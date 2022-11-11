銅管樂器要怎麼保養？活塞式、轉閥式，兩種按鍵保養方式大不同

文：音音有代誌｜K編

大家對銅管樂器的印象是什麼呢？是聲音總是很宏偉嘹亮的傢伙、還是國小時管樂隊裡面常常在最後面的護衛隊形象？不管你對它們有什麼想像都沒關係。今天，我們就要分享給大家銅管樂器的保養方法，相信對於學小號、長號、法國號等銅管樂器的人來說都很實用。

假如你想學這幾種樂器，成為最受矚目的「大嗓門」，也可以來看這一篇提前了解要怎麼保養它們。

保養之前先讓我們來了解銅管樂器大大

在探討銅管樂器要怎麼保養之前，先讓我們一起來了解它們的構造吧。銅管樂器的演奏者需要用嘴唇發力來震動空氣，而後藉由吹嘴協助，將氣流吹進樂器以產生聲響，所以，假如我們想要改變它吹奏出來的音高的話，就需要靠兩種方法：

壓下按鍵或使用拉管改變管子的長度 演奏者改變嘴唇的振動頻率

因此，銅管樂器的外表看起來雖然都亮亮的，但他們的構造其實會有些許差異，最主要的區分方法就是「按鍵」的不同。根據按鍵，銅管樂器主要可以分成：「活塞式」（piston）按鍵以及「轉閥式」（valve）按鍵等兩大類。

什麼意思呢？以活塞式按鍵（小號）來說，是靠著「活塞」來改變音高；以轉閥樂器（法國號）來說，則是透過左手操作轉閥式按鍵來改變音高，右手則會放進右後方的喇叭口，用來調節細微的音高變化。

除了常見的這兩大類之外，還有一個最特別的樂器——長號，它雖然有按鍵和轉閥，卻是透過「伸縮拉管」的長短來改變音高的喔。

至於為什麼要了解這些構造上的細微差異呢？因為，保養方法也會有些許的不同，如果覺得上面對於構造的文字說明不清楚，就來看看這些銅管樂器「構造」的圖片吧。

Photo Credit: 山谷樂器官網 小號構造，它是「活塞式」按鍵

Photo Credit: 山谷樂器官網 法國號構造，它是「轉閥式」按鍵

Photo Credit: 山谷樂器官網 長號構造，它雖然有按鍵和轉閥，主要卻是透過滑館的不同來改變音高

小提醒

為什麼上面會說「常見」的兩大類呢？以小號為例，雖然大部分是「活塞式」按鍵，但還是可以看到「轉閥式」小號。特別是在布拉姆斯、華格納等人的作品，都會盡可能使用轉閥式小號。

之所以會有這兩種按鍵的分別，主要是在於「音色」上面的不同，一般來說，活塞式聽起來會比較宏偉嘹亮，而轉閥式則會比較溫柔一點點，可以做出更加多樣的音色變化。

所以，常見歸常見，大家還是可以依照自己的需求選擇不同樂器，假如真的需要用到「轉閥式」小號的時候，我們在市面上也還是找得到的。

大家可以透過以下影片，聽聽看兩種小號音色的對比。（2:34 是轉閥式小號）

「活塞式」銅管樂器要怎麼保養？看這邊你就會

了解構造之後，再來就要跟大家說說各自的保養方法，那就讓我們先從「活塞式」按鍵的銅管樂器開始。

活塞式按鍵常見的樂器有：小號、短號、柔音號等。在吹奏前，我們可以在活塞管上面滴上幾滴「活塞油」（valve oil），之後把活塞管放回活塞筒內、旋轉數次，使活塞油均勻塗抹在活塞筒內部。之後，再旋緊上蓋並且按壓數次活塞，將吹嘴輕輕地放入吹口管中（要記得絕對不要太大力）。

練習完之後，別忘了按下活塞、拔開樂器的調節管，將水分清乾淨；再用「清潔布」擦擦樂器表面，避免它被我們的手汗或是空氣中的濕氣腐蝕。

此外，我們也可以每週固定幫樂器做一次大清潔。

首先，我們可以清潔「活塞」，用「清潔紗布」（Polish Gauze）把它徹底清理一番；再來，使用包裹在清潔棒上的清潔紗布，來清潔每一個活塞筒內側（每個活塞都要清潔到呦）；最後，我們將活塞插回對應的活塞筒裡面，並且滴上幾滴「活塞油」，旋緊上蓋並按壓活塞數次。就完成我們每週一次的固定清潔啦（如下圖）。

Photo Credit: 山谷樂器官網 吹奏完記得要把水分清乾淨

清潔小號的影片版本這邊看。

「轉閥式」銅管樂器的保養方法這邊看，大家要手快眼快

活塞式按鍵講完之後，接下來就到我們的「轉閥式」按鍵。

轉閥式常見的樂器有法國號、長號以及低音號等。在吹奏之前，我們可以把調音管抽出，將迴瓣油（Rotor Oil）滴入迴瓣中。特別的是，為了避免樂器管體內側的軟木油與迴瓣油混在一起，上完油的迴瓣要直接插回管中、盡量不要額外碰到它喔，大家要手快眼快。

要怎麼將迴瓣油滴入迴瓣中呢？看以下這個影片就對。

至於練習完之後的清潔方式呢，「轉閥式」則和「活塞式」的銅管樂器大同小異，大家都要記得將管內的水分清乾淨、並使用清潔布擦擦我們的樂器表面。每週也可以進行一次固定保養，幫迴瓣滴上2至3滴油，維持我們樂器關節的滑順。

此外，我們還能每個「月」幫樂器洗個澡保養，要怎麼做呢？

第一步，我們可以用柔軟通條刷（Flexible Cleaning Brush）沾取溫水和清潔劑溶液（Brass Soap），清洗管身內部；接下來，再用清水沖洗、並用紗布將水份完全拭乾；最後，再在調音管上面圖上調音管油（Slide Grease）就大功告成了。

替樂器洗澡的影片版本在這邊，希望大家都要好好保養樂器。

最後是最特別的「伸縮拉管」長號，拉管究竟要怎麼保養呢？

至於轉閥式按鍵裡面最特別的長號，又要怎麼怎麼保養呢？

首先，在吹奏前，我們可以在拉管前端（拉管較粗）的地方抹上適當的「滑管霜」（Slide Cream），確保我們長號的時候不會卡卡。另外，我們可以用噴霧器將拉管的表面先噴濕、再多拉動幾次，使滑管霜更均勻地塗在拉管上面。

Photo Credit: 山谷樂器官網 抹霜的步驟圖片版本

練習完之後，我們可以將清潔紗布纏在清潔棒上，清理拉管的外管和內管。此外，每週也可以固定進行一次拉管的清潔保養，沾取溫水和清潔劑溶液（Brass Soap）清洗、再重新用滑管霜潤滑拉管。大家在清潔的時候也要小心不要用力過猛，使得樂器損傷或是斷裂。