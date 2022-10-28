2022/10/28,
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北市動物園大貓熊「團團」預後不佳，園方申請中國專家來台，陸委會、農委會全力協助

北市動物園大貓熊「團團」預後不佳，園方申請中國專家來台，陸委會、農委會全力協助
Photo Credit: 中央社

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台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，預後不佳，動物園昨（27）日證實，已發文申請專案許可，讓陸方專家來台協助。陸委會發言人邱垂正表示，已收到台北市政府來文申請中國大陸專家來台協助，主管機關農委會將盡快核准，希望「團團」一切平安，早日恢復健康。

大貓熊團團病程快，園方申請中國專家來台協助

（中央社）台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，預後不佳，不過動物園昨（27）日證實，已發文申請專案許可，讓陸方專家來台協助，細節將於今天舉行記者會說明。

陸委會發言人邱垂正昨天表示，已收到台北市政府來文申請中國大陸專家來台協助，主管機關農委會將盡快核准，希望「團團」一切平安，早日恢復健康。

台北市立動物園證實，已發文申請專案許可，目前專家名單還在跟大陸方面討論，尚無法透露人數及對象。

至於來台日期、停留多久、預期能夠如何幫助「團團」等，動物園表示，將於今天上午舉行記者會說明。

動物園昨天發布「團團」的日常觀察紀錄，體重為122.2公斤，相較9月份平均113.46公斤略重；竹類採食量3.7公斤，相較9月份平均12.33公斤大幅減少；排便量4.4公斤，相較9月份平均11.32公斤也下降許多。

動物園指出，目前持續給予「團團」舒緩不適的藥物，觀察牠後肢無力的情形有些許改善。

「團團」8月底疑似癲癇發作，經2次腦部MRI（磁振造影）後懷疑是罹患惡性腦瘤，造成「團團」後肢明顯無力，反應也比較慢，但病程進展快速，已影響到比較核心、重要的神經元。

動物園考量動物福祉並評估「團團」臨床狀況後，決定採取類似人類安寧療護的舒緩治療，也不再做侵入性採樣來判定病因，且暫時不考慮讓牠回到展場見客，希望牠剩下的日子都是舒服、快樂的。

北市動物園：大貓熊團團病情惡化
Photo Credit: 中央社（台北市立動物園提供）
台北市立動物園表示，大貓熊「團團」病情惡化，大部分時間都躺著休息，且採食量降到新低。

中國專家將來台幫助團團，陸委會、農委會允諾協助

（中央社）大貓熊團團疑似罹患惡性腦瘤，病程進展快速。陸委會發言人邱垂正說，昨天收到台北市政府的來文申請，陸委會將全力提供協助，讓陸方專家能盡速來台協助園方。

邱垂正昨天在例行記者會上說，陸委會多次主動致電台北市立動物園，與他們保持聯繫。昨天收到台北市政府的來文申請，陸委會將全力提供協助。

邱垂正表示，據悉，主管機關農委會也會以最快方式辦理核准，讓陸方專家能盡速來台協助園方。希望團團一切平安。

對於媒體進一步詢問大陸專家來台的規模，以及可能來台的時間點？邱垂正指出，「申請的這些人數是細部資料，恐怕要向主管機關農委會了解，在程序當中一定會給予最多的協助」，希望盡快讓陸方專家入境協助園方，希望團團一切平安，早日恢復健康。

對於陸方專家來台的申請流程，邱垂正說，會從專家申請的急迫性與必要性，農委會會從專業角度加以批准，據了解農委會作業程序很快。

陸委會例行記者會（2）
Photo Credit: 中央社
陸委會發言人邱垂正表示，已收到希望讓陸方專家能盡速來台協助園方的來文申請，陸委會將全力提供協助。

《中央社》報導，行政院農業委員會晚間則發布訊息表示，有收到台北市府提供的相關內容，農委會持續與北市府保持聯絡，考量保育類動物病況不穩定，會盡速配合相關專家來台事宜，提供必要的協助。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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