美國拜登政府公布任內首份「國家防衛戰略」，中國被定位成「最重要的戰略競爭對手」，俄國則是「嚴重威脅」

美最新國防戰略，點名中國擴大軍隊與核武威脅台海南海穩定

（中央社）美國總統拜登政府昨（27）日公布任內首份國防戰略，點名中俄為美國安全帶來危險挑戰。報告指出，中國大規模擴大核武，目標在2030年前擁有至少1000枚核彈，其對台灣挑釁行徑也恐導致誤判。

美國國防部3月以機密形式遞交「國家防衛戰略」（National Defense Strategy）給國會，當時對外僅公布2頁摘要，直到昨天才發布近80頁的解密版內容，供外界瀏覽。

新國防戰略聚焦中國、俄羅斯威脅，中國被定位成美國「最重要的戰略競爭對手」（most consequential strategic competitor），俄國則是「嚴重威脅」（acute threats）；即便恐怖威脅持續存在，新戰略指中俄對美國安全造成更危險的挑戰。

在中國部分，新戰略表示，美國國安最全面及嚴重的挑戰，來自於中共透過脅迫、日益武斷的行為，試圖重塑印太區域和國際體系，以使其符合自身利益和威權目標。北京也利用自身經濟影響力和軍事實力，脅迫區域鄰國。

不僅如此，新戰略說，北京對台灣日益挑釁的言論、日益脅迫的行為，不只破壞區域穩定，也恐導致誤判，威脅台海和平及穩定；中國類似破壞穩定行徑也出現在東海、南海及沿著「中印實際控制線」（Line of Actual Control）。

新戰略指出，除了擴大傳統軍隊，中國人民解放軍快速推進及統整其太空、太空反制、網路、電子和資訊戰能力；北京也展開大規模核武擴大、現代化及多元化工作，可能計劃在2030年前擁有至少1000枚核彈。

針對俄羅斯，新戰略表示，近期事件發展顯示，俄國對美國造成嚴重威脅，其政府無視鄰國主權獨立，試圖用武力改變邊界、重建過去帝國勢力範圍，包括對烏克蘭發動戰爭。

新戰略憂心指出，雖然中俄利益不同，兩國過往的不信任也可能限制他們之間的政治軍事合作，但中俄關係廣度持續增加；若美國與兩者之一爆發危機或衝突，另一國可能在全球滋事，讓美軍陷入兩難。

為因應上述威脅，新戰略提出3大策略，包括聯合盟友建立「整合性威嚇」（integrated deterrence）、透過日常軍事活動（campaign）取得並維繫軍事優勢，以及為未來美軍聯合部隊打造持久優勢。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在新戰略文件中引述拜登表示，世界正活在「決定性的10年」，但美國從不畏懼競爭，遇到困難挑戰也不會退縮，尤其是攸關國家利益及價值之際。

Photo Credit: AP / 達志影像 中國解放軍機資料照

20大後中國對台外交打壓恐加劇，白宮籲中方克制

（中央社）台灣預期20大後來自中國的安全威脅及外交打壓將加劇，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）昨天表示，美國對台灣或台獨立場沒變，中國沒理由在台海發動任何攻擊，不論是外交或其他型態。

外交部日前評估，20大後中國對台灣的安全威脅與外交打壓恐將只增不減；外交部長吳釗燮26日在立法院透露，有些邦交國出現預警的情資，但他不便透露，會全力固邦交。

柯比昨天舉辦電話媒體簡報會，被問及此事時不願就台灣評估發表評論，但重申美國不想看到現狀單方面被改變，尤其是以武力。

柯比表示，美國對「一中政策」的作法絲毫未變，對台灣或台獨的立場也沒有改變，「（中國）沒有理由在台海發動任何形式攻擊，不論是外交或其他類型」，也沒有理由升級言論。

他也強調，沒變的還有美國渴望持續透過《台灣關係法》支持台灣，確保台灣有能力自我防衛。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期多次公開示警，中國不願意接受現狀，已決定加快統一步伐。

對此，柯比不願多談美國情資分析，但指中國國家主席習近平已多次公開表示，希望共軍2027年前有能力對台灣發動潛在軍事行動。

柯比重申，美國不想看到現狀單方面被改變，會持續協助台灣自衛能力。美方9月宣布價值約11億美元（約新台幣356億元）的對台軍售案，未來會繼續尋找軍售機會；他再次強調，沒理由讓情勢演變成衝突。

至於美國總統拜登（Joe Biden）究竟會不會在11月印尼峇里島20國集團（G20）峰會期間與習近平會晤，柯比依舊緊閉口風，指目前沒有任何總統會面或出訪消息能宣布。

但他表示，拜登上任以來已5度與習近平對話，未來拜登會持續維持兩人間溝通管道暢通。美中之間有很多能談的，有爭議性議題，也有合作性議題，拜登希望美方妥善運用溝通管道，管理與中國的戰略競爭。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航