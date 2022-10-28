TNL+ 2022/10/28,
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美國家長擔心「彩虹芬太尼」混入萬聖節，專家：把毒品混入糖果不符毒販效益

美國家長擔心「彩虹芬太尼」混入萬聖節，專家：把毒品混入糖果不符毒販效益
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

芬太尼（fentanyl）是一種人工合成的鴉片類止痛藥，藥效強、作用時間短，效力與嗎啡等常見鴉片類藥物相比高了50至100倍之多。此外，因其量少藥效強的特性，也使得芬太尼容易遭不肖毒販混入海洛因等毒品中，造成毒癮者誤以為買到的是真貨，結果用藥過量死亡。

文：Taylor Mei

在美國，萬聖節發送糖果的傳統幾乎每年都有。無論是巧克力、餅乾、棒棒糖或是經典的玉米糖，都是這個節日送禮自用的經典首選。不過，這個充滿餅乾糖果且略帶恐怖氣氛的節日，對正生活在「鴉片危機」（Opioid Crisis）中的美國民眾來說，卻又是另一個以毒品及萬聖節作為包裝的謎團。

美國新型態藥物濫用問題嚴重，逢萬聖節再添亂

因擁有鮮豔色彩和包裝的新興毒品種類五花八門，且取得管道過於容易，使得近幾年來適逢萬聖節，各界提出有關可能使人成癮的大麻軟糖，以及其他隱藏毒品成分的毒糖果。

新興毒品所擁有的顏色、包裝和種類五花八門、取得的管道又過於容易，使得青少年族群也可以很簡單地就從社群媒體上，訂到長得像糖果或咖啡包的毒品。因此，近幾年來各式有關大麻軟糖，或其他含有毒品成分的毒糖果可能遭混入的擔憂，愈靠近萬聖節，討論和擔憂也就愈來愈強烈。

不過，今（2022）年有關萬聖節糖果可能遭摻毒品的懷疑，卻又蒙上了一層詭譎的雜音。根據《今日美國》（USA Today）報導，德拉瓦大學（University of Delaware）社會與刑事司法學教授貝斯特（Joel Best）長期致力於研究可能遭污染的萬聖節糖果及點心，但今年發生的事讓卻他感到匪夷所思。

「今年非常不尋常，因為有不少知名人士也點出像是『彩虹芬太尼』（rainbow fentanyl）危險。」貝斯說，他每年在萬聖節前夕，都會接到許多媒體向他詢問，有關假萬聖節糖果真毒品的問題。只是以前大概是兩週前會接到，但今年尤其特別，因為他早在9月的時候就已經開始接到相關毒品的訪問了。

芬太尼披彩衣悄悄入侵？

芬太尼（fentanyl）是一種人工合成的鴉片類止痛藥，藥效強、作用時間短，效力與嗎啡等常見鴉片類藥物相比高了50至100倍之多。此外，因其量少藥效強的特性，也使得芬太尼容易遭不肖毒販混入海洛因等毒品中，造成毒癮者誤以為買到的是真貨，結果用藥過量死亡。

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