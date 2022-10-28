TNL+ 2022/10/28,
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國際刑警組織成立「警察元宇宙」部隊，透過沉浸式虛擬世界培訓各國警務人員，打擊新興網路犯罪

國際刑警組織成立「警察元宇宙」部隊，透過沉浸式虛擬世界培訓各國警務人員，打擊新興網路犯罪
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

除了在一般沉浸式虛擬世界中進行國際警務人員培訓，「警察元宇宙」還有機會提供各國警官，在鑑識科學等跡證調查領域的經驗分享。此外，為確保警察元宇宙的安全及中立性，該系統的雲端運算安全系統，皆由國際刑警組織自行研發、支援及供給。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

除了在3D虛擬世界娛樂、社交、購物，或進行商業行為，你是否曾想過，人們還可利用元宇宙（Metaverse）從事哪些活動？國際刑警組織（INTERPOL）對虛擬世界的「野心」，可能會顛覆你對元宇宙應用的想像。

根據《歐洲新聞台》（Euronews）報導，該單位近期在印度新德里（New Delhi）舉行的第90屆國際刑警組織大會上，宣告將成立全球第一支專為警政人員設計的「警察元宇宙」部隊，讓世界各地的執法人員不再受地域限制，相關人士皆能透過其虛擬替身，與其他國家的警察互動。

《歐洲新聞台》亦表示，除了在一般沉浸式虛擬世界中進行國際警務人員培訓，「警察元宇宙」還有機會提供各國警官，在鑑識科學等跡證調查領域的經驗分享。此外，為確保警察元宇宙的安全及中立性，該系統的雲端運算安全系統，皆由國際刑警組織自行研發、支援及供給。

在國際刑警組織對外公布的官方影音中亦提及，「警察元宇宙」允許已完成註冊的警政用戶，能戴上配有手套感測器及VR頭戴式等偵測裝置，藉此參觀國際刑警組織在法國里昂（Lyon）的「元宇宙虛擬總部」，使用者也可嘗試在元宇宙中的機場海關檢查處，模擬查驗旅客身分的執法作業，以此訓練警政人員的相關專業技能。

倘若各國的執法人員在參與警察元宇宙的受訓課程後，想要進行較為放鬆的休閒娛樂，還可利用該虛擬空間模擬戶外活動，與不同單位、國家的警察談天交流。

國際刑警組織科技與創新執行主任奧貝羅伊（Madan Oberoi）在對外的聲明中寫道：「元宇宙可能會改變我們日常生活中的各個面向，這也對執法部門產生廣泛的影響，且為了使警察熟悉元宇宙世界，我們需要更頻繁地使用元宇宙。」

國際刑警組織是何種機構？

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