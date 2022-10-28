【一圖看懂】比較2019-2021年疫情前後，全球與台灣的「電商滲透率」如何改變？
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雙11將至，回顧2019到2021年全球和台灣的電商，在疫情下除了滲透率顯著提高，大型電商領導企業規模也快速擴張，根據推估，2030台灣電商有機會新增5100億台幣的網路零售額。
全球實體零售產業於2019至2021年疫情期間遭受嚴峻打擊，不少零售業者在疫情下大舉強化網路銷售布局，加上多國政府將電子商務視為零售產業疫後轉型方案與新型態貿易基礎設施，紛紛提出各項輔導方案及消費振興措施，推動電商滲透率顯著提高。根據各國主管機關統計，2021年英國、韓國、中國等領先市場電商滲透率均已站穩20%以上。
未來流通研究所彙整全球主要國家電商滲透率數據、及全球與台灣代表性電商企業於疫情期間的營收規模變化，並與關聯產業的業界專家合作，針對台灣電商滲透率及網路銷售規模進行未來八年（2022-2030）整體評估。研究團隊進一步提出三項重點情報分析，做為觀測台灣零售業網路銷售長期趨勢之參考基礎。
疫情下各國電商滲透率顯著提高：
英國超越韓國成為全球之冠、美國及中國微幅回落
英國、韓國、中國等領先市場電商滲透率均已站穩20%以上，其中英國受惠於線上訂購、線下取貨（Click & Collect）模式的普及，電商滲透率自2019年的15.8%大幅升高至2021年達28.1%（增加12.3個百分點），超越中國與韓國，成為全球電商滲透率最高的國家。
位居第二的為長期擁有高電商滲透率特色的韓國，2021年滲透率自2019年的20.8%增至27.8%（增加7.0個百分點）；排名第三的中國則自20.7%增至24.2%（增加3.5個百分點）。
除了英國、韓國、中國三大電商滲透率領先市場外，全球主要國家電商滲透率同樣在疫情期間大幅增長，2021年滲透率普遍增至10%至15%間。且不少國家高達三至五成的電商滲透率，係於2019到2021年疫情期間增加的。以新加坡為例，2019到2021年間電商滲透率增加7.8個百分點，以當地2021年電商滲透率13.7%計算，相當於超過一半的滲透率係於疫情期間增加的。
不過，隨著各國陸續放寬疫情管制措施，消費者開始重回實體通路，2021下半年實體零售市場及跨境旅遊嶄露曙光，電商產業為時兩年的瘋狂成長之旅似乎暫時告歇，全球電商滲透率漲幅趨緩，美國及中國2021年電商滲透率甚至微幅下滑。台灣方面，2022H1電商產業成長率回落至8.8%，僅約2020及2021年同期增幅的一半；而以實體通路為主的整體零售業，2022H1成長率達6.7%，創下自2004年以來近18年同期新高。
大型電商領導企業規模快速擴張：
全球9大電商成長78.1%、台灣6大電商成長43.8%
疫情下高漲的需求預期及資本市場關注，不僅有助於電商關聯新創企業獲取資源進行快速擴張，部分大型電商領導企業亦同步取得亮眼營收成長表現：統計全球9家代表性電商企業營收，2021年合計營業規模約8688億美元，與疫情爆發前的2019年相較，漲幅高達78.1%。
台灣方面，觀察可取得財務數據的6家代表性電商企業，2021年合計營業規模約新台幣1,786億，相較疫情前2019年增幅為43.8%。其中營業規模最大的本土電商企業富邦媒體（momo購物網），2021年營業額達新台幣884億，與2019年相較成長約70.6%。
不過，與全球各主要市場電商滲透率走勢一致，2022年後高基期及消費移轉線下的壓力亦同步下沉至電商企業營運面。疫情期間過度樂觀的資本擴張及人力投入，疫情後開始回歸長期趨勢水準，需要經歷市場長期消化以重回健全成長軌跡。因此，可以觀察到部分大型電商企業已展開削減業務支出及精簡人力措施。
2030台灣電商滲透率成長推估：
2030年滲透率有機會達20.1%，新增5100億台幣網路零售額
2021年台灣電商滲透率首度突破雙位數，達10.8%，與疫情前2019年相較增加了3.3個百分點，以2021年整體零售市場規模為基礎計算，電商滲透率每增加1個百分點，相當於新增約新台幣400億元的網路零售額。
以台灣整體零售業及網路銷售額年均複合成長率推估，2030年台灣零售業整體網路銷售市場規模將有機會接近新台幣1兆元（包含電商與郵購產業規模+電視購物與直銷業網路銷售規模+實體零售業網路銷售規模），電商滲透率同步提升至20.1%。不僅台灣有機會於2030年擠身全球20%電商滲透率的領先市場行列，與2021年相較，每年將新增約新台幣5100億元的龐大零售業網路銷售規模。
整體而言，2022年全球電商產業面臨高基期及消費回降挑戰，但疫情仍加速了全球電商產業發展進程，涵蓋線上支付、物流履約、數位行銷、軟硬體自動化工具、跨境電商等在內的電商生態圈趨於完善，為產業發展打造出良好的基礎經營環境。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
我們想讓你知道的是
今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/innovation/salon