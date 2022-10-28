柬埔寨西港度假天堂變「詐騙園區」，沿路兩旁爛尾樓為中國夢碎做了註解
我們想讓你知道的是
外界普遍估計，西港中國人的數量迄今已從高峰的20萬人減少至不到5萬人，這個原本到處都在大興土木的海港城市轉而冰凍，整個西港的大馬路兩旁充斥著一棟又一棟的爛尾樓，官方統計數量超過千棟。
文：陳家倫（中央社記者）
柬埔寨無疑是風險家的國度，位於柬國海岸線中段的西港，由東南亞度假勝地搖身變為「經濟特區」，但實為「詐騙園區」。講華語的各國年輕人在疫情期間遭高薪誘騙投入，卻換來死亡威脅的噩夢一場。《中央社》記者前往西港，一探柬埔寨淘金夢背後的殘酷真相。
車子一抵達柬埔寨西港市區，最先映入眼簾的不是迷人的海景，而是一間間狀似荒廢的建材行，還有外觀看起來與學生宿舍無異的園區，沿路兩旁的爛尾樓像為西港的中國夢碎做了註解。
28歲的小路在柬埔寨首都金邊出生，3歲那年因為父親工作的關係舉家搬到施亞努港（Sihanoukville，西港）。問她西港是不是改變很多，她立刻給了肯定的答案，「以前我們這裡的女生都是跟法國人在一起，最近這幾年變成跟中國男人交往」。
小路口中的「最近這幾年」大概是從2017年開始，當時由於中國嚴打網路賭博，這門「生意」便轉移到西港。小路回憶，高峰時期中國有20多個城市直飛西港，到2019年西港共計湧入20多萬名中國人。
中國人湧入後，最明顯的改變就是什麼東西都變貴。小路說，以前1公斤芭樂大概2000、3000瑞爾（新台幣15至23元），後來變成1萬。由於賣給中國人比較好賺，商家們面對當地人詢價往往懶得回答。
小路隨後指著街上一棟棟3、4層樓高的民宅表示，樓下店面以前月租金大約300美元（新台幣9600元），當時法國人租來開餐廳、麵包店；中國人來了之後以高出10倍的價格承租，且一簽約就是20至50年，完全擠壓法國人的生存空間。
大量湧入的中國人帶來住房需求，許多中國投資者向當地人承租土地蓋起了高樓，這些大樓竣工後用來作為飯店、住宅、園區等。當地房地產商說，那幾年西港的地價年增數十、近百倍，完全沒辦法封頂。
小路一家的經濟狀況因為中國人到來改善不少，父親決定在自有地上蓋一棟10層、共計60間房的公寓出租，每戶依坪數大小可收數百至近千美元；若以日租套房的形式出租，一晚要價50至80美元不等。
小路表示，中國人雖然為寧靜的西港帶來犯罪、暴力、賭博，但「我們真的太窮了」，身邊親友雖然感受到中國人的負面影響，對於賺中國人的錢還是很有熱情，即使以純樸的民風作為交換也不覺得太可惜。
她解釋，中國人有他們自己的生活圈，新聞上會看見的各種犯罪也都是中國人自己內部的事，當地人只要不加入他們所從事的「產業」，除了靠提供他們食衣住行育樂等賺錢外，基本上都能相安無事。
與小路一樣曾沉浸在「中國夢」的還有來自中國四川省的小張。小張當廚師10多年，但他自認一般「打工仔」在中國月薪人民幣1萬多元（新台幣4萬4000多元）就已到頂；為養活雙親與妻兒，4年多前放棄廈門的5星級飯店廚師工作來到西港。
小張在西港一家酒吧擔任主廚，他不願透露自己的月薪，轉而以當地物價說明。「沙縣小吃的拌麵在中國一碗了不起人民幣5元（約新台幣22元），西港則是5美元（約新台幣161元）」，而他們酒吧最陽春的下酒菜毛豆、泡菜一碟5美元，什錦炒麵一份15美元。
小張說：「反正吃的我自己能搞定，在西港賺的錢幾乎都存下來，不僅能養活老家的雙親與妻兒，還能為孩子存點教育費。」小張原想拚個幾年就回中國，怎料才來西港不到一年大環境丕變。
2019年8月18日，柬國官方下令禁止網路賭博，這些在西港園區內從事網路賭博與詐騙的中國人頓失生計，加上2020年初COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）在全球引爆，熙來攘往的西港不再。
小張表示，以前酒吧一天營業額隨便就上萬美元，現在重挫到剩下1成，一個晚上接待的客人組數十根手指頭算得完。他曾想過回中國，但朋友告訴他「疫情期間國內沒啥機會」，他只好在西港繼續待著。
外界普遍估計，西港中國人的數量迄今已從高峰的20萬人減少至不到5萬人，這個原本到處都在大興土木的海港城市轉而冰凍，整個西港的大馬路兩旁充斥著一棟又一棟的爛尾樓，官方統計數量超過千棟。
這些爛尾樓不僅影響市容，還有安全疑慮，加上中國投資者因諸多不可抗力不願再承租，也在當地挑起「柬中矛盾」。小路說，中國人走了，那些把土地租給中國人的西港地主跟著面臨財務困境，想處理爛尾樓也無力。
小路觀察，中國人離開後，當地遊客認為治安改善開始到訪，原先被中國資金強勢擠壓的當地人現在又能開餐廳做生意。眼見國旅回溫，小路未見欣喜神情而是苦笑：「有人是有人，但賺不太到錢了。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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