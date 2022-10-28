習近平的「中國式現代化」，是「國進民退」促成共同富裕，「安全」才是發展經濟第一要務
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二十大之前，中共宣稱已經實現了「全面小康社會」的任務，更自我肯定「全面扶貧」的進展，那麼進入第三任期，下一個達成的里程碑是什麼？其實這早在2021年就有了雛形。
中國政治局勢進入新的時代，中共二十大大張旗鼓展開，總書記習近平不但連任成功，他的人馬也順勢掌握中央政治局常委，清一色都是習派的中共領導班子，宣告改革開放後的派系共治已瓦解，邁入單一派系集權下的強人統治模式。
未來，所有政務及政策都是習近平一個人拍板決定，一心想實現中國式現代化的習近平，在他的二十大政治報告中提了89次「安全」字眼，顯然愈是獨裁愈是缺乏安全感，打算如何應對未來挑戰，解決經濟問題應當會是習近平的第一要務。
習近平的經濟路線，其實是保護主義
2017年開始，中國經濟成長速度就呈現緩步下滑的趨勢，當時中共內部為了緩和可能衍生的社會衝擊，甚至要防範可能對政局穩定帶來衝擊，大力鋪陳「L型經濟新常態」的認知，換句話說，就是要解決長期以來仰賴高速經濟增長的發展模式。
回頭來看，這也是習近平要延續權勢地位的作法之一，藉此來排除2018年修憲取消連任限制的任何風險，尤其是經濟下層建築可能會動搖政治上層建築的危機意識，習近平加快握緊經濟控管的動作，無非就是擔心會動搖自己的權勢地位。
2020年疫情肆虐，不但侵擾了全球經濟發展，無疑也讓中國經濟問題雪上加霜，這儼然是習近平上台後的最大挑戰，與此同時，他提出兩個循環的說法，就是要用來因應來自國內外的各種壓力，特別是強調自力更生的科技研發口號，外界質疑中國開放政策將可能會改弦更張，甚至是走回改革開放前的鎖國路線。
其實，習近平的經濟政策具保護主義色彩，不同於李克強經濟學的改革套路，這也解釋了他為何如此堅持「動態清零」的防疫政策，藉由防疫來對內進行社會控制，以及防範敵對勢力「以疫謀反」。
自習近平中共十八大上台以來，他質疑市場經濟的競爭法則，反而更深信政府主導下的社會主義模式，所以他所推出的「一帶一路倡議」，就是透過國家力量來對外進行基礎建設投資，政府領頭再由國有銀行及企業來落實，一來解決國內供給端的壓力，二來提高政府對外投資的影響力，由內而外的政府干涉手段，就成了中共增強全球治理能力的重要路徑。
這也是為何歐美國家對於中國滲透的擔憂，極力防堵中國企業拓展全球版圖，質疑背後都有著中國官方的政治力介入。
習近平的現代化，是由「國進民退」促成共同富裕
進入中共二十大之前，中共宣稱已經完成「建黨百年」的使命，不但實現了「全面小康社會」的任務，更自我肯定「全面扶貧」的進展，這號稱是習近平過去十年的重要政績，那麼進入第三任期，甚至是他個人要形塑終身延任的政治野心，下一個達成的里程碑是什麼？早在2021年就有了雛形。
當時，習近平提出「共同富裕」的口號，雖然對外宣稱不是「劫富濟貧」的平等主義，事實上這攸關著習近平在二十大提出「中國式現代化」目標，彰顯中共獨裁統治下的制度優勢。
說白了，「中國式現代化」就是要證明獨裁專制也能讓國家實踐現代化，對內成了習近平推動「國進民退」經濟發展路線的藉口，對外則是要西方民主國家展開「制度之爭」，這從他不惜犧牲經濟，也要落實嚴格「封控清零」的防疫政策，便可窺知習近平對於政府角色的自信。
其中，尤其是針對部分敏感產業的「政府監管」作為，表面上是要維持市場秩序，實際上則是要讓公有制經濟體能發揮主導作用，一來讓經濟發展可控，二來避免過度依賴市場化及國際化，脫離以西方為主的全球化道路。
中共二十大之後，習近平勢必會抓緊對內控制，這應和著他對於「安全」的重視，換言之，經濟穩定牽連著社會穩定，同時影響著政局的穩定，那麼已經完全執政的權力結構之下，習近平必然更會肆無忌憚，強行他的經濟路線，這解釋了為何他破格提拔自己人李強連三跳進入政治局常委名單，以及可能會安排擔任總理之位。
在可以想像的未來，中共二十大的經濟政策，將不再仰賴技術官僚來進行政策制定，而是屈服在習近平的政治判斷，國務院僅是執行角色，李強頂多是習近平以黨領政的幕僚長功能。
中國經濟將進入改革開放以來更為封閉的時刻，回不去以往相對開放的發展模式，習近平最有可能採取的辦法，就是強化政府對市場的微觀控制，並由上而下採取刺激市場的調控作為，那麼這可以短暫帶來利多，但長期而言並不利於經濟永續發展，尤其是許多外資將可能因此出逃。
倘若習近平硬是要落實「國進民退」，就算今年底召開的中央經濟工作會議會頒布急需的補救措施，也頂多是政府祭出短期措施，對中國經濟整體形勢的作用僅是短多長空。
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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