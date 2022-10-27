全球數位商機共創國際論壇 ，助中小企業掌握數位及綠色雙轉型商機

全球面臨「E化（數位化）」、「Environment（環境）」的「雙E轉型」時代，國內高達98%、乘載近80%就業市場的中小企業，緊緊牽動著我國淨零目標。然而，傳統製造業者恐懼轉型的心理不容忽視，光是「數位化」就讓不少業者卻步，老舊耗能設備也捨不得更換。經濟部中小企業處21日舉辦「全球數位商機共創國際論壇」，邀請國內外企業代表，分享數位轉型如何協助綠色轉型。

瑞典貿易暨投資委員會（Business Sweden）台灣總經理暨商務處處長隼珮特受邀出席指出，瑞典產業結構與台灣相似，而瑞典祭出諸多中小企業支持政策，提供獎勵補助、輔導諮詢管道，讓政府陪伴他們走完轉型之路。

貴賓合照由左至右：(左一)配客嘉股份有限公司 賴俊谷 商業開發總監，(左二)永進機械工業股份有限公司 陳伯佳 總經理，(左三)綠色科技新創聯盟 李孝忠 會長、(左四)經濟部中小企業處 謝戎峰 主任秘書、(右四)歐洲經貿辦事處 楊藹羚 經貿組組長、(右三)瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處 隼珮特 台灣總經理暨商務處處長、(右二)Ericsson Taiwan 姚旦 副總經理暨技術長、(右一)Atlas Copco Taiwan 田玉龍 售後服務產品線經理

傳統製造業恐懼轉型 業者盼「大帶小」協助汰舊節能

我國碳排放51%來自製造部門，10%來自服務業，而據經濟部資料，國內150多萬家中小企業當中，約有15萬中小製造業、70萬家中小零售業。除了「排碳大戶」積極減碳，中小企業的綠色轉型也牽動著我國淨零目標。

經濟部中小企業處21日舉辦「全球數位商機共創國際論壇」，邀請國內外企業代表，分享數位轉型如何協助綠色轉型。中小企業處主秘謝戎峰指出，國內有98%是中小企業，乘載了我國近80%的就業市場。目前面臨「E化（數位化）」與「Environment（環境）」的「雙E轉型」時代，中小企業也必須掌握這些國際轉型趨勢。

台灣是製造業大國，難以擺脫高耗水、高耗能以及高廢棄物的產業結構，面對轉型的需求，業界喜憂參半。生產工具機為主的永進機械總經理陳伯佳表示，台灣工具機產業發達，2021年產值高達1.3兆，其中約有70%產品都是出口國外，出口值約331億美元，面對無法避免的國際減碳趨勢，業界卻因組成多元複雜，且都是中小企業，缺乏中心廠領導，難以產生共識。

陳伯佳認為，中小企業數位轉型有助於減少碳排放，但是轉型攸關產業文化，光是將既有流程加速的「數位化」步驟，很多業者就已經卻步，深怕轉變影響成本、效率與表現，最終導致失敗下場。

同樣是工業設備的外商阿特拉斯科普柯（Atlas Copco）售後服務產品線經理田玉龍補充，可透過科技協助突破台灣中小企業的困境，如運用大數據計算，掌握能耗與產出的當量，從中進行優化。最簡單的例子，就是用數字找出老舊的耗能設備來更新，呼籲台灣產業「不要念舊」，汰換耗能設備才是省錢之道。

歐洲經貿辦事處 楊藹羚 經貿組組長。

雙E轉型勢在必行 國際經驗：政府應給予中小企業支持

歐洲經貿辦事處經貿組組長楊藹羚分析當前歐洲政策，因歐盟目標2050年讓歐洲成為淨零大陸，至少2030要減排55%。未來十年歐洲的產業政策與架構都將迎來大翻新，將針對數位轉型與氣候目標雙管齊下，用數位科技減少碳足跡，如居家用電監控、智慧農業等，擴大轉型規模。

隼珮特則指出，台灣與瑞典的產業結構相似，瑞典經歷很長一段轉型歷程，才成為名列聯合國永續發展排名前三名的國家。

隼珮特建議，單靠政府政策難以達成減碳目標，必須與企業端配合，但是相較於大企業，中小企業可能沒有足夠資源投入轉型，應該由政府給予協助。瑞典政府給予中小企業很多支持政策，如投資綠色解決方案、投資數位轉型，政府都會提供獎勵補助、輔導諮詢等，陪伴他們走完轉型之路。

本文轉載自環境資訊中心 https://e-info.org.tw/node/235307

原標題：數位、環保雙挑戰 傳統製造業恐懼轉型 業者盼「大帶小」汰舊節能

(原文：環境資訊中心 記者 李蘇竣報導)