TNL+ 2022/10/27,
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香港素來的賣點是東西交匯，但其實土耳其才是

香港素來的賣點是東西交匯，但其實土耳其才是
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

甚麼是擁有東西兩文化的精髓，受兩大文明的影響，土國人感受最深。亦由於這獨特的位置，土耳其人都有歐亞血統，有很多不同長相。有的像中東人，膚色較深；亦有如北歐人般金髮碧眼的人，還有長得像東亞人的。

來德生活，除認識德國文化，也必須多認識土耳其文化。

因為德國有百多萬土耳其僑民，是全國最大的少數族裔。德國的各行各業，從管理層到基層，白領至藍領，還是在餐館、商店、醫院、診所，到鄰居、同學和同事，都不乏他們的身影。他們有些像香港的南亞裔，到處都見他們，然而在融入方面，一些完全融入，與本地人無異，但許多都常遇到歧視。

我最初認識土耳其，是在電視上的一場足球賽，由土國勁旅加拉塔沙雷（Galatasaray）對陣英格蘭的阿仙奴。

那是二千年，我還是小學生，當年由免費台亞視直播這場歐洲足協盃決賽，並找到當時得令的有線電視評述員馬啓仁和李德能評述。我特意錄影了這賽事，放學回家後立即重播，看到這隊土國球隊出色表現，戰勝了英國對手，也是我對土國第一印象。我也從此知道加隊所在的土耳其第一大城市伊斯坦堡。外國人知道安卡拉而非伊斯坦堡是首都，土國人已經很高興。

港人遇著土國人，可以有說不完的話題。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

香港素來的賣點是東西交匯，就是「where East meets West」；其實在地理上，土耳其才是真正的東西薈萃，橫跨歐亞兩洲。甚麼是擁有東西兩文化的精髓，受兩大文明的影響，土國人感受最深。亦由於這獨特的位置，土耳其人都有歐亞血統，有很多不同長相。有的像中東人，膚色較深；亦有如北歐人般金髮碧眼的人，還有長得像東亞人的。所以甚麼膚色都可以是土國人。約翰遜（Boris Johnson）的曾祖父Ali Kemâl是土國人，曾任土耳其前身、鄂圖曼帝國內政部長，後來在土耳其革命中被殺。他在英國出生的兒子，就是約翰遜祖父取了英國外祖母婚前姓氏 Johnson。常有人聞為何約翰遜是土裔，但為甚麼是白人，其實這是無知問題，因為很多土人都是歐裔，長得與歐洲白人無異。

有次遇到位來自土國的電器店員，跟我很熱情地說土耳其跟華人的關係。他說中國一些少數民族都是突厥族（Turkic)，與土耳其同宗，都是他們鄉親。從中國西北經中亞一直延伸至土國，哈薩克、土庫曼、吉爾吉斯、阿塞拜疆，都是突厥族，說着突厥語。突厥這個名詞，常見於中史課本，卻與香港人沒甚麼交集；反而去了德國，會更認識這個語族。

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