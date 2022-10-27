2022/10/27,
商業

「面板雙虎」Q3虧損達258.9億元，彭双浪：戰爭、疫情加通膨一起來，消費市場「斷崖式衰退」

「面板雙虎」Q3虧損達258.9億元，彭双浪：戰爭、疫情加通膨一起來，消費市場「斷崖式衰退」
Photo Credit: 中央社

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通貨膨脹高居不下，全球景氣面臨衰退，台灣面板雙虎公布財報虧損數百億，友達董事長彭双浪示警，消費市場斷崖式的衰退。

面板業遇逆風，面板雙虎友達、群創公布今（2022）年第3季財報，前者營業淨損約新台幣104.9億元；後者為淨損為154億元，合計虧損達258.9億元。友達董事長彭双浪表示，戰爭、疫情和通膨都是經濟發展的殺手，從來沒有同時出現過，現在消費市場斷崖式的衰退，需要較長時間調整。

面板業衰退，友達、群創虧損達258.9億元

兩年來的數位紅利已經消耗殆盡，隨著通貨膨脹高居不下，全球景氣開始走下坡。面板產業屬於資本、技術密集的產業，由於生命週期短生產技術更迭快速，國際化分工現象普遍，而面板報價常常處於「非穩定」的平衡狀態。

事實上，撇除疫情年，台灣面板產業一直收到中日韓的強力競爭，其中又以中國崛起徹底改變產業結構。據研究指出2008年中國面板業者，靠著內需市場壯大，2012年台韓日等廠商正猶豫，需求恐不如預期而放緩擴廠腳步時，中國業者仍非常積極擴廠搶市占，進而有效攻城掠地。

據《台灣液晶面板產業競爭分析》論文指出，台灣雖然以工業園區的垂直上下游整合為核心，有利於快速量產，形成產業聚落，但是難有核心生產技術產生，也缺乏創新能力，尤其又受限內需市場太小，產品又無差異化，導致近年面板產業遲遲無法提升、擴大。

如今，受到全球景氣下滑影響，各大科技零組件庫存拉高，台廠壓力爆棚。其中，友達第3季虧損超出預期，單季大虧104.9億元，寫下10年來最大單季虧損，營收為497.3億元，較上季衰退20.9％，毛利率轉為負數、約負14.6％，本業大虧137.15億元，歸屬母公司業主之淨損約104.9億元，每股淨損約1.23元。

此外，群創公布2022年第3季營運成果，合併營收為480億元，營業淨損為154億元，稅後淨損為127億元，基本每股損失為1.27元。

群創表示，展望今年第4季，歐美促銷旺季來臨，將有利通路商「去化存貨」，讓庫存回到健康水位。然而，全球景氣仍然嚴峻，公司將審慎管理成本支出及產能利用率，同時加速推出非顯示應用領域的產品開發，並提升高附加價值營收比重，以抵禦景氣下行時的產業波動影響，維持營運及財務狀況穩健。

友達董事長彭双浪：消費市場斷崖式的衰退

彭双浪強調，戰爭、疫情和通膨，同時出現造成消費市場斷崖式的衰退，這不同於過去是因為業者擴廠而造成的循環性供給，因此未來要有更長時間調整。

他還說，面板業遇到逆風，現金流管理是當前重中之重。友達有3大因應措施，首先是嚴格控制庫存減少營運資金積壓，其次是嚴格控制資本支出，年初后里8.6代廠的新廠計劃延遲動工，目前沒有時間表，最後則是設法降低成本。

針對面板景氣，台經院研究員曾俊洲告訴《中央廣播電台》，預期2022年國際旅遊可能迎來復甦，相對排擠3C消費電子需求，意味面板業明年上半年反彈力道疲弱；等待至明年下半年，將會好一點，但仍處於低檔盤旋，讓面板業者虧損持續收斂，能否進一步轉呈獲利，挑戰著業者們的產品組合，而真正復甦則要2024年。

此外，據《工商時報》報導，三星電子影像顯示器事業部（VD）將來台洽談面板採購事宜。Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，中國在面板產業是寡占局面，品牌廠等於喪失了議價權，因此三星策略調整為「增加對非中國面板廠的採購」，策略性扶持其他面板供應商，以分散採購風險。

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核稿編輯：翁世航


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