北市動物園大貓熊「團團」預後不佳，園方申請中國專家來台，陸委會、農委會全力協助
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台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，預後不佳，動物園昨（27）日證實，已發文申請專案許可，讓陸方專家來台協助。陸委會發言人邱垂正表示，已收到台北市政府來文申請中國大陸專家來台協助，主管機關農委會將盡快核准，希望「團團」一切平安，早日恢復健康。
大貓熊團團病程快，園方申請中國專家來台協助
（中央社）台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，預後不佳，不過動物園昨（27）日證實，已發文申請專案許可，讓陸方專家來台協助，細節將於今天舉行記者會說明。
陸委會發言人邱垂正昨天表示，已收到台北市政府來文申請中國大陸專家來台協助，主管機關農委會將盡快核准，希望「團團」一切平安，早日恢復健康。
台北市立動物園證實，已發文申請專案許可，目前專家名單還在跟大陸方面討論，尚無法透露人數及對象。
至於來台日期、停留多久、預期能夠如何幫助「團團」等，動物園表示，將於今天上午舉行記者會說明。
動物園昨天發布「團團」的日常觀察紀錄，體重為122.2公斤，相較9月份平均113.46公斤略重；竹類採食量3.7公斤，相較9月份平均12.33公斤大幅減少；排便量4.4公斤，相較9月份平均11.32公斤也下降許多。
動物園指出，目前持續給予「團團」舒緩不適的藥物，觀察牠後肢無力的情形有些許改善。
「團團」8月底疑似癲癇發作，經2次腦部MRI（磁振造影）後懷疑是罹患惡性腦瘤，造成「團團」後肢明顯無力，反應也比較慢，但病程進展快速，已影響到比較核心、重要的神經元。
動物園考量動物福祉並評估「團團」臨床狀況後，決定採取類似人類安寧療護的舒緩治療，也不再做侵入性採樣來判定病因，且暫時不考慮讓牠回到展場見客，希望牠剩下的日子都是舒服、快樂的。
中國專家將來台幫助團團，陸委會、農委會允諾協助
（中央社）大貓熊團團疑似罹患惡性腦瘤，病程進展快速。陸委會發言人邱垂正說，昨天收到台北市政府的來文申請，陸委會將全力提供協助，讓陸方專家能盡速來台協助園方。
邱垂正昨天在例行記者會上說，陸委會多次主動致電台北市立動物園，與他們保持聯繫。昨天收到台北市政府的來文申請，陸委會將全力提供協助。
邱垂正表示，據悉，主管機關農委會也會以最快方式辦理核准，讓陸方專家能盡速來台協助園方。希望團團一切平安。
對於媒體進一步詢問大陸專家來台的規模，以及可能來台的時間點？邱垂正指出，「申請的這些人數是細部資料，恐怕要向主管機關農委會了解，在程序當中一定會給予最多的協助」，希望盡快讓陸方專家入境協助園方，希望團團一切平安，早日恢復健康。
對於陸方專家來台的申請流程，邱垂正說，會從專家申請的急迫性與必要性，農委會會從專業角度加以批准，據了解農委會作業程序很快。
《中央社》報導，行政院農業委員會晚間則發布訊息表示，有收到台北市府提供的相關內容，農委會持續與北市府保持聯絡，考量保育類動物病況不穩定，會盡速配合相關專家來台事宜，提供必要的協助。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！