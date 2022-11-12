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    2022/11/12,
    環境

    《刺胳針倒數》發布氣候變遷報告：過去20多年，全球與高溫有關的死亡增加了三分之二

    《刺胳針倒數》發布氣候變遷報告：過去20多年，全球與高溫有關的死亡增加了三分之二

    我們想讓你知道的是

    根據《刺胳針倒數》（The Lancet Countdown）報告，在過去20多年，全球與高溫有關的死亡增加了三分之二。極度高溫天氣對健康的影響包括心血管和呼吸系統疾病惡化，引發中暑以及導致不良心理健康等。

    燃燒化石燃料造成空氣污染

    Photo Credit: Getty Images / BBC News

    燃燒石化燃料造成空氣污染

    英國著名醫學出版物《刺胳針倒數》（The Lancet Countdown）的一份報告稱，氣候變遷正在嚴重影響全球各地人口的健康。

    《刺胳針倒數》（The Lancet Countdown）報告（以下簡稱報告）說， 全世界對石化燃料的持續依賴增加了食品不足、傳染病流行以及與高溫相關疾病的風險。

    聯合國秘書長安東尼奧．古特雷斯（António Guterres）回應說，各國領導人必須採取相應的行動，才有望解決這一巨大問題。

    世界各國領導人將在11月出席在埃及舉行的聯合國氣候變遷大會COP27。

    該報告包括了以倫敦大學學院領導、來自世界衛生組織等機構99名專家的研究與工作。

    報告形容說，全球衛生服務已經因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而倍感壓力，極端天氣則讓壓力進一步增加。

    報告發現，在過去20多年，全球與高溫有關的死亡增加了三分之二。

    2022年，世界多地高溫記錄被打破，其中包括英國7月份創下攝氏40度的高溫記錄，同時，歐洲部分地區、巴基斯坦和中國也都出現同樣情況。

    極度高溫天氣對健康的影響包括心血管和呼吸系統疾病惡化，引發中暑以及導致不良心理健康等。

    但報告表示，還是有解決方案的。報告總結道，「儘管面對種種挑戰，也有清楚證據表明，如果立即採取行動並迅速轉向清潔能源以及提高能源效率，仍然可以拯救數百萬人的生命。」

    古特雷斯說，世界正在關注G20國家（20國集團），他們佔全球溫室氣體排放量的80％。他補充說，他們必需加緊措施減排，並帶頭投資更多可再生能源。

    古特雷斯說，「人類健康、生計、家庭預算以及國民經濟正在遭受重創，因為（人類）對石化燃料的依賴已經失控。」

    分析：「信任危機」的警告

    文：賈斯廷．羅拉特（Justin Rowlatt，BBC氣候事務編輯）

    刺胳針的報告向人們發出了戰鬥號角。

    報告作者希望他們所提供的證據可以表明，埃及聯合國氣候變遷大會需要採取緊急行動的重要性。

    但COP27仍面臨強大的阻力。

    發展中國家將會要求那些靠使用石化燃料致富的國家拿出更多現金，來滿足由於不斷變化的氣候所造成的破壞，和損失的成本開銷。

    他們還會問，已開發國家本應從2020年開始提供、每年1000億美元用於氣候變遷的資金呢？現在距離總數還差數十億美元沒有兌現。

    COP27東道主埃及已經就「信任危機」發出警告。

    但隨著能源和食品價格的飆升，已開發國家已經在忙於對付生活成本危機。許多國家還為支持烏克蘭的軍事行動花費了數十億資金。

    因此，做好在埃及氣候大會上激烈辯論的凖備吧。

    與此同時，聯合國兒童基金會本周也發表報告，警告說需要採取緊急行動增加資金，以保護兒童和弱勢社區，讓他們免受日益嚴重的熱浪影響。

    研究人員發現，氣候變遷還增加了傳染病的傳播。在過去60年，在美洲和非洲高地地區使瘧疾更容易傳播的月份也在增加。

    石化燃料排放是造成空氣污染的主要原因。據《刺胳針倒數》估計，2020年全球有470萬人死於空氣污染，其中有130萬（佔35％）直接與燃燒石化燃料有關。

    它還說，氣候變遷也在迅速加劇和惡化其他一些並存危機的影響，比如食品安全問題、能源危機以及空氣污染上升問題。

    本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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    責任編輯：朱家儀
    核稿編輯：翁世航


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