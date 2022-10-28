TNL+ 2022/10/28,
影劇

【影評】《詭孩》：21世紀驚悚新經典，進入童年不寒而慄的恐懼、興奮與焦慮

【影評】《詭孩》：21世紀驚悚新經典，進入童年不寒而慄的恐懼、興奮與焦慮
Photo Credit: 好威映象提供

我們想讓你知道的是

近年以《世界上最爛的人》大紅大紫的挪威導演尤沃金提爾，其編劇班底艾斯基佛格自編自導的第二部劇情長片《詭孩》近期在台上映，本片是一部帶有社會學傾向的社會驚悚電影，如同《X戰警》、《怪奇物語》的類型混搭麥可漢內克，成為21世紀「多樣性」超能力的獨特作品。

近年以《愛重奏》、《八月三十一日，我在奧斯陸》、《世界上最爛的人》「奧斯陸三部曲」大紅大紫的挪威導演尤沃金提爾（Joachim Trier）的編劇班底艾斯基佛格（Eskil Vogt），自編自導的第二部劇情長片《詭孩》，描述四個孩子因發現自己身上神秘力量而成為朋友，令人不安的敘事和影像風格。

然而，本片最值得一提的哏，就在於將孩子的自閉「殘疾」和移民的有色「種族」譬喻為「多樣性」超能力，如幼年《X戰警》的故事出發點，卻是風格寫實沒有特效的心理驚悚劇。

或說，這是一部帶有社會學傾向的社會驚悚電影，如同美劇《怪奇物語》的類型混搭麥可漢內克 （Michael Haneke）《班尼的錄影帶》、《大快人心》的社會寫實。

孩子們生活在是非善惡定義確立之前的世界中，無法控制自己的衝動、混亂的情緒。童年是不道德的一種原始狀態，片中有屬於孩子的善惡二元一戰，導演卻也重申純粹邪惡的孩子不存在，透過一段令人不寒而栗的旅程，試圖理解他們混沌的世界。

我們必須原諒沒有機會「正常」發展的孩子，壞蛋或英雄歸根結底都是無辜天真的小孩，這超越了經典的超自然驚悚類型，成為21世紀「多樣性」超能力的獨特作品。

四人幫兒童恐怖類型

縱觀影史上如1960年的《魔童村》、1976年西班牙電影《誰能殺了孩子》等兒童驚悚類型經典，《詭孩》的原片名The Innocents（天真無辜者），是直接借自1961年同名英國心理恐怖經典，但更像是超級英雄電影，而不是幽靈鬼怪。

這種天真，也是孩子對後果的無知，不知道為什麼他們不應該做「那件」想做的事。一群孤單「沒大人」的孩子加上超自然力量，幾乎就等於令人毛骨悚然的驚悚片。

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