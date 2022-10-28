【影評】《詭孩》：21世紀驚悚新經典，進入童年不寒而慄的恐懼、興奮與焦慮
我們想讓你知道的是
近年以《世界上最爛的人》大紅大紫的挪威導演尤沃金提爾，其編劇班底艾斯基佛格自編自導的第二部劇情長片《詭孩》近期在台上映，本片是一部帶有社會學傾向的社會驚悚電影，如同《X戰警》、《怪奇物語》的類型混搭麥可漢內克，成為21世紀「多樣性」超能力的獨特作品。
近年以《愛重奏》、《八月三十一日，我在奧斯陸》、《世界上最爛的人》「奧斯陸三部曲」大紅大紫的挪威導演尤沃金提爾（Joachim Trier）的編劇班底艾斯基佛格（Eskil Vogt），自編自導的第二部劇情長片《詭孩》，描述四個孩子因發現自己身上神秘力量而成為朋友，令人不安的敘事和影像風格。
然而，本片最值得一提的哏，就在於將孩子的自閉「殘疾」和移民的有色「種族」譬喻為「多樣性」超能力，如幼年《X戰警》的故事出發點，卻是風格寫實沒有特效的心理驚悚劇。
或說，這是一部帶有社會學傾向的社會驚悚電影，如同美劇《怪奇物語》的類型混搭麥可漢內克 （Michael Haneke）《班尼的錄影帶》、《大快人心》的社會寫實。
孩子們生活在是非善惡定義確立之前的世界中，無法控制自己的衝動、混亂的情緒。童年是不道德的一種原始狀態，片中有屬於孩子的善惡二元一戰，導演卻也重申純粹邪惡的孩子不存在，透過一段令人不寒而栗的旅程，試圖理解他們混沌的世界。
我們必須原諒沒有機會「正常」發展的孩子，壞蛋或英雄歸根結底都是無辜天真的小孩，這超越了經典的超自然驚悚類型，成為21世紀「多樣性」超能力的獨特作品。
四人幫兒童恐怖類型
縱觀影史上如1960年的《魔童村》、1976年西班牙電影《誰能殺了孩子》等兒童驚悚類型經典，《詭孩》的原片名The Innocents（天真無辜者），是直接借自1961年同名英國心理恐怖經典，但更像是超級英雄電影，而不是幽靈鬼怪。
這種天真，也是孩子對後果的無知，不知道為什麼他們不應該做「那件」想做的事。一群孤單「沒大人」的孩子加上超自然力量，幾乎就等於令人毛骨悚然的驚悚片。
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【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
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李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
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本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。