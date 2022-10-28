美國家長擔心「彩虹芬太尼」混入萬聖節，專家：把毒品混入糖果不符毒販效益
我們想讓你知道的是
芬太尼（fentanyl）是一種人工合成的鴉片類止痛藥，藥效強、作用時間短，效力與嗎啡等常見鴉片類藥物相比高了50至100倍之多。此外，因其量少藥效強的特性，也使得芬太尼容易遭不肖毒販混入海洛因等毒品中，造成毒癮者誤以為買到的是真貨，結果用藥過量死亡。
文：Taylor Mei
在美國，萬聖節發送糖果的傳統幾乎每年都有。無論是巧克力、餅乾、棒棒糖或是經典的玉米糖，都是這個節日送禮自用的經典首選。不過，這個充滿餅乾糖果且略帶恐怖氣氛的節日，對正生活在「鴉片危機」（Opioid Crisis）中的美國民眾來說，卻又是另一個以毒品及萬聖節作為包裝的謎團。
美國新型態藥物濫用問題嚴重，逢萬聖節再添亂
因擁有鮮豔色彩和包裝的新興毒品種類五花八門，且取得管道過於容易，使得近幾年來適逢萬聖節，各界提出有關可能使人成癮的大麻軟糖，以及其他隱藏毒品成分的毒糖果。
新興毒品所擁有的顏色、包裝和種類五花八門、取得的管道又過於容易，使得青少年族群也可以很簡單地就從社群媒體上，訂到長得像糖果或咖啡包的毒品。因此，近幾年來各式有關大麻軟糖，或其他含有毒品成分的毒糖果可能遭混入的擔憂，愈靠近萬聖節，討論和擔憂也就愈來愈強烈。
不過，今（2022）年有關萬聖節糖果可能遭摻毒品的懷疑，卻又蒙上了一層詭譎的雜音。根據《今日美國》（USA Today）報導，德拉瓦大學（University of Delaware）社會與刑事司法學教授貝斯特（Joel Best）長期致力於研究可能遭污染的萬聖節糖果及點心，但今年發生的事讓卻他感到匪夷所思。
「今年非常不尋常，因為有不少知名人士也點出像是『彩虹芬太尼』（rainbow fentanyl）危險。」貝斯說，他每年在萬聖節前夕，都會接到許多媒體向他詢問，有關假萬聖節糖果真毒品的問題。只是以前大概是兩週前會接到，但今年尤其特別，因為他早在9月的時候就已經開始接到相關毒品的訪問了。
芬太尼披彩衣悄悄入侵？
芬太尼（fentanyl）是一種人工合成的鴉片類止痛藥，藥效強、作用時間短，效力與嗎啡等常見鴉片類藥物相比高了50至100倍之多。此外，因其量少藥效強的特性，也使得芬太尼容易遭不肖毒販混入海洛因等毒品中，造成毒癮者誤以為買到的是真貨，結果用藥過量死亡。
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！