士一樣始終有堅定使命感；此次選舉黨遭遇挫敗，在民進黨最需要檢討反省、重整再出發的此刻，他覺得自己有責任勇敢承擔、團結黨內、重振士氣，共同面對未來挑戰，這是無可迴避的責任，他決定參選黨主席。
賴清德也在臉書上說明，希望能夠完成4項工作，包括重整旗鼓協助穩定政局，民進黨身為執政黨，必須在最短時間迅速調整步伐，檢討反省重新出發，必須繼續成為推動台灣向前的動力，所以，民進黨會提出下個階段台灣未來發展願景政策與理念，做為凝聚人民前進動力。
第二則是深刻檢討贏得人民信任。民進黨會積極了解各界指教，虛心檢討，也會秉持民主開放精神，追求多元價值，擴大黨與社會連結，與青年世代的對話，讓民進黨推動的政策能更完善、更貼近人民需求，實現公義，讓民眾生活獲得更多支持，擴大人民對民進黨的信任。
第三是廣納人才引領創新進步。賴清德表示，政黨有責任為國家挖掘與培育人才，民進黨將會以公平制度，讓更多有才能的人為台灣貢獻專業，也會促進黨內跨世代的交流合作，一起投入黨務革新，讓民進黨成為更開放、更進步、更有力的政黨，面對台灣未來各項挑戰，將與不同領域、中央地方參政人才一起為台灣團結打拚。
第四是守護台灣促進民主的和平繁榮。賴清德說，民主和平繁榮是重要的國家安全戰略，當前台灣面對區域內威權主義擴張，也面對疫後民生經濟的振興，還有淨零轉型等長遠治理的工程，民進黨身為執政黨，將與執政團隊團結合作、凝聚社會最大力量，讓執政發揮最大綜效，共同提升台灣的韌性和實力，致力深化台灣民主，維護區域和平，促進國家繁榮與進步。
賴清德說，民進黨創黨以來，每一份支持民進黨的力量，每一份對民進黨的鞭策，都是源自於對台灣期待，也是民進黨前進動力，他期盼與所有黨員、所有支持民進黨的人，更多廣大人民一起攜手努力，讓民進黨蛻變成更好的政黨，讓民進黨為台灣帶來長遠願景，讓民進黨融入社會、連結更多民意，讓民進黨廣納人才，大家一起攜手為國家貢獻。
賴清德說，希望讓民進黨成為持續推動台灣向前的正向、積極力量，成為更值得人民信賴託付的政黨，持續壯大台灣。
和賴搭檔參選2024？鄭麗君：目前沒有這樣的規劃
（中央社）副總統賴清德今天委託前文化部長鄭麗君完成黨主席參選登記。賴清德與鄭麗君2024是否有機會搭檔，鄭麗君說，她沒有參與選舉規劃；至於未來黨務政務如何合作，她說，賴清德會盡最大努力與執政團隊團結合作。
賴清德今天委託鄭麗君完成黨主席補選參選登記，賴清德提到，將完成4項工作，包括，重整旗鼓協助穩定政局、深刻檢討贏回人民信任、廣納人才引領創新進步、守護台灣促進民主和平繁榮。
鄭麗君表示，昨天賴清德打電話給她，表示身體狀況恢復良好，但仍在自主健康管理期間，為了謹慎起見，請她代為登記參加黨主席補選。
鄭麗君說，選後，民進黨需要檢討反省、重整再出發，贏回人民信任時刻，她身為黨員一份子，有責任與支持者、民進黨站在一起，她看到賴清德願意挺身而出，承擔未來的重責大任，很支持也很感謝，賴清德請她代為登記，她義不容辭。
與賴清德是否談論到民進黨敗選原因，鄭麗君說，她很單純代賴清德登記，兩人有通電話，但沒有機會見面，了解更多想法，不過，她相信賴清德對土地人民始終有堅定使命感。
鄭麗君表示，賴清德未來成為黨主席，面對社會各界檢討改革意見，一定會虛心傾聽、凝聚黨內共識，連結社會民意，提出未來的改革方案，回應社會期待，讓民進黨蛻變成為更好的政黨。
媒體詢問，與賴清德未來有無進一步的合作，例如，進到黨中央幫忙，甚至2024有機會搭檔。
鄭麗君說，「這個問題好像問得太遠了」，她卸任公職，2年多來在民間基金會，成立永續民主研究中心，邀請各界學者專家、NGO、年輕人一起討論公共政策，凝聚對未來社會的願景，她比較熟悉的是願景規劃與政策工作，未來她非常願意持續搭建平台，善用與社會對話的平台，盡自己一分心力，「我個人是沒有參與選舉的規劃」。
外界也關注，賴清德未來對黨務、政務合作的想法。鄭麗君說，賴清德特別提到，身為執政黨，台灣的挑戰就是民進黨的責任，人民把權利託付給民進黨，無論在哪個位子的從政黨員，都有責任把事情做好，身為執政黨會盡最大努力，與執政團隊團結合作，凝聚社會最大力量，讓執政綜效發揮最好。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。