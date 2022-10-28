中國振興經濟為當務之急，習近平意志凌駕政策成隱憂，港媒：「李強經濟學」帶有重商風格

（中央社）二十大落幕，中共總書記習近平展開第3任期，將中國從經濟不振的泥淖中拉出來是當務之急，然而若中國新一屆領導班子致力於實踐習近平個人意志，中國經濟復甦之路可能更加險阻。

中國輝煌的經濟發展成就，在近3年間數次跌跤，不論是遭遇美中貿易戰以及後續的科技圍堵，對產業造成的衝擊；大規模監管對民營企業造成影響，同時衝擊投資人信心；以及疫情蔓延與後續的嚴格封控措施重創製造業生產與民生消費。

「穩」成了關鍵字，經濟發展趨緩成了不得不面對的現實，習近平的第3任期在這樣的局勢之下展開。

台灣經濟研究院兩岸發展研究中心主任陳華昇在二十大落幕之後接受《中央社》專訪，分析政治報告中透露出的未來經濟政策，中國監管政策調整方向，以及新一屆領導班子將面對什麼樣的經濟問題、中國經濟發展方向何去何從。

二十大政治報告指出未來經濟走向

對於二十大所提出的政治報告，陳華昇認為涉及到經濟的部份並沒有很多，但仍可從中的重點訴求看出中國未來的經濟發展方向。「習近平不斷強調中華民族偉大復興，背後透露的是在經濟領域持續壯大，同時追求更高的國際地位，全面提升中國大陸的國力，準備跟美國做全方位的對抗。」

他說，其中一個層面是科技，美國持續針對中國採取科技圍堵與制裁，因此未來中國一定會持續強化「科技自主」，包含自主研發一些先進與關鍵的產業、技術。另外，資通訊與半導體的發展也將是重中之重，特別是著重在中國打造自主可控的產業供應鏈，藉此避免西方社會的壓力。

陳華昇表示，藉由振興科技發展經濟的構思一直是中國近年來的施政方針，在面臨美國與其盟邦的圍堵之下，令中國更加重視產業鏈完整性，並投注更多資金多領域發展，藉此與美國對抗。

這樣的投注也並非毫無風險，過去中國大力支持的中國國家積體電路產業投資基金（國家大基金）就發生了沒有有效運用的情形，「如何把這些經費用在有效益的地方，真正發展中國大陸自主科技的研發跟完整的產業供應鏈才是重點。」

然而他也提到，如果中國的政治權力結構，從集體領導轉向個人專制的情況的話，可能會發生資源誤用或決策錯誤的情況，對於整個中國的經濟發展是一大挑戰。

今年經濟成長率達4％以上就算成功

今（2022）年2月，中國國務院總理李克強發布今年的政府工作報告時，提及今年經濟成長目標定於5.5％左右。隨著疫情發展、中國自身經濟政策、國際情勢變化等原因堆疊之下，此刻回頭看，符合期待的5.5％這個數字實在太過樂觀，現在3％到4％幾乎成了從投資機構到經濟學者間普遍的共識。

二十大召開之際，官方延後發布包含第3季經濟成長率在內多項宏觀經濟數據，再次引發外界質疑「中國經濟比表面上更慘淡」。在二十大甫落幕後，中國官方宣布第3季經濟成長率3.9％，今年前3季經濟成長率3％。

陳華昇表示，本來普遍認為第3季的經濟成長率可能是更差，因此才延後發布，但是看起來沒有那麼差。然而他不諱言，在這樣的內外壓力之下，今年中國的經濟成長率若能突破4％就可說是很不錯，達到5.5％很困難，若達成這個目標反而令人質疑數字的真實性。

距離今年結束還有2個多月，中國可能會加大採取降準、降息，以及刺激消費等等政策，恢復整個城市的服務業活力，以提振經濟，將今年全年的經濟數據向上提。

另一方面，放寬對於民營企業與科技產業的監管或可期待。雖然監管還是會持續進行，但可能逐步轉變成選擇性而非全面性。整頓並使政策制度化，以穩定投資、經商環境，提振市場信心與投資意願。

陳華昇提到，有種說法認為大規模監管的背後帶有打擊政敵，防止串聯的政治目的。這樣的理由隨著習近平與他的「同僚」在二十大坐穩江山、掌控整個中國的政局與權力後，已經消失了。

然而不論是防止資本無序生長，或是帶有政治目的，陳華昇再次強調，多領域的強力監管是造成中國近兩年經濟下滑的原因之一，二十大之後整體政治情勢比較穩定，應該要重新回到振興經濟這個主軸。

從李克強到李強，關鍵的半年

中國的經濟能否重振，並藉此提升外界對於中國市場的信心，接下來半年是關鍵時刻。

陳華昇表示，現任總理李克強將會在明年兩會後卸任總理一職，一般認為他屬於改革派、開明派，他所領導的國務院比較重視經濟，較能掌握中國經濟發展的未來方向。如果說在二十大之後，過去的政治干擾已經沒有了，在未來半年之內，一直到明年兩會前，都沒有辦法改變經濟往下走的頹勢，「要冀望新的財經班底正視經濟並且有突破性的改變，機會不大。」

在新一屆7名政治局常委中，排名第2的李強可望在明年兩會後直升總理大位。雖然地方歷練尚屬豐富、完整，但缺乏國務院副總理的歷練，引發外界疑慮，是否有能力主持國務院。

陳華昇觀察，雖然新任國務院總理要在明年兩會後才走馬上任，但是依現在的情形來看，李強上任之後可能使用的招數不多，大致上不出降息、降準，透過消費品補貼刺激經濟、擴大內需，拉動經濟成長。將中國從過去以出口為導向變成以內需為主的市場，是未來可能採取的策略。

目前比較令人擔心的是，不論明年換誰當總理，若實際上仍是以習近平的個人意志為主導，而習近平模式跟過去毛澤東模式類似，雖然在政治上能有一些積極作為，但對於經濟事務較不懂。以個人的意志主導國家的經濟發展，甚至有可能做出一些不是那麼符合西方世界經濟運作原理的措施。