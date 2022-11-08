《像頂尖運動員一樣思考》：你在怕什麼？如何處理對失敗的恐懼及對成功的威脅

文：諾爾．布里克（Noel Brick）、史考特．道格拉斯（Scott Douglas）

你在怕什麼？

如何處理對失敗的恐懼及對成功的威脅

一些調查指出，人們對於上台演講的恐懼程度勝過死亡。

這不難理解，因為對許多人來說，在面對群眾時會覺得赤裸裸，且無法逃離當下的環境。在這種脆弱的情境之下，我們會經歷上台演講的焦慮狀態：觀眾可能會對我們進行負面評價的心理威脅。

更令人焦慮的是，我們之所以要上台演講，是因為有人要聽我們所說的內容。我們可能需要告訴同事某項專案的進度、在葬禮上悼念友人、在學校裡對同學與教授做簡報，或者在會議中報告某項領域的專業內容。這些場景都會觸發壓力反應，就像在第二章提到的，紐西蘭黑衫軍在二○○七年那場比賽中所出現的失常狀況。焦慮導致我們喉嚨發乾、呼吸急促，而這些對演講都沒有幫助。我們因為預期觀眾會給自己負面評價，可能覺得無助、失去控制、思緒亂成一團。無論是什麼情況，不禁讓人想到一句俗語：「做一個消除一切疑慮的出頭鳥，還不如保持沉默被當成傻子。」

幸好，我們大多數不喜歡上台演講的人，並不需要經常這麼做。然而，當我們在挑戰自我的時候，我們經常會面臨類似的恐懼。特別是在做計畫或剛開始的階段，這種害怕失敗的心情讓人綁手綁腳。對於諸如開展新事業這類的長期目標，或諸如跑半馬這類帶來壓力的活動來說，都是如此。對成功的潛在心理威脅可能會成為自證預言，並干擾我們發揮最佳表現的能力。本章將探討如何避免讓這些恐懼影響我們。

沉重的負荷

想看看，如果你大學剛畢業，就入選國家奧運田徑隊，並跟Nike簽下合約，難道不讓人欣喜若狂嗎？但你是否也感受到這份成就所帶來的殷切期望的重量？

這就是史帝夫・霍曼（Steve Holman）在一九九○年代早期所經歷的事。霍曼在一九九二年贏得NCAA（National Collegiate Athletic Association，國家大學體育協會）的一千五百公尺冠軍，並從喬治城大學畢業。就在同一個月，他在奧運選拔賽排名第二，入選當年夏天巴塞隆納奧運的國家代表隊。二十二歲的霍曼一下子聲名大噪，出現在雜誌與各種版面當中，被譽為「下一個美國頂尖跑者」，與世界聞名的跑者相提並論，像是奧運金牌暨前世界紀錄保持人吉姆・萊恩（Jim Ryun），以及史帝夫・史考特（Steve Scott），他是史上最多次在四分鐘內跑完一英里的人。

「那些文章一出來的時候，我就感受到沉重的負荷。」霍曼說。「這對我來說沒有激勵的作用，似乎邏輯說不通，但這就是我的反應。從那時候開始，我就給自己莫大的壓力，希望自己配得上這個頭銜。當我有機會來證明我是下一個美國頂尖跑者的關鍵時刻，我卻缺乏應對壓力的技巧，導致無法拿出最好的表現。」

霍曼並不是一直沒有發揮出他的潛力，他是一九九○年代在一千五百公尺跑最快的美國人，也曾兩度排名世界第五。第九章會有更多他的故事。霍曼主要是在全國錦標賽中遇到挫折，儘管他的成就比大多數對手高出許多。

想在運動和生活中取得成功，在一定程度上取決於我們如何看待加諸在我們身上的要求。我們可以正面回應，將這個情況視為挑戰；或者負面回應，將情況視為威脅。

面對即將到來的事件，不管是比賽或演講，如果我們將其視為挑戰、躍躍欲試，我們會感受到更正向的情緒，像是興奮。在挑戰狀態下，我們的注意力會更集中、更能做出正確的決策。最終，我們就會表現得更好。但如果我們將這事件視為威脅或負擔，那我們就會感到更焦慮，無法專注與清晰思考，只想逃避即將到來的事件。這些威脅反應會讓我們表現不佳。

那麼挑戰與威脅反應之間的差別是什麼呢？我們能做些什麼或如何思考，來把威脅狀態轉變為挑戰狀態呢？我們在第二章學到，重要的並不是情況本身，而在我們對於情況的評估。

當在評估任何情況時，我們會思考兩方的資訊，就像天秤一樣。其中一方是我們認為在這個情況下需要的什麼，這個需求會因事件而異。例如在一千五百公尺賽跑時，我們需要非常努力才能打敗同樣意志堅強的對手。在工作面試時，我們需要回答面試官提出的各種問題。在公開演講時，我們可能會認為要用對的方式說出正確的內容，才能讓觀眾留下好印象。

另一方則是我們擁有的資源，也就是我們的技術與能力。更具體來說，就是我們認為自己擁有哪些技術與能力，以及我們覺得可以運用它們做什麼。在這個評估的過程中，跑步選手可能會評估自己是否跑得夠快、體力夠好，或者是否有在激烈賽事中保持冷靜的心理技巧。當你要演講的時候，你可能會評估自己是否具備跟觀眾溝通的能力。當我們認為自己沒有這個情況所需要的技術與能力時—也就是此需求超出我們的能力範圍，那麼我們就會出現威脅反應。

尤其，當這件事情的重要程度越高、對個人的意義越大時，我們的威脅反應就越強烈。我們的評估可能會導致強烈的威脅反應，正如霍曼所說的，因為我們認為自己並沒有「擁有正確的技能（資源），來應對這種壓力（需求）」，以發揮最佳表現。

有三個關鍵因素的相互作用，決定了我們對資源的評估，進而決定我們會經歷挑戰狀態還是威脅狀態。這三個因素就是我們關注的目標、我們對控制的看法，以及我們的自信。你可能會發現，我們已在前面幾章學到與這三個因素相關的心理工具。這很不錯，因為使用這些技巧，有助於幫你為生活中的更多挑戰（更少威脅）做好準備。在這裡，我們會教你如何運用這些技巧來幫你為下一個重要事件做準備。