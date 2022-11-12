羊肉兩三事：羊肉不是遊牧民族的專利，在台灣也能吃到一試成主顧的羊湯滋味
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從前台九線在進烏來之前，有家叫做「一碗小羊肉」的小店，暗夜之中獨亮燈，也是很有故事。這家店是我當兵指揮官的心頭最愛，據說他經常去吃，不但自己吃，還想跟弟兄們分享，因此派了兩位連上的炊事弟兄到店家學。
一碗小羊肉
天氣漸有涼意，各種冬令進補的食材廣告也充滿臉書河道。我自己最喜歡的冬令食物是羊肉，無論麻油燉肉、清涮片肉、大火爆炒還是西式的火烤，羊肉都是我的心頭好。
羊肉有種羶味，喜歡的人會說這才是羊肉味，不喜歡的人則聞之卻步。我媽是不愛羊肉的主婦，因此小時家中很少吃羊，印象中第一次大啖羊肉，可能是大學時代在中國的西安。羊肉串一份五元，五個大學生決定一人來一份，結果上菜時大驚，一份烤羊肉是二十串，我們五個人點了一百串羊肉，飽到天靈蓋。
另一次吃羊肉的經驗是在北京必吃名店東來順。店家教我們涮肉時要「七上八下」，起來沾點醬吃即可。餐廳自豪於羊肉新鮮無腥味，確實是非常好吃，令人印象深刻。
但吃羊肉倒不是中國北方遊牧民族的專利，台灣人對羊肉的料理也很精熟。最有名氣的當然就是傳統的紅燒羊肉爐。寒冷的冬天最補者莫過於羊肉爐，陶甕裝著滿滿高麗菜、金針菇和帶骨帶皮的羊肉登場，再依照個人喜好添加食材，正是台灣人最喜愛的火鍋大雜燴組合，開車在全國各地省道上常能見到。火鍋之外，這些羊肉店也通常提供各種羊肉快炒、涮肉或者紅燒料理，就算一個人也能享用。
高雄的岡山羊肉很出名，往北一直到台南也有很多羊肉攤。我最喜歡的是台南東門圓環附近的「東圓城羊肉」，那裡的羊雜湯永遠在特價，在路邊一坐，來碗湯再加個炒麵，也是人生隨性的幸福。台南車站附近的「老曾羊肉」也是我的愛店，如果在火車站附近出差，不管怎樣也要不辭辛勞走過去喝他一碗赤肉湯。
台南西門圓環附近，還有家名店「包成羊肉」。有一年全國做風颱，台南是全國唯一沒放颱風假的城市，當時還是市長的賴清德整夜沒睡，一早去吃了一碗療癒的羊肉湯被拍下，從此有了「賴神」之名，也讓包成有了全國知名度，可以跟附近只要一漲價就受矚目的「阿堂鹹粥」分庭抗禮。
台北的羊肉名店也不少，最好吃莫過於民權西路站附近的「下港吔」，從捷運站巷子走去，百公尺外就聞到店裡的羊肉味。據說店家是因為早年在台北打拚，覺得台北沒有好吃的下港羊肉才決定要開家羊肉鋪。
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。