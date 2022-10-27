旗美商工、同濟高中列首波私中專輔名單，2年未改善就停招，私校工會：恐造成偏鄉教育資源失衡
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教育部今（27）日下午召開私校退場審議會第6次會議，高雄縣私立旗美高級商工職業學校、嘉義縣私立同濟高中皆因財務問題被列入專輔，並有2個月的改善期，若屆期未改善將被停招、停辦。
日前共7所私立大專院校被列為「專案輔導學校」後，緊接著私校退場審議會開始審查私立高中職。在本次會議中，高雄縣私立旗美高級商工職業學校、嘉義縣私立同濟高中皆因財務問題被列入專輔，並有2年的改善期，若屆期未改善將被停招、停辦。
教育部今（27）日下午召開私校退場審議會第6次會議，由審議會召集人、教育部政務次長劉孟奇主持，共有21人出席，達全體委員人數的2/3。會中邀請學校相關人員列席報告，針對專案輔導學校的認定進行討論。
《私立高級中等以上學校退場條例》通過後，不只大專院校，私立高中職也被納入私校退場機制，在認定了7所大專院校後，今日審查的對象為私立高中職，高雄市旗美商工、嘉義縣同濟高中被認定為專輔學校。
審議會指出，兩校均經過1/2以上委員同意，認為學校情況符合《退場條例》第6條第1項第1款：「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，並給予改善期限2年。至於改善的具體日期為何，國教署長彭富源接受媒體聯訪時指出，因為有核定、認定的過程，會在10日內完成發文，屆時由發文的日期起算2年。如果學校沒有在2年期限內改善，將在下學年度停止全部招生、重新組織董事會，並於停招的學年度結束時停辦。
兩校24個月財務指標未達標準，同濟校方和老師「同舟共濟」
至於兩校的財務狀況有多惡化，彭富源表示，整體來看有一具體的財務指標，就是學校最近2年內每個月可用資金無法維持3個月經常性現金支出的月數，2校累計的月數都已經超過法規要求，到達24個月。所以在有關的借貸的清償上，他們也面臨困境，審議會有了這樣的共識，所以投票通過，並給學校2年的改善期。
同濟中學近3年的專兼任教師數總額，111年僅剩下24人，學生人數只有93人；旗美商工專兼任教師剩下13人，學生數還有106人。
針對學校是否欠薪，彭富源表示，同濟高中認為「和老師之間是同舟共濟」，但那是不合法、不合理的現象。此外，同濟中學在112學年度停招國中部、試圖轉型社區高中，彭富源表示，進到改善期間後，查核輔導小組會再進行協助，提供專業建議。
彭富源指出，經過審定通過的專輔學校，教育部會將名單公告在公告專區，並加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。
然而，私立高中職學生可能未成年，彭富源表示，擔任董事的學生依法應為「有行為能力人」，依照《民法》規定，成年的年齡為20歲，112年後改為18歲，如果學校沒有有行為能力的學生，將免加派學生擔任董事，由學者專家來替代。
私中審議5月前處理完、避免影響學生，私校工會呼籲教育部支持私校
國教署日前透露，有超過20所私立高中將提到審議會上，對於審議會日後的排審規劃，彭富源表示，整體而言，1次會議會審1到3個學校，排定順序時，會將滿足較多審議指標的學校排在前面。他也一再強調，工作小組會盡量做嚴密、審慎的準備，因此很難講要在何時討論完全部的學校。
針對排審的問題，彭富源指出：「不能影響到學生在選填志願的時候，還不知道這個學校會不會被列為專輔」，所以國教署和地方政府會盡量在5月以前處理完，因為高中大約在6月時會選填志願。
至於下次何時開會，彭富源透露會在11月中，要看退場辦公室的處理狀況。
針對此次審議結果，私校工會表示，本次同濟高中、旗美商工被列入專輔，凸顯偏鄉私中辦學普遍陷入困境，若政無持續無作為，預估未來5年將有大量偏鄉私中面臨退場危機，尤其竹苗及南部4縣市情況將特別嚴重，除了會衝擊技職人才培育，更將擴大城鄉教育資源落差。
私校工會理事長尤榮輝認為，任何1所私校退場都是地方教育資源的重大損失，少子化冰河期考驗私校生存能力，若政府放任市場自然淘汰私中，必然造成偏鄉教育資源失衡，在努力淘汰後段私校的同時，期待教育部也要能積極思考提供私校合理辦學空間、支持優良私校發展，並彌平城鄉教育資源差距的政策。
尤榮輝指出，認定私中為專輔學的指標除了財務惡化外，還有「合格教師率」及欠薪情形，但目前國教署對私中合格教師率及欠薪都採「既往不咎」，將依5月退場條例公告實施後的狀況評核結果納入預警及專輔。目前有許多私中聘任不合格教師情形嚴重，也有扣減研究費及導師費狀況，對於主管機關的寬容，尤榮輝呼籲各私中把握機會，務必提高合格教師率，並避免欠薪爭議。
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核稿編輯：翁世航
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