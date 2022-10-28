柬埔寨西港打工陷阱鬧上國際，人蛇集團為賺錢拐騙台灣人進「詐騙園區」
我們想讓你知道的是
小帥與阿峰在西港工作期間，家人曾經致電聯繫，確定他們真的在柬埔寨後一度想代為報案，但都被他們回絕。阿峰解釋：「那些人故意要講得那麼可怕想引起大家注意，真的沒有那麼誇張，至少我敢說西港、金邊沒有。」
文：陳家倫（中央社記者）
柬埔寨無疑是風險家的國度，位於柬國海岸線中段的西港，由東南亞度假勝地搖身變為「經濟特區」，但實為「詐騙園區」。講華語的各國年輕人在疫情期間遭高薪誘騙投入，卻換來死亡威脅的噩夢一場。《中央社》記者前往西港，一探柬埔寨淘金夢背後的殘酷真相。
柬埔寨是詐騙集團老巢，以往平靜無波，近來卻打工陷阱頻傳。一名園區幹部直指，仲介為了賺錢進行各種拐騙，做的人被騙不開心，不然就是能力無法勝任，人員難管理最終鬧出新聞。
這名園區幹部多年前在台灣因詐騙遭到通緝，後來轉往福建發展又遇上中國警方嚴打，約莫10年前將重心轉往柬埔寨。他簡單交代柬國的詐騙樣態流變，2014年至2016年以電信詐騙為主，2016年以後則以網路詐騙為大宗。
在他眼裡，西港向來就是一群「北風北」的人為了生活放手一搏的地方，基於這樣的自知之明，每個人工作都很認分。他感嘆，「這一行」在柬埔寨行之有年，過去大家齊心協力、目標一致，鮮少有內部矛盾。
他接著說，近年來中國公安嚴打境外詐騙，甚至熔斷柬中航線，中國人這幾年要來西港變得很難，加上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊，導致許多園區「缺工」，仲介就開始用話術騙通曉中文的台灣人來彌補缺口。
這名幹部表示，有些仲介為了賺錢，甚至連心智狀況有問題的人都在招募。他就曾遇到有情緒困擾、會自殘的員工，常無故哭鬧、嘶吼、甚至咬人，但這些人經仲介包裝、面授機宜，公司在「選工」時完全看不出來。
他說，有些人因為感覺被騙工作就不情不願，還有一些人憨直到根本無法勝任詐騙工作，園區的管理變得很難，所以就會打罵，或是將這些不好用的人「轉賣」，每轉賣一次價格就會墊高，才有2萬美元（近新台幣64萬元）贖金的事件傳出。
40歲的阿建是在柬國掃蕩行動中遭園區丟包的人，脫逃後一開始遲遲與家人聯繫不上，阿建便請居中協助的台商與他台北住處的派出所所長聯絡。所長一接起電話劈頭就問：「他（阿建）人憨憨，怎麼會跑去柬埔寨？」
阿建表示，當時在臉書（Facebook）認識人力仲介，「你問有沒有被騙，我覺得一半一半，就沒想到落差那麼大。」阿建講話不時停頓與結巴，從沒交過女友的他，因為園區「缺工」竟荒謬到被安排從事感情詐騙。
由於業績不好，阿建剛來時曾被打，那副被揍歪的眼鏡在受訪時仍戴著。但他強調，從1月1日抵達柬埔寨就只被打那一次，之後的老闆對他不滿頂多就是將他「轉賣」，他在西港短短9個多月共被賣了6次，「身價」已逼近2萬美元。
身高180公分、外型俊俏的小帥當初以為來柬埔寨是去賭場當荷官，抵達西港飯店入住幾天後，人家來「選工」他才知道原來要做詐騙。小帥說：「公司的人來飯店看到喜歡的就『投標』，我就被帶走了。」
小帥表示，開始工作之後，他發現在園區裡面的中國人幾乎都是自願來的，台灣人被騙的比例則有7成，但他立刻補充：「說被騙也是因為自己貪，然後是完全被騙嗎？我自己倒覺得比較像是『期望落差』。」
柬埔寨在掃蕩西港園區期間，不少園區為了暫避風頭轉移陣地，小帥趁著一陣兵荒馬亂逃走。但他說，在園區裡面跟大家已經有革命情感，所以不是很想走，很想知道同事們離開西港後的下落，看得到至少不會擔心。
與小帥一起逃出來的阿峰當初在台灣被「文字客服」工作招攬至柬埔寨，他表示：「我的確就是陪客人聊天嘛，只是不知道每天要上班14小時而且沒休假，完全沒有自由。」阿峰不認為自己被騙，而是覺得工作環境跟想的不一樣。
阿峰指出，每個公司的管理方式不同，有些很鐵血，有一些就很有人性。通常管理階層是中國人的就會比較狠，不聽話就會被打，「但會打人的公司真是少數」，相較之下台灣管理幹部就都用講的，基本上不會動手。
有別於其他對媒體血淚控訴園區惡行的當事人，小帥與阿峰談起在園區的日子，不全是負面看法，因為這份工作真的讓他們存到錢。小帥在西港5個月賺進2萬美元，阿峰2個月就到手7000美元（約合新台幣22萬3915元）。
此外，沉重的經濟負擔也讓他們遭受欺騙時能轉而調整心態。小帥有個小他4歲的弟弟因為小兒麻痺住在教養機構，但按規定只能住到30歲，他想著再不久就要把弟弟接回家自己照顧，才到柬埔寨來拚一拚。
阿峰在疫情期間失業，即使積極找工作無奈大環境不景氣，每一份都做不久，第一個孩子卻在這時接著報到。農曆年親友聚會讓他覺得自己凡事不如人，為了給家人過上好日子，便瞞著妻子遠赴異國。
小帥與阿峰在西港工作期間，家人曾經致電聯繫，確定他們真的在柬埔寨後一度想代為報案，但都被他們回絕。阿峰解釋：「那些人故意要講得那麼可怕想引起大家注意，真的沒有那麼誇張，至少我敢說西港、金邊沒有。」
小帥也試圖為園區辯解，他舉例，他們老闆很討厭女生賣淫，老闆總是勸那些女生，會講中文就是有專長，不用下海去賺。他還向記者強調，園區被掃蕩的時候，老闆還安排大家去住飯店，「你覺得老闆很壞嗎？」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！