《像頂尖運動員一樣思考》：你在怕什麼？如何處理對失敗的恐懼及對成功的威脅
我們想讓你知道的是
那麼挑戰與威脅反應之間的差別是什麼呢？我們能做些什麼或如何思考，來把威脅狀態轉變為挑戰狀態呢？我們在第二章學到，重要的並不是情況本身，而在我們對於情況的評估。
文：諾爾．布里克（Noel Brick）、史考特．道格拉斯（Scott Douglas）
你在怕什麼？
如何處理對失敗的恐懼及對成功的威脅
一些調查指出，人們對於上台演講的恐懼程度勝過死亡。
這不難理解，因為對許多人來說，在面對群眾時會覺得赤裸裸，且無法逃離當下的環境。在這種脆弱的情境之下，我們會經歷上台演講的焦慮狀態：觀眾可能會對我們進行負面評價的心理威脅。
更令人焦慮的是，我們之所以要上台演講，是因為有人要聽我們所說的內容。我們可能需要告訴同事某項專案的進度、在葬禮上悼念友人、在學校裡對同學與教授做簡報，或者在會議中報告某項領域的專業內容。這些場景都會觸發壓力反應，就像在第二章提到的，紐西蘭黑衫軍在二○○七年那場比賽中所出現的失常狀況。焦慮導致我們喉嚨發乾、呼吸急促，而這些對演講都沒有幫助。我們因為預期觀眾會給自己負面評價，可能覺得無助、失去控制、思緒亂成一團。無論是什麼情況，不禁讓人想到一句俗語：「做一個消除一切疑慮的出頭鳥，還不如保持沉默被當成傻子。」
幸好，我們大多數不喜歡上台演講的人，並不需要經常這麼做。然而，當我們在挑戰自我的時候，我們經常會面臨類似的恐懼。特別是在做計畫或剛開始的階段，這種害怕失敗的心情讓人綁手綁腳。對於諸如開展新事業這類的長期目標，或諸如跑半馬這類帶來壓力的活動來說，都是如此。對成功的潛在心理威脅可能會成為自證預言，並干擾我們發揮最佳表現的能力。本章將探討如何避免讓這些恐懼影響我們。
沉重的負荷
想看看，如果你大學剛畢業，就入選國家奧運田徑隊，並跟Nike簽下合約，難道不讓人欣喜若狂嗎？但你是否也感受到這份成就所帶來的殷切期望的重量？
這就是史帝夫・霍曼（Steve Holman）在一九九○年代早期所經歷的事。霍曼在一九九二年贏得NCAA（National Collegiate Athletic Association，國家大學體育協會）的一千五百公尺冠軍，並從喬治城大學畢業。就在同一個月，他在奧運選拔賽排名第二，入選當年夏天巴塞隆納奧運的國家代表隊。二十二歲的霍曼一下子聲名大噪，出現在雜誌與各種版面當中，被譽為「下一個美國頂尖跑者」，與世界聞名的跑者相提並論，像是奧運金牌暨前世界紀錄保持人吉姆・萊恩（Jim Ryun），以及史帝夫・史考特（Steve Scott），他是史上最多次在四分鐘內跑完一英里的人。
「那些文章一出來的時候，我就感受到沉重的負荷。」霍曼說。「這對我來說沒有激勵的作用，似乎邏輯說不通，但這就是我的反應。從那時候開始，我就給自己莫大的壓力，希望自己配得上這個頭銜。當我有機會來證明我是下一個美國頂尖跑者的關鍵時刻，我卻缺乏應對壓力的技巧，導致無法拿出最好的表現。」
霍曼並不是一直沒有發揮出他的潛力，他是一九九○年代在一千五百公尺跑最快的美國人，也曾兩度排名世界第五。第九章會有更多他的故事。霍曼主要是在全國錦標賽中遇到挫折，儘管他的成就比大多數對手高出許多。
想在運動和生活中取得成功，在一定程度上取決於我們如何看待加諸在我們身上的要求。我們可以正面回應，將這個情況視為挑戰；或者負面回應，將情況視為威脅。
面對即將到來的事件，不管是比賽或演講，如果我們將其視為挑戰、躍躍欲試，我們會感受到更正向的情緒，像是興奮。在挑戰狀態下，我們的注意力會更集中、更能做出正確的決策。最終，我們就會表現得更好。但如果我們將這事件視為威脅或負擔，那我們就會感到更焦慮，無法專注與清晰思考，只想逃避即將到來的事件。這些威脅反應會讓我們表現不佳。
那麼挑戰與威脅反應之間的差別是什麼呢？我們能做些什麼或如何思考，來把威脅狀態轉變為挑戰狀態呢？我們在第二章學到，重要的並不是情況本身，而在我們對於情況的評估。
當在評估任何情況時，我們會思考兩方的資訊，就像天秤一樣。其中一方是我們認為在這個情況下需要的什麼，這個需求會因事件而異。例如在一千五百公尺賽跑時，我們需要非常努力才能打敗同樣意志堅強的對手。在工作面試時，我們需要回答面試官提出的各種問題。在公開演講時，我們可能會認為要用對的方式說出正確的內容，才能讓觀眾留下好印象。
另一方則是我們擁有的資源，也就是我們的技術與能力。更具體來說，就是我們認為自己擁有哪些技術與能力，以及我們覺得可以運用它們做什麼。在這個評估的過程中，跑步選手可能會評估自己是否跑得夠快、體力夠好，或者是否有在激烈賽事中保持冷靜的心理技巧。當你要演講的時候，你可能會評估自己是否具備跟觀眾溝通的能力。當我們認為自己沒有這個情況所需要的技術與能力時—也就是此需求超出我們的能力範圍，那麼我們就會出現威脅反應。
尤其，當這件事情的重要程度越高、對個人的意義越大時，我們的威脅反應就越強烈。我們的評估可能會導致強烈的威脅反應，正如霍曼所說的，因為我們認為自己並沒有「擁有正確的技能（資源），來應對這種壓力（需求）」，以發揮最佳表現。
有三個關鍵因素的相互作用，決定了我們對資源的評估，進而決定我們會經歷挑戰狀態還是威脅狀態。這三個因素就是我們關注的目標、我們對控制的看法，以及我們的自信。你可能會發現，我們已在前面幾章學到與這三個因素相關的心理工具。這很不錯，因為使用這些技巧，有助於幫你為生活中的更多挑戰（更少威脅）做好準備。在這裡，我們會教你如何運用這些技巧來幫你為下一個重要事件做準備。
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駭客攻擊、資料洩漏，資安挑戰層出不窮，頂尖指標場域ACW SOUTH沙崙資安服務基地為臺灣鑄造資安韌性！
我們想讓你知道的是
本文將解析每月平均受到3000萬次境外網路攻擊的臺灣，如何透過打造ACW SOUTH沙崙資安服務基地，在資通訊科技崛起、資安危機無所不在的今時今日站穩腳步、深根資安人才培力，甚至攜手資安產業邁向國際，提供國際資安聯防強而有力的支援。
在10月初，澳洲第二大電信服務業者Optus遭到駭客攻擊，將近千萬筆包含姓名、電話、電子郵件甚至護照號碼等機敏資訊的個資外洩，不只受害者需要承受意外的財務風險，還可能導致後續資訊盜用、隱私侵害等資安疑慮。與澳洲人口數相當的臺灣，受到的資安攻擊也不少，根據統計，臺灣政府機關平均每月受到3000萬次的境外網路攻擊，2021年政府機關總計通報696件資安事件。種種數據都在提醒著我們，雖然看不到但資安危機無所不在。為了避免便捷的數位科技變成駭客予取予求的任意門，在我們盡情享受零距離便利生活的同時，應培養正確的資安觀念，時時警惕如駭客入侵、資訊外洩、資料不正當運用等新型態的資訊安全風險。
資安漏洞無處不在，國際重大資安事件焦點
網路安全解決方案廠商Check Point發佈《2022年網路安全報告》指出，今年平均企業遭受網路攻擊的次數較去年增長50%，其中軟體供應商遭攻擊次數的增幅最大，增長了146%；除了資安攻擊數量激增，Check Point也察覺資安攻擊有逐漸影響民眾日常的趨勢，例如2021年層出不窮的資安攻擊，不只針對供應鏈，還包含行動裝置、雲端服務廠商、國家關鍵基礎設施等或大或小的目標，甚至有些資安事件已經嚴重影響人們的日常生活。
其中，最惡名昭彰的資安攻擊事件就是美國SolarWinds Orion供應鏈攻擊事件，不只美國財政部與商務部證實遇害，國土安全部旗下CISA更發布緊急指令要求所有聯邦機構關閉相關產品，號稱美國史上最大的國家級資安威脅。除了使用惡意程式竊取資料，駭客還可能透過勒索軟體讓基礎設施運作停擺，如早在 2015年12月烏克蘭電力網路遭到駭客攻擊，透過釣魚信件散佈惡意程式導致主機系統崩潰，造成伊萬諾-弗蘭科夫斯克州數十萬戶大停電。不過，更駭人的資安危機還在後頭，2021年2月美國佛州淨水廠於遭駭客遠端入侵，企圖將水中的氫氧化鈉濃度調高111倍，幸好及時被員工發現並做出對應處置，否則含有強鹼的水源流入民間，後果恐怕不堪設想。
新時代資安挑戰，人才養成與概念扎根是根本解方
綜觀上述國際資安攻擊事件，就會發現我們與資安危機的距離遠比想像中還要近，因此各國政府也紛紛關注資安防護的建構，並加緊腳步強化相關人才的培力措施。英國政府曾投資2,000萬英鎊啟動網路校園專案，提供14至18歲青少年網路安全課程培訓，建立網路安全意識，培育網路安全領域人才；日本政府為了填補企業資安人才缺口，也在2015年祭出資安人培三箭，包括官辦資安認證及人才培訓、舉辦實境演習、中小學教材修調，分別從企業、政府與教育三大面向，由上而下將資安實力向下扎根。
而臺灣實際面臨的資安危機又比其他國家更加險峻，不只公私部門資料可能遭受駭客入侵，還需要注意源於地緣政治的惡意資訊攻擊。不過「他山之石，可以攻錯」，細細分析他國如何面對新時代的資安挑戰，也能為臺灣社會帶來新養分。無論是日本的資安人培三箭、還是英國的網路校園專案，最終都回到「專業人才養成」及「資安概念扎根」的根本基礎。而臺灣今年甫成立的數位發展部（Ministry of Digital Affairs，MODA）提倡的「全民數位韌性」也指向相同概念，這座引擎（moda）正為臺灣調校、加速迎戰新時代資安挑戰。
打造頂尖指標場域，積蓄臺灣豐沛資安能量
臺灣為了打造安全可信賴的數位國家，提升整體資安防護機制，也於去年底正式為「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱：沙崙基地）揭幕。沙崙基地不只肩負輔導產業建構資安防護的使命，也作為臺灣資安知識技術的關鍵節點、孕育後起資安新秀。
在提供資安產業驗測上，沙崙基地設置了石化基礎設施、天然氣基礎設施、變電設備基礎設施、物聯網、半導體資安、智慧製造以及智慧綠能等七座實測平台；而將產線的部分機台實際搬運到現場，搭配沙崙基地技術團隊的實機攻防演練展示，就是為了讓參觀者能淺顯易懂地了解被攻擊、搶救、復原等完整的資安攻防過程，累積至今已達1,700人次的觀摩參訪。
除了面向民眾的展示區域，沙崙基地還設有用於專業人才培訓的「實戰攻防演練教室」，提供頂級的硬體設備讓學員實機操作，搭配總計12套的攻防演訓劇本，培養學員敏銳的資安意識及扎實的防駭技術；另外也舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及攻防演訓人培專業課程，將既有資安知識不斷積累、傳承，甚至研發最新的資安技術，至今已近1,500人次參與資安人才培訓活動，並投入臺灣資安防護的最前線。
另外，沙崙基地在產業實務也有深入耕耘，基地除有專業團隊駐點，提供企業、組織專業的資安相關諮詢服務，還提供企業廠商專業的驗測服務，透過網路交換器嫁接企業環境，架設資安防護產品進行實機驗測，至今已有12家廠商與沙崙基地共同完成工控、綠能、製造、半導體、物聯網資安防護等超過22項的產品驗測。協助廠商了解目前企業合適的資安解決方案，進而優化與改善產品，強化資安防護力。
而今年首度辦理的「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，更是沙崙基地實現資安人培使命、提升產業資安人才實戰力的亮點作為之一。沙崙基地孵化種子人才，過程不只為學子們創造資安專題實作機會，競賽透過免費提供沙崙基地的設施與空間、開放資安實戰工作坊及主題講座等資源，培植來自臺灣北中南東的資安新秀。也為臺灣資安持續產業注入創新的活水。
Taiwan Can Help！跨國資安聯防，攜手產官學共同迎接未來挑戰
臺灣喊出「資安即國安2.0」戰略、金管會修定上市櫃公司需設立資安長及資安專責單位之相關法條，今年8月數位發展部更正式掛牌成立，種種積極作為中，可看見臺灣政府對於數位轉型及各產業資安的重視。
「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」的正式成立也是臺灣在國際資安領域跨出的一大步，藉由指標性的資安示範場域經營，整合政府、產業、學界三方的跨領域資安互動經驗，協助產業提升整體資安意識及能力。面對未來接二連三的資安風暴，臺灣也能藉由沙崙基地獨特的發展經驗及基地育成的豐富人才，在國際資安領域有需要的時候伸出援手，成為國際資安聯防網中的重要力量；而每一次的資安危機也將化為臺灣成長進步的養分，餵養國內持續培育的後起新秀，茁壯臺灣的資安力！
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