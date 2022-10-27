美國晶片禁令發威，半導體設備廠艾司摩爾對中國銷售預估大減四成

美中科技戰日益白熱化，白宮對中國「晶片禁令」發威，知名半導體設備商艾司摩爾（ASML）估計對中國銷售大減40%，而其他設備廠如應用材料（Applied Materials）、科磊（KLA）、科林研發（Lam Research）則衰退5至10%。

艾司摩爾對中國銷售將大減四成

近日美國發布新的晶片禁令，打擊中國半導體產業，削弱其在未來新科技，如人工智慧（AI）、衛星太空產業等領域的發展。分析人士告訴《華爾街日報》，本次禁令加入美國盟友，範圍更大更廣，讓盟友得制定自己的法規，防止中國業者鑽漏洞。

目前美國半導體設備公司，需要獲得政府許可，才能夠出口設備到中國，這大大限制了中國製造先進製程晶片的能力，而該限制令除了購買設備以外，還擴及到半導體設備維修所需零組件，以及其它重要元件。

經歷過一連串美國發布的新規定後，《路透社》報導指出，著名的半導體設備廠艾司摩爾（ASML）將影響它在中國40%以上的營業額。艾司摩爾發出聲明指出：「我們在中國的設備銷售佔2022年前9個月總收入的16%，一直是我們業務成長的一部分，中國市場對集團獲利做出了巨大貢獻。」

不過，艾司摩爾近日所公布的財報相當亮眼，2022年第3季度的收入為57.7億歐元（56億美元），超過分析師預期的54.1億歐元。此成績相較於去年同期成長了10%。

艾司摩爾的淨利為17億歐元，而預期為14.2億歐元，較去年同期下降2.2%，但與今年第2季度相比有所提高。艾司摩爾也預估，今年10至12月的季度營業額，將穩定在6億至6.3億歐元左右，其中也包括其他的業外收入。

對此，花旗歐洲技術股票研究主管Amit Harchandani告訴《CNBC》，艾司摩爾近繳出的財報，經營實力反映出該公司的定位，而不受制於半導體的衰退週期。

艾司摩爾近執行長Peter Wennink近日強調：「由於通脹、消費者信心和衰退風險等全球總體經濟問題，市場存在不確定性⋯⋯雖然我們開始看到每個市場的需求不同，但對我們看到需求仍然強勁。」

應材、科磊和科林銷售額衰退5至10%

雖然在美國禁令出爐後，艾司摩爾告訴美國員工停止為中國客戶提供服務，但是艾司摩爾正持續評估美國的出口管制法規。Wennink說：「根據我們的初步評估，新的限制不會改變艾司摩爾將光刻設備運出荷蘭的規則，我們預計對2023年整體出貨計劃的直接影響是有限的。」

此外，艾司摩爾的最大競爭對手，應用材料（Applied Materials）。它同時也是全球最大的半導體製造裝置和服務供應商，主要產品為晶片製造相關類產品，在邏輯代工（Logic Foundry）、DRAM等晶圓製造、封裝設備上都排名首位。

應材主要業務面向廣泛能見度高，除了晶圓設備，還有顯示器製程設備（LCD、OLED等）。應用材料擁有完整產品線，如材料沈積（Create）、材料去除（Shape）、材料改質（Modify）、材料分析（Analyze）以及整合性製程方案及服務。

應材強調，晶片禁令將導致該公司今年第4季營收預計減少約4億美元，明年第1季的營收可能也會受到同等影響。另根據Evercore ISI分析師CJ Muse報告指出，2021年中國市場占應用材料總銷售額的29%，將受到衝擊；其他設備者包括科磊、科林研發、應材等半導體製造商的營業額，預計也將受到5至10%的影響。

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核稿編輯：翁世航