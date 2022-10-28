【一圖看懂】比較2019-2021年疫情前後，全球與台灣的「電商滲透率」如何改變？

全球實體零售產業於2019至2021年疫情期間遭受嚴峻打擊，不少零售業者在疫情下大舉強化網路銷售布局，加上多國政府將電子商務視為零售產業疫後轉型方案與新型態貿易基礎設施，紛紛提出各項輔導方案及消費振興措施，推動電商滲透率顯著提高。根據各國主管機關統計，2021年英國、韓國、中國等領先市場電商滲透率均已站穩20%以上。

未來流通研究所彙整全球主要國家電商滲透率數據、及全球與台灣代表性電商企業於疫情期間的營收規模變化，並與關聯產業的業界專家合作，針對台灣電商滲透率及網路銷售規模進行未來八年（2022-2030）整體評估。研究團隊進一步提出三項重點情報分析，做為觀測台灣零售業網路銷售長期趨勢之參考基礎。

Photo Credit: 未來流通

疫情下各國電商滲透率顯著提高：

英國超越韓國成為全球之冠、美國及中國微幅回落

英國、韓國、中國等領先市場電商滲透率均已站穩20%以上，其中英國受惠於線上訂購、線下取貨（Click & Collect）模式的普及，電商滲透率自2019年的15.8%大幅升高至2021年達28.1%（增加12.3個百分點），超越中國與韓國，成為全球電商滲透率最高的國家。

位居第二的為長期擁有高電商滲透率特色的韓國，2021年滲透率自2019年的20.8%增至27.8%（增加7.0個百分點）；排名第三的中國則自20.7%增至24.2%（增加3.5個百分點）。

除了英國、韓國、中國三大電商滲透率領先市場外，全球主要國家電商滲透率同樣在疫情期間大幅增長，2021年滲透率普遍增至10%至15%間。且不少國家高達三至五成的電商滲透率，係於2019到2021年疫情期間增加的。以新加坡為例，2019到2021年間電商滲透率增加7.8個百分點，以當地2021年電商滲透率13.7%計算，相當於超過一半的滲透率係於疫情期間增加的。

不過，隨著各國陸續放寬疫情管制措施，消費者開始重回實體通路，2021下半年實體零售市場及跨境旅遊嶄露曙光，電商產業為時兩年的瘋狂成長之旅似乎暫時告歇，全球電商滲透率漲幅趨緩，美國及中國2021年電商滲透率甚至微幅下滑。台灣方面，2022H1電商產業成長率回落至8.8%，僅約2020及2021年同期增幅的一半；而以實體通路為主的整體零售業，2022H1成長率達6.7%，創下自2004年以來近18年同期新高。

大型電商領導企業規模快速擴張：

全球9大電商成長78.1%、台灣6大電商成長43.8%

疫情下高漲的需求預期及資本市場關注，不僅有助於電商關聯新創企業獲取資源進行快速擴張，部分大型電商領導企業亦同步取得亮眼營收成長表現：統計全球9家代表性電商企業營收，2021年合計營業規模約8688億美元，與疫情爆發前的2019年相較，漲幅高達78.1%。

台灣方面，觀察可取得財務數據的6家代表性電商企業，2021年合計營業規模約新台幣1,786億，相較疫情前2019年增幅為43.8%。其中營業規模最大的本土電商企業富邦媒體（momo購物網），2021年營業額達新台幣884億，與2019年相較成長約70.6%。

不過，與全球各主要市場電商滲透率走勢一致，2022年後高基期及消費移轉線下的壓力亦同步下沉至電商企業營運面。疫情期間過度樂觀的資本擴張及人力投入，疫情後開始回歸長期趨勢水準，需要經歷市場長期消化以重回健全成長軌跡。因此，可以觀察到部分大型電商企業已展開削減業務支出及精簡人力措施。

Photo Credit: 中央社

2030台灣電商滲透率成長推估：

2030年滲透率有機會達20.1%，新增5100億台幣網路零售額

2021年台灣電商滲透率首度突破雙位數，達10.8%，與疫情前2019年相較增加了3.3個百分點，以2021年整體零售市場規模為基礎計算，電商滲透率每增加1個百分點，相當於新增約新台幣400億元的網路零售額。

以台灣整體零售業及網路銷售額年均複合成長率推估，2030年台灣零售業整體網路銷售市場規模將有機會接近新台幣1兆元（包含電商與郵購產業規模+電視購物與直銷業網路銷售規模+實體零售業網路銷售規模），電商滲透率同步提升至20.1%。不僅台灣有機會於2030年擠身全球20%電商滲透率的領先市場行列，與2021年相較，每年將新增約新台幣5100億元的龐大零售業網路銷售規模。

整體而言，2022年全球電商產業面臨高基期及消費回降挑戰，但疫情仍加速了全球電商產業發展進程，涵蓋線上支付、物流履約、數位行銷、軟硬體自動化工具、跨境電商等在內的電商生態圈趨於完善，為產業發展打造出良好的基礎經營環境。

本文經未來流通研究所授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航