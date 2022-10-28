美國拜登政府公布任內首份「國家防衛戰略」，中國被定位成「最重要的戰略競爭對手」，俄國則是「嚴重威脅」
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美國公布的新國防戰略聚焦中國、俄羅斯威脅，中國被定位成美國「最重要的戰略競爭對手」（most consequential strategic competitor），俄國則是「嚴重威脅」（acute threats）；即便恐怖威脅持續存在，新戰略指中俄對美國安全造成更危險的挑戰。
美最新國防戰略，點名中國擴大軍隊與核武威脅台海南海穩定
（中央社）美國總統拜登政府昨（27）日公布任內首份國防戰略，點名中俄為美國安全帶來危險挑戰。報告指出，中國大規模擴大核武，目標在2030年前擁有至少1000枚核彈，其對台灣挑釁行徑也恐導致誤判。
美國國防部3月以機密形式遞交「國家防衛戰略」（National Defense Strategy）給國會，當時對外僅公布2頁摘要，直到昨天才發布近80頁的解密版內容，供外界瀏覽。
新國防戰略聚焦中國、俄羅斯威脅，中國被定位成美國「最重要的戰略競爭對手」（most consequential strategic competitor），俄國則是「嚴重威脅」（acute threats）；即便恐怖威脅持續存在，新戰略指中俄對美國安全造成更危險的挑戰。
在中國部分，新戰略表示，美國國安最全面及嚴重的挑戰，來自於中共透過脅迫、日益武斷的行為，試圖重塑印太區域和國際體系，以使其符合自身利益和威權目標。北京也利用自身經濟影響力和軍事實力，脅迫區域鄰國。
不僅如此，新戰略說，北京對台灣日益挑釁的言論、日益脅迫的行為，不只破壞區域穩定，也恐導致誤判，威脅台海和平及穩定；中國類似破壞穩定行徑也出現在東海、南海及沿著「中印實際控制線」（Line of Actual Control）。
新戰略指出，除了擴大傳統軍隊，中國人民解放軍快速推進及統整其太空、太空反制、網路、電子和資訊戰能力；北京也展開大規模核武擴大、現代化及多元化工作，可能計劃在2030年前擁有至少1000枚核彈。
針對俄羅斯，新戰略表示，近期事件發展顯示，俄國對美國造成嚴重威脅，其政府無視鄰國主權獨立，試圖用武力改變邊界、重建過去帝國勢力範圍，包括對烏克蘭發動戰爭。
新戰略憂心指出，雖然中俄利益不同，兩國過往的不信任也可能限制他們之間的政治軍事合作，但中俄關係廣度持續增加；若美國與兩者之一爆發危機或衝突，另一國可能在全球滋事，讓美軍陷入兩難。
為因應上述威脅，新戰略提出3大策略，包括聯合盟友建立「整合性威嚇」（integrated deterrence）、透過日常軍事活動（campaign）取得並維繫軍事優勢，以及為未來美軍聯合部隊打造持久優勢。
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在新戰略文件中引述拜登表示，世界正活在「決定性的10年」，但美國從不畏懼競爭，遇到困難挑戰也不會退縮，尤其是攸關國家利益及價值之際。
20大後中國對台外交打壓恐加劇，白宮籲中方克制
（中央社）台灣預期20大後來自中國的安全威脅及外交打壓將加劇，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）昨天表示，美國對台灣或台獨立場沒變，中國沒理由在台海發動任何攻擊，不論是外交或其他型態。
外交部日前評估，20大後中國對台灣的安全威脅與外交打壓恐將只增不減；外交部長吳釗燮26日在立法院透露，有些邦交國出現預警的情資，但他不便透露，會全力固邦交。
柯比昨天舉辦電話媒體簡報會，被問及此事時不願就台灣評估發表評論，但重申美國不想看到現狀單方面被改變，尤其是以武力。
柯比表示，美國對「一中政策」的作法絲毫未變，對台灣或台獨的立場也沒有改變，「（中國）沒有理由在台海發動任何形式攻擊，不論是外交或其他類型」，也沒有理由升級言論。
他也強調，沒變的還有美國渴望持續透過《台灣關係法》支持台灣，確保台灣有能力自我防衛。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期多次公開示警，中國不願意接受現狀，已決定加快統一步伐。
對此，柯比不願多談美國情資分析，但指中國國家主席習近平已多次公開表示，希望共軍2027年前有能力對台灣發動潛在軍事行動。
柯比重申，美國不想看到現狀單方面被改變，會持續協助台灣自衛能力。美方9月宣布價值約11億美元（約新台幣356億元）的對台軍售案，未來會繼續尋找軍售機會；他再次強調，沒理由讓情勢演變成衝突。
至於美國總統拜登（Joe Biden）究竟會不會在11月印尼峇里島20國集團（G20）峰會期間與習近平會晤，柯比依舊緊閉口風，指目前沒有任何總統會面或出訪消息能宣布。
但他表示，拜登上任以來已5度與習近平對話，未來拜登會持續維持兩人間溝通管道暢通。美中之間有很多能談的，有爭議性議題，也有合作性議題，拜登希望美方妥善運用溝通管道，管理與中國的戰略競爭。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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城市陪你慢慢變老！做個擁抱樂活的銀髮族
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111年臺灣老年人口已超過380萬人口，獨居長者、失智症等相關銀髮議題也愈來愈被關注。智慧時尚及點晴科技透過智慧城鄉計畫，開發出「屏安福」、「長者認知訓練」等服務，打造長輩安心、子女放心的銀髮友善城市。
當臺灣老得越來越快，年輕世代卻還沒來得及準備好。在社會型態的改變下，許多子女不再與父母同住，家中青壯年人口躍躍欲試地前往外縣市工作，家中長輩則大多選擇待在家鄉養老生活，老老照顧或獨自照顧的寡居現象也變得越來越常見。
根據內政部統計，111年臺灣老年人口已超過380萬人，而僅老年人口居住宅數目前已高達近63萬，其中獨居長者就占其中的76.6%。疏離於便利繁華的生活圈外，長者的安全與需求該如何顧及？對子女來說，面臨工作與照護的兩難，放心不下的擔憂又該如何解決？
找不到回家的路，看見失智症長輩的徬徨
失智症是一群症狀的組合，外顯症狀不單只有記憶力的減退，還會導致語言能力、判斷力、注意力及思考能力等認知功能的退化，這些症狀也將會大大影響患者在日常生活上的行為與安全。
年紀越大，成為失智患者的風險就越大，臺灣家中65歲以上的長輩患有失智症約有30萬人，相當於每13位65歲以上的長輩中就有1位為失智症患者。根據警政署統計，失蹤老人中每2位就有1位可能患有失智症，為老人失蹤的最大原因。
屏安福保平安，打造長輩安心趴趴走生活圈
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為了能更貼近長者的需求與使用習慣，屏安福擁有極強的續航力，最久可長達1整年都不用充電，且透過Line@作為主要聯絡管道，讓長者與家人們都能方便使用，當長輩超出社區鄰里所設定安全電子圍欄的範圍時，LINE@會自動跳出通知向家人提出警示，用最快的反應速度掌握長者資訊。屏安福打造的安心生活圈不僅可以擴大長者的自由活動範圍，也同時減輕同居照護者24小時跟隨的精神壓力，更能讓離家在外的家人可以即時得知長者現況。
延緩失智症的認知訓練，讓身體大腦動起來
在確保長者的行動安全後，對於失智症的延緩及預防也是外界最關注的焦點。許多長者沉迷網路娛樂，不喜歡運動也不喜歡社交，成為手機不離身的「網癮長輩」。
為協助長者能有規律的認知訓練與體能運動的活動，建立身體活動的習慣，達到失智預防與健康促進的目的。點睛科技開發了一個專為失智症患者或亞健康族群所準備的智慧認知訓練解決方案，替長者設計短期認知訓練系統，透過大腦訓練及運動促進等方式，以輕鬆、簡單易操作的特性，讓長者可以自信滿滿地走出家門，結交好朋友並體驗生活帶來樂趣。
結合樂活認知訓練機、憶萬富翁益智健腦機及運動健康養成系統等訓練產品，分別針對反應力、注意力、協調力、邏輯力、記憶力及運動機能等，設計符合長者需求的訓練菜單。人的大腦具有可塑性，只要在發現認知功能出現輕微障礙時，立即進行重複性與挑戰性的訓練，強化大腦運作便能延緩失智症的進行。
此外，結合專屬訓練APP，還能量測長者進行認知訓練時的即時狀態，可以用來追蹤與分析長者的訓練進度和效率，並再與社區中心、長照中心及醫院等據點合作，不僅能協助長輩認識自己的身體狀況，也創造長者們快樂聊天及互動遊戲的機會，串起社區歸屬感，落實在地老化的友善環境。
年紀大了又怎樣，樂活人生絕不受限！
長者照護的議題，對家庭照護者及被照護者本身來說，都是一條前途漫漫的道路。年輕時我們在城市踩著快速的步伐前進，而如今，需要的是一座能陪伴著我們一起變老的城市。數位部產業署為了創造包容銀髮長輩的友善城市，於是透過智慧城鄉計畫，發展各種健康科技的智慧應用服務，支持銀髮長輩的日常活動，結合偵測長者安全定位與即時緊急通報服務，能在最需要的時刻提供幫助；同時對於長者失智症的預防及延緩，在社區鄰里中安裝訓練器材，替長者們創造生活運動與互動交流的空間。
銀髮友善城市結合智慧健康，打造了新型態的創新照護模式，讓長者不因為身體變得緩慢而使生活也變得停頓無趣，在慢慢老去的過程中，可以在自己熟悉的家鄉，和自己喜愛的朋友一起體驗生活樂趣，共同追求健康樂活的精彩人生。
本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。