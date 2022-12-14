2022/12/14,
政治

鄭麗君代賴清德登記參選民進黨主席，轉述4項黨務工作，否認兩人搭擋參選2024

鄭麗君代賴清德登記參選民進黨主席，轉述4項黨務工作，否認兩人搭擋參選2024
photo credit:中央社

我們想讓你知道的是

鄭麗君表示，她卸任公職，2年多來在民間基金會，成立永續民主研究中心，邀請各界學一起討論公共政策，比較熟悉的是願景規劃與政策工作，未來她非常願意持續搭建平台，盡自己一分心力，對於是否和賴清德合作？鄭麗君則說「我個人是沒有參與選舉的規劃」。

副總統賴清德日前宣布參選民進黨主席，不過因為確診，目前仍在自主健康管理期間，他委請鄭麗君代為登記。今（13）日上午11，時鄭麗君帶著新台幣150萬元登記費到民進黨中央黨部，完成黨主席選舉登記手續。鄭麗君也轉述賴清德對民進黨黨主席的4項黨務工作。

有媒體問及兩人是否有可能會搭檔參選2024總統大選，鄭麗君則表示，自己個人沒有參選的規劃。

賴清德：重整旗鼓深刻檢討，廣納人才守護台灣

鄭麗君轉述賴清德參選想法，賴清德表示，他從政20多年來，與黨員攜手並肩，為守護台灣人民的幸福努力，對這片土地與所有人民，他與黨內人士一樣始終有堅定使命感；此次選舉黨遭遇挫敗，在民進黨最需要檢討反省、重整再出發的此刻，他覺得自己有責任勇敢承擔、團結黨內、重振士氣，共同面對未來挑戰，這是無可迴避的責任，他決定參選黨主席。

賴清德也在臉書上說明，希望能夠完成4項工作，包括重整旗鼓協助穩定政局，民進黨身為執政黨，必須在最短時間迅速調整步伐，檢討反省重新出發，必須繼續成為推動台灣向前的動力，所以，民進黨會提出下個階段台灣未來發展願景政策與理念，做為凝聚人民前進動力。

第二則是深刻檢討贏得人民信任。民進黨會積極了解各界指教，虛心檢討，也會秉持民主開放精神，追求多元價值，擴大黨與社會連結，與青年世代的對話，讓民進黨推動的政策能更完善、更貼近人民需求，實現公義，讓民眾生活獲得更多支持，擴大人民對民進黨的信任。

第三是廣納人才引領創新進步。賴清德表示，政黨有責任為國家挖掘與培育人才，民進黨將會以公平制度，讓更多有才能的人為台灣貢獻專業，也會促進黨內跨世代的交流合作，一起投入黨務革新，讓民進黨成為更開放、更進步、更有力的政黨，面對台灣未來各項挑戰，將與不同領域、中央地方參政人才一起為台灣團結打拚。

第四是守護台灣促進民主的和平繁榮。賴清德說，民主和平繁榮是重要的國家安全戰略，當前台灣面對區域內威權主義擴張，也面對疫後民生經濟的振興，還有淨零轉型等長遠治理的工程，民進黨身為執政黨，將與執政團隊團結合作、凝聚社會最大力量，讓執政發揮最大綜效，共同提升台灣的韌性和實力，致力深化台灣民主，維護區域和平，促進國家繁榮與進步。

賴清德說，民進黨創黨以來，每一份支持民進黨的力量，每一份對民進黨的鞭策，都是源自於對台灣期待，也是民進黨前進動力，他期盼與所有黨員、所有支持民進黨的人，更多廣大人民一起攜手努力，讓民進黨蛻變成更好的政黨，讓民進黨為台灣帶來長遠願景，讓民進黨融入社會、連結更多民意，讓民進黨廣納人才，大家一起攜手為國家貢獻。

賴清德說，希望讓民進黨成為持續推動台灣向前的正向、積極力量，成為更值得人民信賴託付的政黨，持續壯大台灣。

和賴搭檔參選2024？鄭麗君：目前沒有這樣的規劃

（中央社）副總統賴清德今天委託前文化部長鄭麗君完成黨主席參選登記。賴清德與鄭麗君2024是否有機會搭檔，鄭麗君說，她沒有參與選舉規劃；至於未來黨務政務如何合作，她說，賴清德會盡最大努力與執政團隊團結合作。

賴清德今天委託鄭麗君完成黨主席補選參選登記，賴清德提到，將完成4項工作，包括，重整旗鼓協助穩定政局、深刻檢討贏回人民信任、廣納人才引領創新進步、守護台灣促進民主和平繁榮。

鄭麗君表示，昨天賴清德打電話給她，表示身體狀況恢復良好，但仍在自主健康管理期間，為了謹慎起見，請她代為登記參加黨主席補選。

鄭麗君說，選後，民進黨需要檢討反省、重整再出發，贏回人民信任時刻，她身為黨員一份子，有責任與支持者、民進黨站在一起，她看到賴清德願意挺身而出，承擔未來的重責大任，很支持也很感謝，賴清德請她代為登記，她義不容辭。

與賴清德是否談論到民進黨敗選原因，鄭麗君說，她很單純代賴清德登記，兩人有通電話，但沒有機會見面，了解更多想法，不過，她相信賴清德對土地人民始終有堅定使命感。

鄭麗君表示，賴清德未來成為黨主席，面對社會各界檢討改革意見，一定會虛心傾聽、凝聚黨內共識，連結社會民意，提出未來的改革方案，回應社會期待，讓民進黨蛻變成為更好的政黨。

媒體詢問，與賴清德未來有無進一步的合作，例如，進到黨中央幫忙，甚至2024有機會搭檔。

鄭麗君說，「這個問題好像問得太遠了」，她卸任公職，2年多來在民間基金會，成立永續民主研究中心，邀請各界學者專家、NGO、年輕人一起討論公共政策，凝聚對未來社會的願景，她比較熟悉的是願景規劃與政策工作，未來她非常願意持續搭建平台，善用與社會對話的平台，盡自己一分心力，「我個人是沒有參與選舉的規劃」。

外界也關注，賴清德未來對黨務、政務合作的想法。鄭麗君說，賴清德特別提到，身為執政黨，台灣的挑戰就是民進黨的責任，人民把權利託付給民進黨，無論在哪個位子的從政黨員，都有責任把事情做好，身為執政黨會盡最大努力，與執政團隊團結合作，凝聚社會最大力量，讓執政綜效發揮最好。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。