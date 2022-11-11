銅管樂器要怎麼保養？活塞式、轉閥式，兩種按鍵保養方式大不同
我們想讓你知道的是
大家對銅管樂器的印象是什麼呢？是聲音總是很宏偉嘹亮的傢伙、還是國小時管樂隊裡面常常在最後面的護衛隊形象？不管你對它們有什麼想像都沒關係。今天，我們就要分享給大家銅管樂器的保養方法，相信對於學小號、長號、法國號等銅管樂器的人來說都很實用。假如你想學這幾種樂器，成為最受矚目的「大嗓門」，也可以來看這一篇提前了解要怎麼保養它們。
文：音音有代誌｜K編
大家對銅管樂器的印象是什麼呢？是聲音總是很宏偉嘹亮的傢伙、還是國小時管樂隊裡面常常在最後面的護衛隊形象？不管你對它們有什麼想像都沒關係。今天，我們就要分享給大家銅管樂器的保養方法，相信對於學小號、長號、法國號等銅管樂器的人來說都很實用。
假如你想學這幾種樂器，成為最受矚目的「大嗓門」，也可以來看這一篇提前了解要怎麼保養它們。
保養之前先讓我們來了解銅管樂器大大
在探討銅管樂器要怎麼保養之前，先讓我們一起來了解它們的構造吧。銅管樂器的演奏者需要用嘴唇發力來震動空氣，而後藉由吹嘴協助，將氣流吹進樂器以產生聲響，所以，假如我們想要改變它吹奏出來的音高的話，就需要靠兩種方法：
- 壓下按鍵或使用拉管改變管子的長度
- 演奏者改變嘴唇的振動頻率
因此，銅管樂器的外表看起來雖然都亮亮的，但他們的構造其實會有些許差異，最主要的區分方法就是「按鍵」的不同。根據按鍵，銅管樂器主要可以分成：「活塞式」（piston）按鍵以及「轉閥式」（valve）按鍵等兩大類。
什麼意思呢？以活塞式按鍵（小號）來說，是靠著「活塞」來改變音高；以轉閥樂器（法國號）來說，則是透過左手操作轉閥式按鍵來改變音高，右手則會放進右後方的喇叭口，用來調節細微的音高變化。
除了常見的這兩大類之外，還有一個最特別的樂器——長號，它雖然有按鍵和轉閥，卻是透過「伸縮拉管」的長短來改變音高的喔。
至於為什麼要了解這些構造上的細微差異呢？因為，保養方法也會有些許的不同，如果覺得上面對於構造的文字說明不清楚，就來看看這些銅管樂器「構造」的圖片吧。
- 小提醒
為什麼上面會說「常見」的兩大類呢？以小號為例，雖然大部分是「活塞式」按鍵，但還是可以看到「轉閥式」小號。特別是在布拉姆斯、華格納等人的作品，都會盡可能使用轉閥式小號。
之所以會有這兩種按鍵的分別，主要是在於「音色」上面的不同，一般來說，活塞式聽起來會比較宏偉嘹亮，而轉閥式則會比較溫柔一點點，可以做出更加多樣的音色變化。
所以，常見歸常見，大家還是可以依照自己的需求選擇不同樂器，假如真的需要用到「轉閥式」小號的時候，我們在市面上也還是找得到的。
大家可以透過以下影片，聽聽看兩種小號音色的對比。（2:34 是轉閥式小號）
「活塞式」銅管樂器要怎麼保養？看這邊你就會
了解構造之後，再來就要跟大家說說各自的保養方法，那就讓我們先從「活塞式」按鍵的銅管樂器開始。
活塞式按鍵常見的樂器有：小號、短號、柔音號等。在吹奏前，我們可以在活塞管上面滴上幾滴「活塞油」（valve oil），之後把活塞管放回活塞筒內、旋轉數次，使活塞油均勻塗抹在活塞筒內部。之後，再旋緊上蓋並且按壓數次活塞，將吹嘴輕輕地放入吹口管中（要記得絕對不要太大力）。
練習完之後，別忘了按下活塞、拔開樂器的調節管，將水分清乾淨；再用「清潔布」擦擦樂器表面，避免它被我們的手汗或是空氣中的濕氣腐蝕。
此外，我們也可以每週固定幫樂器做一次大清潔。
首先，我們可以清潔「活塞」，用「清潔紗布」（Polish Gauze）把它徹底清理一番；再來，使用包裹在清潔棒上的清潔紗布，來清潔每一個活塞筒內側（每個活塞都要清潔到呦）；最後，我們將活塞插回對應的活塞筒裡面，並且滴上幾滴「活塞油」，旋緊上蓋並按壓活塞數次。就完成我們每週一次的固定清潔啦（如下圖）。
清潔小號的影片版本這邊看。
「轉閥式」銅管樂器的保養方法這邊看，大家要手快眼快
活塞式按鍵講完之後，接下來就到我們的「轉閥式」按鍵。
轉閥式常見的樂器有法國號、長號以及低音號等。在吹奏之前，我們可以把調音管抽出，將迴瓣油（Rotor Oil）滴入迴瓣中。特別的是，為了避免樂器管體內側的軟木油與迴瓣油混在一起，上完油的迴瓣要直接插回管中、盡量不要額外碰到它喔，大家要手快眼快。
要怎麼將迴瓣油滴入迴瓣中呢？看以下這個影片就對。
至於練習完之後的清潔方式呢，「轉閥式」則和「活塞式」的銅管樂器大同小異，大家都要記得將管內的水分清乾淨、並使用清潔布擦擦我們的樂器表面。每週也可以進行一次固定保養，幫迴瓣滴上2至3滴油，維持我們樂器關節的滑順。
此外，我們還能每個「月」幫樂器洗個澡保養，要怎麼做呢？
第一步，我們可以用柔軟通條刷（Flexible Cleaning Brush）沾取溫水和清潔劑溶液（Brass Soap），清洗管身內部；接下來，再用清水沖洗、並用紗布將水份完全拭乾；最後，再在調音管上面圖上調音管油（Slide Grease）就大功告成了。
替樂器洗澡的影片版本在這邊，希望大家都要好好保養樂器。
最後是最特別的「伸縮拉管」長號，拉管究竟要怎麼保養呢？
至於轉閥式按鍵裡面最特別的長號，又要怎麼怎麼保養呢？
首先，在吹奏前，我們可以在拉管前端（拉管較粗）的地方抹上適當的「滑管霜」（Slide Cream），確保我們長號的時候不會卡卡。另外，我們可以用噴霧器將拉管的表面先噴濕、再多拉動幾次，使滑管霜更均勻地塗在拉管上面。
練習完之後，我們可以將清潔紗布纏在清潔棒上，清理拉管的外管和內管。此外，每週也可以固定進行一次拉管的清潔保養，沾取溫水和清潔劑溶液（Brass Soap）清洗、再重新用滑管霜潤滑拉管。大家在清潔的時候也要小心不要用力過猛，使得樂器損傷或是斷裂。
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從敘事到遊戲，打造XR內容價值鏈！2022 TCCF未來內容展，國際專家傳授「內容轉型與變現」商業秘訣
我們想讓你知道的是
VR、AR、MR 等技術已經大量運用於敘事和遊戲創作之中，而在創作之外，募資、通路發行、行銷等商業運作是創作者面臨的一大難題。2022 TCCF創意內容大會─未來內容展主題沙龍【國際焦點｜敘事 v.s. 遊戲：VR內容的商機與發展】邀請國際知名VR體驗內容設計公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 分享他的寶貴經驗。
沉浸式娛樂內容崛起 ，國際市場中XR遊戲更具商機
ARVORE Immersive 是一家總部位於巴西聖保羅，使用VR、AR、MR等最新沉浸式技術，開發互動敘事體驗與遊戲的工作室。ARVORE以VR短片「The Line（台譯：《愛情非線性》）獲得2019年威尼斯影展「最佳VR體驗獎」和2020年艾美獎「互動式媒體傑出創新獎」。2021年，ARVORE再度推出VR遊戲「YUKI」獲得熱烈迴響，目前更有4款遊戲同步開發中，準備於2023至2024年間於各大平台上架。ARVORE Immersive品牌商業營運負責人Doede Holtkamp分別從內容開發、募資、通路等環節，分享敘事與遊戲兩種不同創作類型的商業運作差異，以及ARVORE目前聚焦於遊戲創作開發的原因。
「我們正處於沉浸式娛樂產業的轉折點。 」Doede Holtkamp有信心地說，隨著設備越來越普及，用戶指數增長，預期產業格局將在十年內徹底改變，而未來除了VR娛樂體驗更普遍化外，也將開啟全新XR世代 。「大家應該投入更多心力在XR遊戲，無論從募資或通路發行的層面來看，XR遊戲都有更多機會。」他也不諱言，雖然敘事型XR創作商機已經比過去要成長許多，但遊戲仍是相對更有機會成功回收投資報酬的XR創作型態：「儘管ARVORE仍希望未來繼續製作敘事類型的內容，但此時此刻我們更專注於遊戲開發。」
敘事V.S. 遊戲 從開發階段就要有不同思維
ARVORE Immersive團隊橫跨敘事與遊戲兩種創作範疇，Doede Holtkamp表示，由於團隊原先就用類似遊戲開發的編制在創作敘事型內容，團隊人才完整，有設計師、遊戲開發人員、故事設計師，因此ARVORE Immersive針對兩種類型內容的開發方式事實上並沒有那麼大的差異。「最大的差別是，遊戲的前期開發就得交付可運作的原型（Prototype），更理想的狀況是能做出垂直切片（Vertical Slice, 高品質遊戲的短版本遊戲）。而且開發過程中，從早期就要開始不斷測試，針對目標受眾測試用戶體驗。」Doede Holtkamp也提醒，很多團隊會有「做Prototype太貴了，負擔不起」的迷思，事實上現在已經有一些工具，例如Horizon能協助便利開發Prototype 。
另一個關鍵差別在於遊戲的行銷重要性較高，從內容開發的階段就要思考到後續的行銷。「敘事類型的作品中，很多團隊其實沒有專門的行銷人員，通常是由製作人一併負責。但如果從敘事轉向遊戲，就必須在行銷上投注更多心力，至少要有專門的行銷或公關人員。」
從產業鏈著手！「找到對的夥伴」能提高成功機會
敘事型內容與遊戲的募資對象、發行通路也截然不同。Doede Holtkamp分析，敘事型內容的募資機會較多來於公基金、電影節、播放平台等通路，尤其公基金是敘事內容最主要的投資者。Doede Holtkamp也觀察到近期有越來越多遊戲開發者會將垂直切片（Vertical Slic）用於募集公共資金，或是報名電影節，如果有機會入圍電影節，公基金會對這個作品更有興趣。
XR遊戲的主要募資對象則是平台、天使投資等私人投資者和遊戲發行商，其中，他認為遊戲發行商最為重要。「遊戲發行商正在進入這個領域，他們很精通商業運作，也對這個領域很有興趣，覺得充滿商機，但是他們也對這個領域一無所知。」Doede Holtkamp回憶，他曾經問過發行商想要怎樣的內容，但事實上這是一個錯誤的問題，因為發行商很多時候其實並不瞭解。Doede Holtkamp強調，向投資人推薦自己的作品時，創作原型（Prototype）和垂直切片（Vertical Slic）是必要的，此外最重要的是表現用戶體驗和遊戲機制，並且預先了解目前市場上同類型的對手，做出作品的差異化：「不要問發行商要什麼，而是告訴他們，你的作品就是他們應該要的。」
Doede Holtkamp提醒創作團隊，從一開始就應該思考未來的發行通路在哪、可以在哪裡找到潛在的合作夥伴。「嘗試找到這些人，向他們展示你的遊戲，在獲得他們的意見回饋之前不要完成你的遊戲，否則只會浪費時間。」他表示，就像他自己也非遊戲背景出身，ARVORE Immersive也是從過去的經歷中逐漸摸索出商業操作方法。「這個產業還在逐漸成形的早期階段，不懂是正常的，犯錯也沒關係！」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
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