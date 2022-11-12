羊肉兩三事：羊肉不是遊牧民族的專利，在台灣也能吃到一試成主顧的羊湯滋味

一碗小羊肉

天氣漸有涼意，各種冬令進補的食材廣告也充滿臉書河道。我自己最喜歡的冬令食物是羊肉，無論麻油燉肉、清涮片肉、大火爆炒還是西式的火烤，羊肉都是我的心頭好。

羊肉有種羶味，喜歡的人會說這才是羊肉味，不喜歡的人則聞之卻步。我媽是不愛羊肉的主婦，因此小時家中很少吃羊，印象中第一次大啖羊肉，可能是大學時代在中國的西安。羊肉串一份五元，五個大學生決定一人來一份，結果上菜時大驚，一份烤羊肉是二十串，我們五個人點了一百串羊肉，飽到天靈蓋。

另一次吃羊肉的經驗是在北京必吃名店東來順。店家教我們涮肉時要「七上八下」，起來沾點醬吃即可。餐廳自豪於羊肉新鮮無腥味，確實是非常好吃，令人印象深刻。

但吃羊肉倒不是中國北方遊牧民族的專利，台灣人對羊肉的料理也很精熟。最有名氣的當然就是傳統的紅燒羊肉爐。寒冷的冬天最補者莫過於羊肉爐，陶甕裝著滿滿高麗菜、金針菇和帶骨帶皮的羊肉登場，再依照個人喜好添加食材，正是台灣人最喜愛的火鍋大雜燴組合，開車在全國各地省道上常能見到。火鍋之外，這些羊肉店也通常提供各種羊肉快炒、涮肉或者紅燒料理，就算一個人也能享用。

高雄的岡山羊肉很出名，往北一直到台南也有很多羊肉攤。我最喜歡的是台南東門圓環附近的「東圓城羊肉」，那裡的羊雜湯永遠在特價，在路邊一坐，來碗湯再加個炒麵，也是人生隨性的幸福。台南車站附近的「老曾羊肉」也是我的愛店，如果在火車站附近出差，不管怎樣也要不辭辛勞走過去喝他一碗赤肉湯。

台南西門圓環附近，還有家名店「包成羊肉」。有一年全國做風颱，台南是全國唯一沒放颱風假的城市，當時還是市長的賴清德整夜沒睡，一早去吃了一碗療癒的羊肉湯被拍下，從此有了「賴神」之名，也讓包成有了全國知名度，可以跟附近只要一漲價就受矚目的「阿堂鹹粥」分庭抗禮。

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台北的羊肉名店也不少，最好吃莫過於民權西路站附近的「下港吔」，從捷運站巷子走去，百公尺外就聞到店裡的羊肉味。據說店家是因為早年在台北打拚，覺得台北沒有好吃的下港羊肉才決定要開家羊肉鋪。