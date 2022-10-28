2022/10/28,
社會

高雄中油大林煉油廠深夜爆炸火勢猛烈，陳其邁：停工檢查、重罰530萬

高雄中油大林煉油廠深夜爆炸火勢猛烈，陳其邁：停工檢查、重罰530萬
高雄市小港區中油大林煉油廠27日晚間火警，從遠處都能清楚看見濃濃黑煙及橘紅火光。Photo Credit: 中央社（讀者提供）

我們想讓你知道的是

現場火勢相當猛烈，一發不可收拾。消防局獲報後，緊急出動人車前往灌救，初步調查無人受困受傷，起火原因還在調查中。陳其邁指出，針對這起事故，市府勞工局、環保局都將給予最重處罰，並要求第三重油加氫脫硫工場全面停工檢查，確定安全無虞後才准復工。

《中時新聞網》報導，高雄市小港區中油大林煉油廠昨（27）日晚間發生火警，從老遠即可見濃煙竄天際，不少網友紛紛回報「大爆炸，有人聽到嗎？」，現場火勢相當猛烈，一發不可收拾。

《鏡週刊》報導，消防局獲報後，緊急出動人車前往灌救，初步調查無人受困受傷，起火原因還在調查中。消防局表示，昨日晚間10時35分小港區中林路中油大林煉油廠火警，初步調查無人受困，消防局出動鳳祥、小港、大林、高桂、林園5個分隊到場搶救。

《三立新聞網》報導，中油發言人張瑞宗表示，台灣中油大林煉油廠第三重油脱硫工場高溫區發生起火，工作人員在重新開爐時，油料未進反應爐，就發生氣爆火災。

根據高雄市政府消防局發布的訊息，晚間10時30分環保局同仁發現中油大林廠爆炸引發火勢，立即於現場警戒並監測空品；11時03分發生第二次爆炸。現場使用PID（能夠檢測極低濃度揮發性有機化合物和其它有毒氣體的儀器）量測濃度為0.15ppm，消防局已進廠滅火及灑水降溫，11時21分控制火勢。

訊息中表示，中油大林廠近1年屢次違規達4件（燃燒塔違反操作、設備元件洩漏、火災事故等）。目前環境量測無異常高值，環保局將持續於現場及下風處監測空氣品質。

《中央社》報導，高雄市長陳其邁也在晚間11時35分趕抵現場了解情況，並接受媒體聯訪說明，因第三重油加氫脫硫工場正進行歲修，加壓氫氣在施工過程中燃燒，造成管線內殘留氣體燃燒，燃燒氣體為氫氣，無硫化氫成分；目前火勢已經受到控制，沒有安全疑慮，但依照SOP需要進行餘火燃燒，將管線內殘餘油氣燃燒殆盡後才熄火。

陳其邁指出，針對這起事故，市府勞工局、環保局都將給予最重處罰，並要求第三重油加氫脫硫工場全面停工檢查，確定安全無虞後才准復工，金額部分，環保局將祭出500萬罰單，勞工局也將開罰30萬。

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圖片來源：陳其邁臉書
高雄市長陳其邁（左一）在晚間11時35分趕抵現場了解情況。
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圖片來源：高雄市政府全球資訊網
環保局表示，事故點旁監測無異常測值，將持續於現場及下風處監測空氣品質。

《公視新聞網》報導，鄰近大林廠的沿海六里的幾位里長赴現場關心並表示，里民反映聽到巨大的爆炸聲，驚嚇到跑出屋舍外不敢入睡，也有里長再表達，希望中油遷廠。里長洪富賢表示，中油在高雄臨海工業區的工安意外頻率絲毫未減，實在令居民很難安心度日。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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