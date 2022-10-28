每日圖說選舉｜ 近五屆縣市長選舉，藍綠版圖已翻轉三次

2022九合一選舉即將在11月26日投票，其中的縣市長選舉，往往是最受注目的焦點。兩大黨為了選上縣市，在選舉期間會有激烈的攻防。而縣市長選舉的結果，也常被視為時任總統與執政黨的期中考。下圖是2000年之後，各屆縣市長選舉結果，可以看出這些年的劇烈變化。

台灣在2014年之前，直轄市跟非直轄縣市的縣市長選舉，不是在同一年舉辦，而是分拆成隔一年舉辦。從上圖來看，2001-2002年當時中央由民進黨執政，總統為陳水扁，當時縣市長選舉結果，藍綠勢力相當。到陳水扁第二任期時，2005-2006看的縣市長選舉結果，則轉變為藍營大於綠營的狀態。2006年則發生倒扁運動。

接著2008年轉為國民黨執政，由馬英九擔任總統。在馬英九第一任期時，2009-2010年的縣市長結果，仍是維持藍營大於綠營的狀態。而到了馬英九第二任期時，2014年年初發生318學運（太陽花學運），2014年年底的縣市長選舉結果，則翻轉成綠營大於藍營的狀態。

2016年後民進黨再次執政，總統由蔡英文擔任。在第一任期時的2018年縣市長選舉結果，藍綠版圖又翻轉，變成藍大於綠。

而今年（2022）是蔡英文第二任期的縣市長選舉，結果會是如何呢？這次除了藍綠兩大黨外，民眾黨與時代力量等第三勢力政黨，也在許多縣市推出候選人，或許有機會讓傳統藍綠的縣市版圖，出現更不一樣的結果。

（文：If Lin｜圖：梁敏萱、詹湘淇）

更多圖說選舉

延伸閱讀

核稿編輯：楊士範