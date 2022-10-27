美國晶片禁令發威，半導體設備廠艾司摩爾對中國銷售預估大減四成
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美中對抗持續升溫，日前白宮公佈的對中國晶片禁令逐漸發威，知名半導體設備廠艾司摩爾（ASML）預估對中國銷售將大減四成
美中科技戰日益白熱化，白宮對中國「晶片禁令」發威，知名半導體設備商艾司摩爾（ASML）估計對中國銷售大減40%，而其他設備廠如應用材料（Applied Materials）、科磊（KLA）、科林研發（Lam Research）則衰退5至10%。
艾司摩爾對中國銷售將大減四成
近日美國發布新的晶片禁令，打擊中國半導體產業，削弱其在未來新科技，如人工智慧（AI）、衛星太空產業等領域的發展。分析人士告訴《華爾街日報》，本次禁令加入美國盟友，範圍更大更廣，讓盟友得制定自己的法規，防止中國業者鑽漏洞。
目前美國半導體設備公司，需要獲得政府許可，才能夠出口設備到中國，這大大限制了中國製造先進製程晶片的能力，而該限制令除了購買設備以外，還擴及到半導體設備維修所需零組件，以及其它重要元件。
經歷過一連串美國發布的新規定後，《路透社》報導指出，著名的半導體設備廠艾司摩爾（ASML）將影響它在中國40%以上的營業額。艾司摩爾發出聲明指出：「我們在中國的設備銷售佔2022年前9個月總收入的16%，一直是我們業務成長的一部分，中國市場對集團獲利做出了巨大貢獻。」
不過，艾司摩爾近日所公布的財報相當亮眼，2022年第3季度的收入為57.7億歐元（56億美元），超過分析師預期的54.1億歐元。此成績相較於去年同期成長了10%。
艾司摩爾的淨利為17億歐元，而預期為14.2億歐元，較去年同期下降2.2%，但與今年第2季度相比有所提高。艾司摩爾也預估，今年10至12月的季度營業額，將穩定在6億至6.3億歐元左右，其中也包括其他的業外收入。
對此，花旗歐洲技術股票研究主管Amit Harchandani告訴《CNBC》，艾司摩爾近繳出的財報，經營實力反映出該公司的定位，而不受制於半導體的衰退週期。
艾司摩爾近執行長Peter Wennink近日強調：「由於通脹、消費者信心和衰退風險等全球總體經濟問題，市場存在不確定性⋯⋯雖然我們開始看到每個市場的需求不同，但對我們看到需求仍然強勁。」
應材、科磊和科林銷售額衰退5至10%
雖然在美國禁令出爐後，艾司摩爾告訴美國員工停止為中國客戶提供服務，但是艾司摩爾正持續評估美國的出口管制法規。Wennink說：「根據我們的初步評估，新的限制不會改變艾司摩爾將光刻設備運出荷蘭的規則，我們預計對2023年整體出貨計劃的直接影響是有限的。」
此外，艾司摩爾的最大競爭對手，應用材料（Applied Materials）。它同時也是全球最大的半導體製造裝置和服務供應商，主要產品為晶片製造相關類產品，在邏輯代工（Logic Foundry）、DRAM等晶圓製造、封裝設備上都排名首位。
應材主要業務面向廣泛能見度高，除了晶圓設備，還有顯示器製程設備（LCD、OLED等）。應用材料擁有完整產品線，如材料沈積（Create）、材料去除（Shape）、材料改質（Modify）、材料分析（Analyze）以及整合性製程方案及服務。
應材強調，晶片禁令將導致該公司今年第4季營收預計減少約4億美元，明年第1季的營收可能也會受到同等影響。另根據Evercore ISI分析師CJ Muse報告指出，2021年中國市場占應用材料總銷售額的29%，將受到衝擊；其他設備者包括科磊、科林研發、應材等半導體製造商的營業額，預計也將受到5至10%的影響。
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核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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急速拔升成長曲線之下，潛藏多媒體與娛樂產業的未來隱憂
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當媒體與娛樂（Media & Entertainment；M&E）產業規模以驚人的速度持續成長，伴隨而來的便是產業究竟該如何持續滿足消費者對娛樂內容的高度期望。這不僅衝擊內容生產與提供服務的相關企業，也讓產業面臨服務優化、工作程序簡化等挑戰。
從內容開發到商業模式，盤點多媒體與娛樂產業的四大挑戰
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產業對於無止盡的內容需求，也拉升多媒體與娛樂產業對於內容開發的效率需求。製作人如何以最小開支打造無線規模的創意工作室，讓內容創作不受地域、時間限制，準時交付高品質的內容產品。
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三、不斷革新消費者體驗
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四、維繫持續創新的商業模式
當訂閱制服務及一次性內容購買的消費行為持續轉變，任何一種制式化的商業運作模式都難以維持，此時，企業需要思考一種截然不同的方式，推動D2C的方式尋求營收擴增。
企業轉型的必要性？細究傳統基礎設施面臨的困境
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