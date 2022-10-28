英國發布情報警示後，澳洲、紐西蘭與南非紛紛就「退伍飛行員受利誘訓練解放軍」表態

Photo Credit: RAF/PA Media / BBC News 一家南非飛行學校被指控高薪引誘退伍軍方飛行員到中國效力。

澳洲、紐西蘭與南非分別調查外籍空軍飛行員懷疑被中國解放軍招攬擔任教練的消息，其中，一名前美國空軍飛行員在澳洲被捕，預料將被引渡到美國。

法庭文件顯示，澳洲聯邦警察上周拘捕了54歲的丹尼爾・埃德蒙・杜根（Daniel Edmund Duggan）。航空業消息人士對路透社稱，美國聯邦調查局（FBI）因杜根曾在中國工作而盯上了他。

《BBC》上周了解到，至少30名外國軍方退伍飛行員為中國解放軍提供培訓，並獲提供豐厚報酬。英國國防部為此發布情報警示。澳洲國防官員表示將就有關報導展開調查；惠靈頓政府表示，相信有紐西蘭空軍退伍飛行員牽涉其中。

其他英國媒體點名一家南非飛行學校涉案，校方最新表示，其英籍導師在承接來自中國等客戶的教練合同前，均曾自行知會英國國防部，教練過程中也沒有任何機密信息被轉移。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 《BBC》上周了解到，至少30名外國軍方退伍飛行員為中國解放軍提供培訓，並獲提供豐厚報酬（圖為F-35B閃電II戰機資料照片）。

《BBC》安全事務記者戈登・科雷拉（Gordon Corera）報導說，一位西方官員透露，中方對英方退伍軍人教官開出年薪23.79萬英鎊（27萬美元；170.72萬元人民幣）的聘用條件，即月薪近2萬英鎊。這位官員形容條件相當吸引。

英國國防部一名發言人對《BBC》表示，英軍退伍飛官應聘參與這些教練活動並未違反英國法律，但英國等地官員正嘗試打擊有關活動。

青島顧問公司

《路透社》報導，杜根10月21日在新南威爾士州奧蘭治鎮（Orange, New South Wales）被捕送往監獄拘留，並即時透過視像連線接受法院提堂。法院拒絶代表律師提出的保釋申請，11月將轉到雪梨法院再次接受提堂。

澳洲聯邦律政部向《路透社》證實，聯邦警察是應美國方面請求而將杜根拘捕。美方交予澳方的拘捕令與控罪等內容被保密，律政部表示，由於案件已進入司法程序，當局不便評論。

澳美兩國之間的引渡協議允許將澳洲公民引渡到美國，杜根被捕後，華盛頓當局有60天時間提出引渡申請。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 杜根擁有執飛航空母艦艦載機資格。

據報導，杜根原為美國公民。據信屬於他的領英（LinkedIn）帳戶履歷顯示，杜根在美軍服役13年後，於2002年10月退役。

2005年11月，杜根在澳洲塔斯馬尼亞州首府霍巴特近郊創辦名為「Top Gun Tasmania」的公司，提供探險飛行、特技飛行培訓、噴射飛機飛行資格培訓等，至2014年4月離職。路透社引述航空界消息來源稱，杜根的公司還僱用美國與英國退伍軍方飛行員提供戰鬥機遊覽飛行服務。

「Top Gun Tasmania」網站資料顯示，杜根此前服役於海軍陸戰隊，軍銜為少將，飛行機型包括AV-8鷂II式垂直攻擊機（AV-8B Harrier）、T2C橡樹艦載教練機（T2C Buckeye）和A4J天鷹式攻擊機（A4J Skyhawk）。他具備飛行戰術教官資格，還同時擁有美國與澳洲簽發的航空運輸駕駛員執照（ATPL）。

據杜根的領英頁面所載，他自2014年5月起出任一家機組人員培訓公司的北京辦事處總經理，2017年10月起出任山東青島「AVIBIZ航空商業專家」公司總經理，提供中國民用與商用航空顧問服務。

2012年9月，中國首艘航空母艦遼寧號正式服役。2013年2月，位於青島膠東的解放軍海軍青島綜合保障基地建成，成為遼寧號母港。

《路透社》引述香港公司註冊紀錄稱，AVIBIZ同年在澳洲護照持有人丹尼爾・埃德蒙・杜根名下於香港註冊，2020年解散。報導並未說明香港註冊記錄上的杜根與這次在新南威爾士被捕的是否同一人。

《BBC中文》記者注意到，中國香港特區公司註冊處曾於2019年11月刊登憲報（政府公報），宣告除非接獲反對，否則將在三個月內撤銷註冊，意味著該公司當時在港並不活躍。

南非航校：英國國防部「早知有關培訓」

英國國防部上周發布情報警示時稱，中方利用這些退伍英國飛官來協助解放軍飛行員了解西方國家如何運轉飛機，而這些信息在一旦爆發中外軍事衝突時——例如在台灣採取軍事行動時——十分有用。

有關官員稱，一家南非的飛行學校透過獵頭中介來招募飛行教練。一些英國媒體後來點名該校為南非測試飛行學院（TFASA）。

TFASA在其官網首頁發表聲明指責媒體報導「不實和誤導」，並稱該公司「多年來一直與英國國防部保持聯繫，對方完全知悉本公司業務性質」。

聲明說：「沒有任何一位教官持有跟任何國家安全有關，在法律上或運作上具敏感性的資料，不論是從招募員工來源，還是他們提供培訓之地。」

學院稱其英籍導師自2013年起，在承接包括中國客戶在內的培訓委託前，都曾以個案形式逐一知會英國國防部，倫敦方面未曾表示反對，其前軍官教練所提供的培訓也「完全不涉秘密」，符合南非與其他培訓提供地點的要求。

TFASA否認曾積極招募現役軍人，並稱「正在聯繫英國國防部」，確保雙方沒有任何誤會。

Photo Credit: Xinhua / BBC News 據知部分培訓是在中國境內進行。

不過，《路透社》指出，TFASA與中國最大型國有航太企業——中國航空工業集團（中航工業；AVIC）——設有合資飛行學校，為中國航空公司培訓飛行員。報導還稱TFASA曾在實驗測試飛行員（SETP）網站上發布廣告，招聘若干名定翼飛機與測試飛行員導師，到「遠東地區」一處不公開地點任職，初始合約為四年，條件包括畢業自美國或英國的軍事試驗飛行員航校。